ETV Bharat / international

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

GHFwas, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से मानवीय सहायता पैकेज के ढेर, गाजा पट्टी में केरेम शालोम क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी साइड पर उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं. ( AP (File) )

यरूशलम: U.S. और इजराइल-समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF), जिसे यूनाइटेड नेशंस के विकल्प के तौर पर गाजा में सहायता बांटने के लिए बनाया गया था. इसको लेकर फिलिस्तीनियों का कहना था कि इससे खाना पाने की कोशिश कर रहे आम लोगों की जान को खतरा है. खबर है कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन अपना ऑपरेशन बंद कर देगा.

गाजा में 6 हफ़्ते पहले U.S. की मध्यस्थता से सीजफायर लागू होने के बाद फाउंडेशन ने पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स बंद कर दी थीं. सोमवार को इसने ऐलान किया कि यह हमेशा के लिए बंद हो रहा है. साथ ही दावा किया कि इसने अपना मिशन पूरा कर लिया है. GHF के डायरेक्टर जॉन एक्री ने एक बयान में कहा, "हम गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाने का एक बेहतर तरीका दिखाने के अपने मिशन में कामयाब रहे हैं."

GHF के ऑपरेशन्स को उसके कम समय के ऑपरेशन के दौरान सीक्रेट रखा गया था, और ग्रुप ने कभी भी अपनी फंडिंग के सोर्स का खुलासा नहीं किया और उन हथियारबंद कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बहुत कम बताया जो साइट्स को ऑपरेट करते थे. इसने कहा कि इसका मकसद गाजा में मदद पहुंचाना था.

फिलिस्तीनियों, मदद करने वालों और हेल्थ अधिकारियों ने कहा है कि इस सिस्टम ने मदद मांगने वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर साइट्स तक पहुंचने के लिए इजरायली सैनिकों को पार करना पड़ा, जिन्होंने जगहों को सुरक्षित रखा था. गवाहों और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक, सैनिकों ने अक्सर गोलियां चलाईं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए. इजरायली सेना का कहना है कि उसने सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने के तरीके के तौर पर या अगर उसके सैनिक खतरे में थे, तो वॉर्निंग शॉट फायर किए.