अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, दो की मौत, 8 घायल, हिरासत में संदिग्ध
बताया जा रहा है कि हमलावर काले रंग के कपड़े पहने हुए था. एफबीआई टीम घटना की जांच में जुटी है. संदिग्ध हिरासत में है.
By ANI
Published : December 14, 2025 at 7:18 AM IST
रोड आइलैंड: अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक बिल्डिंग में शनिवार (लोकल टाइम) को भीषण गोलीबारी हुई. इस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है. एफबीआई टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना पर संज्ञान लिया. ट्रुथ सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा गया, 'मुझे रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई शूटिंग के बारे में जानकारी दी गई है. एफबीआई मौके पर है. संदिग्ध हिरासत में है.'
ब्राउन यूनिवर्सिटी की बारुस एंड होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई गोलीबारी में यूनिवर्सिटी ने मौतों की पुष्टि की और कहा कि आठ और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है. हमलावर फरार है. पुलिस इलाके में सर्च कर रही है.
Donald J. Trump Truth Social Post 05:44 PM EST 12/13/25— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 13, 2025
I have been briefed on the shooting that took place at Brown University in Rhode Island. The FBI is on the scene. The suspect is in custody. God bless the victims and the families of the victims!
अलर्ट में लिखा, 'इलाके में पुलिस बल सक्रिय हैं. यूनिवर्सिटी ने माना कि घटना के बाद बहुत डर और अनिश्चितता है. कहा कि पुलिस मरने वालों की पहचान करने में लगी है जबकि हॉस्पिटल के लोग उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है. ब्राउन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स, स्टाफ और रहने वालों से पुलिस के निर्देशों का पालन करते रहने और उस इलाके से दूर रहने की अपील की है.' अलर्ट में कहा गया, 'हमारे समुदाय की सुरक्षा सबसे पहले है.'
अधिकारियों ने उन सभी स्टूडेंट्स या ब्राउन समुदाय के सदस्यों से भी कहा है जो गोलीबारी के समय बारुस और होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर थे और अब वहां से चले गए हैं वे पुलिस से संपर्क करें. सीएनएन ने प्रोविडेंस के मेयर ब्रेट स्माइली के हवाले से बताया कि अधिकारियों ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी की जांच जारी है और अभी तक किसी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है.
उन्होंने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी के अधिकारी प्रोविडेंस शहर और एफबीआई शूटर या शूटरों का पता लगाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. राज्य के डिप्टी पुलिस चीफ टिम ओ'हारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संदिग्ध शूटर काले कपड़े पहने एक शख्स है. सीएनएन के मुताबिक उन्होंने कहा, 'हम इस संदिग्ध का पता लगाने के लिए हर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं.' लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अभी भी यह पता लगा रही है कि संदिग्ध ब्राउन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में कैसे घुसा, लेकिन यह कन्फर्म हो गया है कि वह होप स्ट्रीट की तरफ से बाहर निकला था.
इस बीच सीएनएन के अनुसार पुलिस प्रशासन सूत्रों के हवाले से पुलिस अधिकारियों का एक व्यक्ति से टकराव हुआ जिसके कारण गोलीबारी हुई, लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि यह घटना ब्राउन यूनिवर्सिटी शूटिंग से जुड़ी है या नहीं. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अनुसार 1965 में बनी इस फैसिलिटी में 117 लैब, 150 ऑफिस, 15 क्लासरूम, 29 लैब क्लासरूम और तीन लेक्चर हॉल हैं.
ब्राउन यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट आइवी लीग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और अमेरिका में हायर एजुकेशन के सबसे पुराने सेंटर में से एक है. गन वायलेंस आर्काइव, एजुकेशन वीक और एवरीटाउन फॉर गन सेफ्टी के डेटा के सीएनएन के एनालिसिस के अनुसार इस साल अमेरिका में 70 से ज्यादा स्कूल शूटिंग की घटना हुई.