खामेनेई से मिलने को ट्रंप हुए तैयार, जिनेवा में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर करेंगे बातचीत

जेनेवा: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बरकरार है. हर दिन हमले की खबरें सामने आती हैं. इस बीच एक सकारात्मक बात का ऐलान हुआ है. जानकारी के मुताबिक दोनों देश एकदूसरे से बातचीत को तैयार हो गए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के पक्षधर हैं. वे सीधे संवाद को बातचीत का रास्ता मानते हैं और अगर हालात सही हुए तो वे ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से मिलने को तैयार हैं.

इस संबंध में स्विस विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ईरान और अमेरिका अगले हफ्ते तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दूसरी बार बातचीत करेंगे. मंत्रालय ने आगे कहा कि ओमान ने 6 फरवरी को अप्रत्यक्ष वार्ता के पहला दौर का स्वागत किया था. अब अगले दौर की बातचीत जिनेवा में आयोजित करेगा, हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.

पहली बातचीत के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी कि अगर उनके प्रशासन के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो यह 'बहुत दर्दनाक' होगा. बता दें, पिछले साल जून 2025 में इसी तरह की बातचीत टूट गई थी, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर 12 दिन का युद्ध शुरू कर दिया था, जिसमें अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर क्षेत्रों पर बमबारी भी की थी. ट्रंप ने बार-बार ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने के लिए मजबूर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी दी है. वहीं, ईरान ने भी कहा कि वह अपने पर हमले का करारा जवाब देगा.

ट्रंप ने ईरान को हाल ही में देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर उसकी जानलेवा कार्रवाई को लेकर भी धमकी दी है. खाड़ी अरब देशों ने चेतावनी दी है कि कोई भी हमला दूसरे इलाके में लड़ाई का कारण बन सकता है. इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस (USS) गेराल्ड आर फोर्ड, कैरिबियन से मिडईस्ट भेजा जा रहा है ताकि वह उस इलाके में अमेरिका द्वारा बनाए गए दूसरे मिलिट्री एसेट्स में शामिल हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में सत्ता में बदलाव 'सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है.'

वहीं, 6 फरवरी को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिका के मिडईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ के बीच अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हुई थी. मिडिल ईस्ट में टॉप मिलिट्री कमांडर भी पहली बार मौजूद थे. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान किसी भी डील के तहत यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता. इसके बाद तेहरान ने कहा कि वह इसके लिए सहमत नहीं होगा. ईरान ने जोर देकर कहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है. हालांकि, उसके अधिकारी लगातार न्यूक्लियर हथियार बनाने की धमकी दे रहे हैं.