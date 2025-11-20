ETV Bharat / international

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

वॉशिंगटन: यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को FGM-148 जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स और उससे जुड़े इक्विपमेंट की बिक्री को मंजूरी दे दी है. इसकी अनुमानित कीमत USD 47.1 मिलियन है.

डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने एक नोटिफिकेशन में सेल की घोषणा करते हुए कहा कि US स्टेट डिपार्टमेंट ने USD 93 मिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल को मंज़ूरी दे दी है. इस खरीद में 100 जैवलिन मिसाइल, एक फ्लाई-टू-बाय राउंड, 25 कमांड-लॉन्च यूनिट, ट्रेनिंग एड्स, सिमुलेशन राउंड, स्पेयर पार्ट्स और फुल लाइफसाइकल सपोर्ट शामिल हैं.

पैकेज में 216 एक्सकैलिबर राउंड भी शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत USD 47.1 मिलियन है. एजेंसी ने प्रस्तावित ट्रांज़ैक्शन के बारे में कांग्रेस को बताते हुए जरूरी सर्टिफिकेशन दे दिया है. सेल में कई नॉन-MDE (नॉन-मेजर डिफेंस इक्विपमेंट) आइटम भी शामिल हैं.

इनमें इम्प्रूव्ड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन किट (iPIK) के साथ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम (PEFCS); प्राइमर; प्रोपेलेंट चार्ज; US गवर्नमेंट टेक्निकल असिस्टेंस; टेक्निकल डेटा; रिपेयर और रिटर्न सर्विस; और लॉजिस्टिक्स और प्रोग्राम सपोर्ट के दूसरे संबंधित एलिमेंट शामिल हैं. अनुमानित कुल कीमत USD 47.1 मिलियन है.

DSCA के बयान के मुताबिक, यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को सपोर्ट करेगी. इससे अमेरिका-भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते को मजबूत करने और एक बड़े डिफेंस पार्टनर की सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो इंडो-पैसिफिक और साउथ एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक तरक्की के लिए एक जरूरी ताकत बना हुआ है.