India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी
US ने भारत को एक्सकैलिबर आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल, जैवलिन मिसाइल सिस्टम बेचने के लिए USD 93 mn के डिफेंस डील को मंजूरी दी.
By ANI
Published : November 20, 2025 at 12:03 PM IST
वॉशिंगटन: यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को FGM-148 जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स और उससे जुड़े इक्विपमेंट की बिक्री को मंजूरी दे दी है. इसकी अनुमानित कीमत USD 47.1 मिलियन है.
डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने एक नोटिफिकेशन में सेल की घोषणा करते हुए कहा कि US स्टेट डिपार्टमेंट ने USD 93 मिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल को मंज़ूरी दे दी है. इस खरीद में 100 जैवलिन मिसाइल, एक फ्लाई-टू-बाय राउंड, 25 कमांड-लॉन्च यूनिट, ट्रेनिंग एड्स, सिमुलेशन राउंड, स्पेयर पार्ट्स और फुल लाइफसाइकल सपोर्ट शामिल हैं.
पैकेज में 216 एक्सकैलिबर राउंड भी शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत USD 47.1 मिलियन है. एजेंसी ने प्रस्तावित ट्रांज़ैक्शन के बारे में कांग्रेस को बताते हुए जरूरी सर्टिफिकेशन दे दिया है. सेल में कई नॉन-MDE (नॉन-मेजर डिफेंस इक्विपमेंट) आइटम भी शामिल हैं.
इनमें इम्प्रूव्ड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन किट (iPIK) के साथ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम (PEFCS); प्राइमर; प्रोपेलेंट चार्ज; US गवर्नमेंट टेक्निकल असिस्टेंस; टेक्निकल डेटा; रिपेयर और रिटर्न सर्विस; और लॉजिस्टिक्स और प्रोग्राम सपोर्ट के दूसरे संबंधित एलिमेंट शामिल हैं. अनुमानित कुल कीमत USD 47.1 मिलियन है.
DSCA के बयान के मुताबिक, यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को सपोर्ट करेगी. इससे अमेरिका-भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते को मजबूत करने और एक बड़े डिफेंस पार्टनर की सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो इंडो-पैसिफिक और साउथ एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक तरक्की के लिए एक जरूरी ताकत बना हुआ है.
इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि "प्रस्तावित बिक्री से भारत की मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा, क्योंकि इससे सटीक क्षमता वाले उपकरण मिलेंगे. जिससे उसकी ब्रिगेड में पहले हमले की सटीकता बढ़ेगी. भारत को इन चीज़ों और सेवाओं को अपनी सेना में शामिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी."
एजेंसी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बिक्री से "क्षेत्र में बुनियादी मिलिट्री संतुलन में कोई बदलाव नहीं आएगा." मुख्य कॉन्ट्रैक्टर RTX कॉर्पोरेशन होगा, जो अर्लिंग्टन, VA में है.
इस समय, अमेरिकी सरकार को इस संभावित बिक्री के संबंध में प्रस्तावित किसी भी ऑफसेट समझौते के बारे में पता नहीं है. बयान में कहा गया है कि कोई भी ऑफसेट समझौता खरीदार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच बातचीत में तय किया जाएगा.
DSCA ने पुष्टि की है कि इस प्रस्तावित बिक्री को लागू करने के लिए भारत में किसी अतिरिक्त अमेरिकी सरकार या कॉन्ट्रैक्टर प्रतिनिधि को भेजने की ज़रूरत नहीं होगी. इस प्रस्तावित बिक्री से US की रक्षा तैयारियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.
