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अमेरिकी कोर्ट की डोनाल्ड ट्रंप को दो-टूक, आप व्हाइट हाउस के मालिक नहीं, किराएदार हैं

व्हाइट हाउस का बॉलरूम कंस्ट्रक्शन पर ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा. ( IANS )

By IANS 3 Min Read