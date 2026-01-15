ETV Bharat / international

निकल गई पाकिस्तान-बांग्लादेश की हेकड़ी, अमेरिका ने इनके नागरिकों को प्रवासी वीजा नहीं देने का किया फैसला

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन : पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका नहीं माना. उसने पाकिस्तानी लोगों को प्रवासी वीजा नहीं देने का फैसला किया है. इस सूची में बांग्लादेश का भी नाम है. अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी कह रहे हैं कि वे अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं. उन्होंने यह मान लिया कि परिस्थिति बदली हुई है.

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी टॉमी पिगॉट ने कहा, "ट्रंप प्रशासन अमेरिका की आप्रवासी प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त कर रहा है. ऐसे लोग जो अमेरिकी जनता की उदारता का फायदा उठाकर देश की संपत्ति पर बोझ बनना चाहते हैं, उन्हें रोका जाएगा." उन्होंने कहा कि विदेश विभाग अपनी लंबे समय से चली आ रही कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे संभावित प्रवासियों को अयोग्य ठहराएगा, जो अमेरिका पर पब्लिक चार्ज बनने की आशंका रखते हैं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

वैसे, अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक और रूस सहित 75 देशों के नागरिकों के लिए प्रवासी वीजा जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की. उसने कहा कि इन देशों से आने वाले प्रवासी अमेरिकी लोगों की कल्याणकारी योजनाओं का "अस्वीकार्य दरों" पर लाभ लेते हैं. प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती के तहत उठाया गया यह ताजा कदम उन विदेशियों के प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए है जिनके अमेरिका में रहते हुए सार्वजनिक लाभों पर निर्भर रहने की आशंका है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमेरिकियों पर वित्तीय बोझ नहीं बनना चाहिए. विदेश मंत्रालय सभी नीतियों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पूर्ण समीक्षा कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च-जोखिम वाले इन देशों से आने वाले प्रवासी अमेरिका में कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग न करें."

अफगानिस्तान, अल्बानिया, एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, भूटान, ब्राजील, बर्मा, कंबोडिया सहित 75 देशों के नागरिक प्रवासी वीजा आवेदकों के लिए वीजा करने पर रोक 21 जनवरी से प्रभावी होगी. क्यूबा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडाइंस, सोमालिया, सीरिया, थाईलैंड, उरुग्वे, उजबेकिस्तान और यमन भी इनमें शामिल हैं.

