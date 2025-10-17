H1B वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन मुश्किल में, US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ठोंका मुकदमा
H1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया था कि नियोक्ता, विदेशों से सस्ते कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं.
Published : October 17, 2025 at 12:33 PM IST
वॉशिंगटन: यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स नए H-1B वीजा आवेदनों पर $100,000 का वार्षिक शुल्क लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा कर रहा है. उसका दावा है कि यह शुल्क गैर कानूनी है और इससे अमेरिकी व्यवसायों को काफी नुकसान होगा.
वॉशिंगटन डी.सी. में गुरुवार को दायर एक संघीय मुकदमे में, चैंबर ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह यह घोषित करे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह शुल्क लगाकर कार्यपालिका के अधिकार का अतिक्रमण किया है और संघीय सरकारी एजेंसियों को इसे लागू करने से रोके.
एच-1बी वीजा उच्च-कुशल नौकरियों के लिए हैं, जिन्हें तकनीकी कंपनियों को भरना मुश्किल लगता है और ये मुख्य रूप से भारत के तकनीकी कर्मचारियों से जुड़े हैं. बड़ी तकनीकी कंपनियां इस वीजा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता हैं. साथ ही स्वीकृत किए गए लगभग तीन-चौथाई वीजा भारत से हैं. लेकिन शिक्षक और डॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण कर्मचारी इस श्रेणी से बाहर हैं.
ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने इस शुल्क की घोषणा की थी, यह तर्क देते हुए कि नियोक्ता अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशों से सस्ते कर्मचारियों को ला रहे हैं. तब से, व्हॉइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क मौजूदा वीजाधारकों पर लागू नहीं होगा और शुल्क से छूट का अनुरोध करने के लिए एक फॉर्म भी पेश किया है.
अपने मुकदमे में, चैंबर का तर्क है कि नया शुल्क एच-1बी कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करता है. इसमें यह आवश्यकता भी शामिल है कि शुल्क वीजा प्रक्रिया में सरकार द्वारा किए गए खर्च पर आधारित हो.
शिकायत के अनुसार, "राष्ट्रपति के पास गैर नागरिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन यह अधिकार कानून द्वारा सीमित है और कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों का सीधे तौर पर खंडन नहीं कर सकता."
शिकायत में होमलैंड सुरक्षा विभाग, विदेश विभाग और उनके संबंधित कैबिनेट सचिवों को प्रतिवादी बनाया गया है. चैंबर के अनुसार, ट्रंप द्वारा नए शुल्क लगाने की घोषणा से पहले, अधिकतर H-1B वीजा आवेदनों की लागत $3,600 से कम थी.
शिकायत के अनुसार, "यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह शुल्क अमेरिकी व्यवसायों को काफी नुकसान पहुंचाएगा. इससे उन्हें या तो अपनी श्रम लागत में भारी वृद्धि करनी पड़ेगी या कम कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा. इनके लिए घरेलू प्रतिस्थापन आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे."
नया शुल्क एक साल बाद समाप्त होने वाला है, लेकिन अगर सरकार इसे जारी रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में समझती है, तो इसे बढ़ाया जा सकता है.
ऐतिहासिक रूप से, H-1B वीजा लॉटरी के माध्यम से दिए जाते रहे हैं. इस साल, अमेजन अब तक एच-1बी वीजा पाने वालों में सबसे आगे रहा है. इसके लिए 10,000 से ज़्यादा वीजा दिए गए हैं. उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल का स्थान है. भौगोलिक रूप से, कैलिफोर्निया में एच-1बी कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है.
आलोचकों का कहना है कि एच-1बी वीजा अक्सर शुरुआती स्तर की नौकरियों में दिए जाते हैं, न कि विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं वाले वरिष्ठ पदों पर. हालांकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिकी वेतन में कटौती करना या अमेरिकी कर्मचारियों को हटाना नहीं है. आलोचकों का कहना है कि कंपनियां सबसे कम कौशल स्तर पर नौकरियों को वर्गीकृत करके कम वेतन दे सकती हैं, भले ही नियुक्त किए गए विशिष्ट कर्मचारियों के पास ज़्यादा अनुभव हो.
