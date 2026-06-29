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ईरान-अमेरिका के साथ बातचीत, ट्रंप के दामाद कतर में करेंगे डील !

दोहा : क्या ईरान और अमेरिका के बीच मंगलवार को कतर में बातचीत हो पाएगी ? यह सवाल लगातार गूंज रहा है. सोमवार को ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान उनके सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि ईरान ने इससे पूरी तरह से इनकार कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने मंगलवार को कतर में एक मीटिंग करने का अनुरोध किया था, लेकिन तेहरान का कहना है कि ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है. ट्रंप का सोमवार का सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब वे होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच एक कमजोर होती अंतरिम डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ईरानियों से मिलने के लिए कतर जा रहे हैं.लेविट ने फॉक्स न्यूज के शो "फॉक्स एंड फ्रेंड्स" को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ये बातचीत "हाई-लेवल" की होगी और साथ ही टेक्निकल बातचीत भी होगी. ईरान ने ऐसी किसी बातचीत से इनकार किया है.

लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई से व्हाइट हाउस के नाराज होने के बीच, ट्रंप ने एक ऐसा विकल्प पेश किया जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया. ट्रंप ने कहा कि सीरिया को ईरान समर्थित चरमपंथी समूह के साथ लड़ने दिया जाए. जबकि सीरिया ने साफ कर दिया है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक का अनुरोध किया था, हालांकि ईरान के एक वरिष्ठ वार्ताकार ने कहा कि सप्ताहांत में फारस की खाड़ी में हुए हमलों के बाद आगे की कोई बातचीत तय नहीं की गई है.