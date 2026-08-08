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अमेरिकी कोर्ट की डोनाल्ड ट्रंप को दो-टूक, आप व्हाइट हाउस के मालिक नहीं, किराएदार हैं

फेडरल कोर्ट ने कहा कि इस फैसले पर 14 दिनों की रोक लगाई गई है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की मांग की जा सके.

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व्हाइट हाउस का बॉलरूम कंस्ट्रक्शन पर ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा. (IANS)
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By IANS

Published : August 8, 2026 at 8:51 AM IST

3 Min Read
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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने व्हाइट हाउस में 400 मिलियन डॉलर के बड़े नए बॉलरूम के कंस्ट्रक्शन को रोकने का ऑर्डर दिया.

इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी ताकि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की मांग कर सके. वॉशिंगटन में मौजूद यूएस अपील कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट ने 2-1 के फैसले के मुताबिक हर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का अस्थाई किराएदार होता है, मालिक नहीं. कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति कांग्रेस (संसद) की परमीशन के बिना इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं. शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फैसले में कहा गया कि हमें अमेरिकी इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जिसमें किसी राष्ट्रपति ने अकेले और प्राइवेट तौर पर इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल करके व्हाइट हाउस के बड़े हिस्से को गिरा दिया हो. कोर्ट ने कहा कि इस हिस्से को बचाने के लिए कांग्रेस ने इजाजत दी थी और इसके लिए अमेरिकी टैक्सपेयर्स ने पैसे दिए थे.

नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन के पक्ष में दिए गए फैसले में कहा गया कि अक्टूबर 2025 में सिर्फ तीन दिनों में, 'बिना वादे के सलाह-मशविरा किए या कांग्रेस की इजाजत लिए,' ट्रंप ने पूरे ईस्ट विंग को बुलडोजर से गिरा दिया ताकि प्राइवेट फंड से 90,000 स्क्वेयर फुट का एक बड़ा बॉलरूम बनाया जा सके, जिस पर 'कांग्रेस की कोई निगरानी नहीं' होगी. फैसले में यह भी कहा गया कि हम इस फैसले पर चौदह दिनों के लिए रोक लगाएंगे ताकि ट्रंप प्रशासन, अगर वे चाहें, तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की मांग कर सकें.

वहीं, पिछले महीने जुलाई में ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस का रेस्टोरेशन अमेरिका के बड़े रिन्यूअल का प्रतीक है, उन्होंने कहा कि देश की सबसे जानी-मानी बिल्डिंग को देश की ताकत, इतिहास और कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए. 7 जुलाई को रोज गार्डन से बोलते हुए, ट्रंप ने अपनी बातों का एक बड़ा हिस्सा व्हाइट हाउस के रेनोवेशन पर दिया, और इस काम को एक बचाव की कोशिश और देश के भविष्य के बारे में एक बयान, दोनों बताया. उन्होंने यह भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया की दूसरी ताकतों के बराबर या उनसे बेहतर सेरेमोनियल फैसिलिटी होनी चाहिए. ट्रंप ने कहा कि मैं हाल ही में चीन के ग्रेट हॉल में था. उनके पास एक बहुत बड़ा बॉलरूम है. हमारे पास एक ऐसा होगा जो सबसे ऊपर होगा.

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