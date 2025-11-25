ETV Bharat / international

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने 6 हफ़्ते पहले गाजा में U.S. की मध्यस्थता से सीजफायर लागू होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पहले ही बंद की थीं.

Aid Company In Gaza
GHFwas, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से मानवीय सहायता पैकेज के ढेर, गाजा पट्टी में केरेम शालोम क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी साइड पर उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं. (AP (File))
By AP (Associated Press)

Published : November 25, 2025 at 9:25 AM IST

यरूशलम: U.S. और इजराइल-समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF), जिसे यूनाइटेड नेशंस के विकल्प के तौर पर गाजा में सहायता बांटने के लिए बनाया गया था. इसको लेकर फिलिस्तीनियों का कहना था कि इससे खाना पाने की कोशिश कर रहे आम लोगों की जान को खतरा है. खबर है कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन अपना ऑपरेशन बंद कर देगा.

गाजा में 6 हफ़्ते पहले U.S. की मध्यस्थता से सीजफायर लागू होने के बाद फाउंडेशन ने पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स बंद कर दी थीं. सोमवार को इसने ऐलान किया कि यह हमेशा के लिए बंद हो रहा है. साथ ही दावा किया कि इसने अपना मिशन पूरा कर लिया है. GHF के डायरेक्टर जॉन एक्री ने एक बयान में कहा, "हम गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाने का एक बेहतर तरीका दिखाने के अपने मिशन में कामयाब रहे हैं."

GHF के ऑपरेशन्स को उसके कम समय के ऑपरेशन के दौरान सीक्रेट रखा गया था, और ग्रुप ने कभी भी अपनी फंडिंग के सोर्स का खुलासा नहीं किया और उन हथियारबंद कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बहुत कम बताया जो साइट्स को ऑपरेट करते थे. इसने कहा कि इसका मकसद गाजा में मदद पहुंचाना था.

फिलिस्तीनियों, मदद करने वालों और हेल्थ अधिकारियों ने कहा है कि इस सिस्टम ने मदद मांगने वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर साइट्स तक पहुंचने के लिए इजरायली सैनिकों को पार करना पड़ा, जिन्होंने जगहों को सुरक्षित रखा था. गवाहों और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक, सैनिकों ने अक्सर गोलियां चलाईं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए. इजरायली सेना का कहना है कि उसने सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने के तरीके के तौर पर या अगर उसके सैनिक खतरे में थे, तो वॉर्निंग शॉट फायर किए.

GHF ने कहा कि मदद साइट्स पर कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन लोगों को पैदल वहां तक ​​जाने में होने वाले खतरों को माना. लेकिन, वीडियो अकाउंट के सपोर्ट से, साइट पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि जब भूखे फ़िलिस्तीनी खाने के लिए हाथापाई कर रहे थे, तो अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड ने लाइव एम्युनिशन और स्टन ग्रेनेड दागे.

एक्री ने कहा कि GHF अपना काम इजराइल में U.S. के सेंटर को सौंप देगा, जो गाजा सीजफायर की देखरेख करता है, जिसे सिविल-मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कहा जाता है.

उन्होंने कहा, "GHF अब CMCC और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के साथ आगे के रास्ते पर कई हफ़्तों से बातचीत कर रहा है और यह साफ है कि वे GHF के पायलट किए गए मॉडल को अपनाएंगे और बढ़ाएंगे."

U.S. स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगॉट ने सोशल प्लेटफ़ॉर्म X पर कहा कि GHF ने "हमारे और हमारे पार्टनर के साथ सीखे गए कीमती सबक शेयर किए हैं."

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

