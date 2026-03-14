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अमेरिका ने मोजतबा खामेनेई और ईरान के टॉप नेताओं की जानकारी देने पर 1 करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा की

यह कदम शुक्रवार को क्षेत्रीय शत्रुता में हुई बढ़ोतरी के बाद उठाया गया. यह बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिका और इजराइल के समन्वित हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. यह प्रोत्साहन स्टेट डिपार्टमेंट की 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' पहल के जरिए शुरू किया गया.

वॉशिंगटन: अमेरिका के विदेश विभाग ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई और ईरान के कई अन्य हाई- रैंकिंग अधिकारियों के बारे में जानकारी देने पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की है.

यह कार्यक्रम ऐसी जानकारी के लिए आर्थिक मुआवजा देता है जो उन लोगों को ढूंढने या उन्हें सजा दिलाने में मदद करती है, जिन पर अमेरिका को निशाना बनाने वाले आतंकवाद में शामिल होने का शक है. मोजतबा खामेनेई के अलावा इस कार्यक्रम की अपडेटेड लिस्ट में ईरान के गृह मंत्री और इंटेलिजेंस और सुरक्षा मंत्री भी शामिल हैं. सोशल मीडिया पर एक अपडेट में रिवॉर्ड्स फ़ॉर जस्टिस ने कहा, 'क्या आपके पास इन ईरानी आतंकवादी नेताओं के बारे में कोई जानकारी है? हमें एक टिप भेजें. इससे आप इनाम और दूसरी जगह बसाए जाने के हकदार बन सकते हैं.'

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मध्य-पूर्व में चल रहे संकट के चलते ईरानी सरकार हार मानने वाली है. जी-7 देशों के अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया गया कि राष्ट्रपति ने बुधवार को दुनिया के नेताओं के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ये टिप्पणियां की. 'ग्रुप ऑफ सेवेन' की चर्चाओं के दौरान, जब 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के नतीजों पर बात हो रही थी, तो ट्रंप ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों से कहा कि उन्होंने 'एक ऐसे कैंसर से छुटकारा पा लिया है जो हम सभी के लिए खतरा बना हुआ था.'

क्षेत्रीय संघर्ष आगे बढ़ने के साथ ही ड्रोन व मिसाइलों से लगातार दोनों की ओर से हमले जारी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान के नेतृत्व पर तीखा ज़ुबानी हमला करते हुए उन्हें 'पागल और नीच लोग' करार दिया. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उन्हें खत्म करने का 'बहुत बड़ा सम्मान' मिला है. ईरान के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन सैन्य माध्यमों से 'ईरान के आतंकवादी शासन को नष्ट करने' के लिए अभियान चला रहा है.