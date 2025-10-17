ETV Bharat / international

H1B वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन मुश्किल में, US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ठोंका मुकदमा

H1B वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका. ( IANS )

वॉशिंगटन: यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स नए H-1B वीजा आवेदनों पर $100,000 का वार्षिक शुल्क लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा कर रहा है. उसका दावा है कि यह शुल्क गैर कानूनी है और इससे अमेरिकी व्यवसायों को काफी नुकसान होगा. वॉशिंगटन डी.सी. में गुरुवार को दायर एक संघीय मुकदमे में, चैंबर ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह यह घोषित करे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह शुल्क लगाकर कार्यपालिका के अधिकार का अतिक्रमण किया है और संघीय सरकारी एजेंसियों को इसे लागू करने से रोके. एच-1बी वीजा उच्च-कुशल नौकरियों के लिए हैं, जिन्हें तकनीकी कंपनियों को भरना मुश्किल लगता है और ये मुख्य रूप से भारत के तकनीकी कर्मचारियों से जुड़े हैं. बड़ी तकनीकी कंपनियां इस वीजा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता हैं. साथ ही स्वीकृत किए गए लगभग तीन-चौथाई वीजा भारत से हैं. लेकिन शिक्षक और डॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण कर्मचारी इस श्रेणी से बाहर हैं. ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने इस शुल्क की घोषणा की थी, यह तर्क देते हुए कि नियोक्ता अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशों से सस्ते कर्मचारियों को ला रहे हैं. तब से, व्हॉइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क मौजूदा वीजाधारकों पर लागू नहीं होगा और शुल्क से छूट का अनुरोध करने के लिए एक फॉर्म भी पेश किया है. अपने मुकदमे में, चैंबर का तर्क है कि नया शुल्क एच-1बी कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करता है. इसमें यह आवश्यकता भी शामिल है कि शुल्क वीजा प्रक्रिया में सरकार द्वारा किए गए खर्च पर आधारित हो. शिकायत के अनुसार, "राष्ट्रपति के पास गैर नागरिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन यह अधिकार कानून द्वारा सीमित है और कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों का सीधे तौर पर खंडन नहीं कर सकता."