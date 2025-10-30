ETV Bharat / international

US CHINA DEAL: अमेरिका अब चीन पर 47 फीसदी लगाएगा टैरिफ, चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर में लगा विराम

अमेरिका-चीन के बीच हुए एक साल के व्यापार समझौते के तहत ट्रंप ने टैरिफ 57% से घटाकर 47% कर दिया है.

चीन के आगे झुका अमेरिका, 57 फीसदी से घटाकर 47 प्रतिशत किया बीजिंग पर टैरिफ. (ANI)
ANI

October 30, 2025

बुसान: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वाशिंगटन ने चीन के साथ एक ऐतिहासिक एक साल का व्यापार समझौता किया है. इसके तहत उन्होंने चीनी आयातों पर अमेरिकी टैरिफ को 57 प्रतिशत से घटाकर 47 प्रतिशत कर दिया है. यह बात उन्होंने दक्षिण कोरिया के बुसान में एपेक शिखर सम्मेलन से इतर अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित बैठक के कुछ ही देर बाद कही.

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हमारे बीच समझौता हो गया है," और उस व्यापार समझौते का जिक्र किया, जिसे नियमित रूप से बढ़ाया जाएगा,

उन्होंने आगे कहा, "हम हर साल इस समझौते पर फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह समझौता लंबे समय तक चलेगा, साल भर से भी ज़्यादा. हम साल के अंत में इस पर बातचीत करेंगे."

ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका को चीनी निर्यात पर 10 प्रतिशत टैरिफ में कमी इसलिए की गई, क्योंकि चीन फेंटेनाइल मुद्दे पर "कड़ी कार्रवाई" करने पर सहमत हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "पहले यह 57 था, अब यह 47 हो गया है."

उन्होंने आगे कहा, "हमने फेंटेनाइल के मामले में इसे कम किया, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि वे वाकई कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं. हम फेंटेनाइल पर कार्रवाई देख चुके हैं, और वे बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं. इसलिए इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है."

ट्रंप ने आगे कहा कि चीन के साथ दुर्लभ मृदा खनिजों का मुद्दा भी "सुलझ गया है." उन्होंने कहा, "सारे दुर्लभ मृदा खनिजों का निपटारा हो गया है, और यह पूरी दुनिया के लिए है."

वाशिंगटन रवाना होने से पहले, व्हाइट हाउस ने ट्रंप के एशिया दौरे को एक "उल्लेखनीय यात्रा" बताया, जिसमें महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धियां शामिल थीं. अपनी बहु-देशीय यात्रा के दौरान, ट्रंप ने अरबों डॉलर के नए निवेश हासिल किए. साथ ही एक क्षेत्रीय संघर्ष की समाप्ति की घोषणा की. कई व्यापार और खनिज समझौतों पर हस्ताक्षर किए. साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक ऐतिहासिक बैठक की. ये सब व्हाइट हाउस से संबद्ध रैपिड रिस्पांस ने X पर एक पोस्ट में बताया है.

शी के साथ बैठक ने उनके सप्ताह भर के कूटनीतिक दौरे की दिशा तय की. दक्षिण कोरिया से रवाना होने से पहले ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को विदाई दी और अपने प्रवास के दौरान प्रदान किए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया. उनके प्रस्थान से पहले कई दिनों तक लगातार बैठकें हुईं. इनमें भारत-प्रशांत क्षेत्र में गठबंधनों को मजबूत करने और अमेरिकी आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के वाशिंगटन के प्रयासों को रेखांकित किया गया.

व्हाइट हाउस ने उड़ान भरने से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति एयरफोर्स वन में सवार हुए और एशिया की एक उल्लेखनीय यात्रा के बाद घर की लंबी यात्रा के लिए तैयार हुए. इस हफ्ते, राष्ट्रपति ने अरबों डॉलर का नया निवेश हासिल किया. एक युद्ध समाप्त किया. कई व्यापार और खनिज सौदों पर हस्ताक्षर किए. राष्ट्रपति शी से मुलाकात की, और भी बहुत कुछ. वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काम करना कभी बंद नहीं करते."

बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी के साथ ट्रंप की बैठक को उनके दौरे का मुख्य आकर्षण माना गया. यह दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के लिए टैरिफ, प्रौद्योगिकी नियंत्रण और दुर्लभ-पृथ्वी निर्यात पर महीनों से चल रहे तनाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था. यह चर्चा बुसान में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, जो शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल ग्योंगजू से लगभग 76 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है.

