ETV Bharat / international

तकनीकी खराबी से डेल्टा की उड़ानें प्रभावित, अटलांटा एयरपोर्ट पर सिस्टम ठप

अटलांटा: फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने रविवार (लोकल टाइम) को कहा कि अटलांटा से आने-जाने वाली डेल्टा एयर लाइन्स की सभी फ्लाइट्स में देरी हुई, क्योंकि एयरक्राफ्ट के वेट और बैलेंस को कैलकुलेट करने वाले सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया.

हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो डेल्टा का सबसे बड़ा हब है और दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है, पर यह दिक्कत तब आई जब एक हफ़्ते पहले पूरे देश में उड़ानें रोक दी गई थी. इससे हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी.

फ्लाइट्स में लगभग एक घंटे की देरी हुई. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी में अटलांटा के लिए रवाना होने वाली सभी डेल्टा फ्लाइट्स के साथ-साथ अटलांटा से रवाना होने वाली फ्लाइट्स भी शामिल थी. डेल्टा अकेली कमर्शियल एयरलाइन थी जिसे इस देरी प्रोग्राम के तहत रखा गया था.

इसके बाद सोमवार को यूनाइटेड एयरलाइंस में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जिससे द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, फ्लाइट्स में भी देरी हुई. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, 'डेल्टा एयरलाइन के वेट और बैलेंस ऑटोमेशन सिस्टम की दिक्कतों को ठीक करने पर काम कर रही है. ये देरी किसी भी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एयर ट्रैफिक सिस्टम से जुड़ी नहीं है.'

एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सिरियम के अनुसार जिसका जिक्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है. डेल्टा की फ़्लाइट सुबह 6 बजे से अपने तय समय से पीछे चलने लगी. सुबह 7 बजे तक एयरलाइन की लगभग 26 प्रतिशत फ़्लाइट या तो कैंसल हो गई थी या ऑपरेट नहीं हुई थी. सिरियम ने कहा कि हार्ट्सफ़ील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, सुबह 9 बजे तक डेल्टा की 40 प्रतिशत से ज्यादा फ़्लाइट में देरी हुई.

जो सिस्टम ऑफलाइन हो गया था, उसका इस्तेमाल किसी एयरक्राफ़्ट का कुल वजन कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें उसका एयरफ्रेम, फ़्यूल, यात्री और सामान शामिल हैं. यह पायलटों को एयरक्राफ़्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाने और यह पक्का करने में भी मदद करता है कि उसका वजन बराबर बंटा हो, जो सुरक्षित फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए जरूरी है.

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को एक बयान में कहा कि डेल्टा की टीमें यह पक्का करने के लिए मैन्युअल तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं कि फ़्लाइट सुरक्षित रूप से निकल सकें, जबकि ऑटोमेशन को ठीक करने की कोशिशें जारी है.

द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एयरलाइन ने कहा, 'डेल्टा की टीमें आज सुबह मैन्युअल तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि फ़्लाइट सुरक्षित रूप से निकल सकें, जबकि ऑटोमेशन को ठीक करने का काम जारी है.' एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह अपने अटलांटा हब पर भीड़ कम करने में मदद के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है.