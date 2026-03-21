अमेरिका का बड़ा फैसला, ईरान को राहत, तेल पर बैन अल्पकाल के लिए हटाया
वैश्विक बाजारों को स्थिर करने के लिए अमेरिका ने ईरानी तेल की अस्थायी बिक्री की अनुमति दी.
By ANI
Published : March 21, 2026 at 9:12 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार (वैश्विक समय) को एक अस्थायी अनुमति की घोषणा की, जिसके तहत समुद्र में फँसे ईरानी तेल को बेचने की इजाजत दी गई है. इसका मकसद बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना है.
एक्स पर एक पोस्ट में बेसेंट ने कहा, 'आज वित्त मंत्रालय एक सीमित दायरे वाला, अल्पकालिक अधिकार पत्र जारी कर रहा है जो समुद्र में फँसे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देता है.' उन्होंने इस कदम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य ईरान के कारण पैदा होने वाली बाधाओं का मुकाबला करना है.'
Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump…— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026
उन्होंने लिखा,'ईरान वैश्विक आतंकवाद का 'सांप का सिर' है, और राष्ट्रपति ट्रंप के 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के जरिए, हम इस अहम लड़ाई को उम्मीद से भी कहीं ज्यादा तेज गति से जीत रहे हैं. वैश्विक ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ ईरान के आतंकवादी हमलों के जवाब में ट्रंप प्रशासन दुनिया को ऊर्जा की आपूर्ति को अधिकतम करने, वैश्विक आपूर्ति को मजबूत करने और बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल जारी रखेगा.'
वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, 'इस फैसले के पीछे के तर्क पर रोशनी डालते हुए बेसेंट ने कहा कि इस कदम से सप्लाई पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलेगी. अभी, ईरान का बैन किया हुआ तेल चीन सस्ते में जमा कर रहा है. दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को कुछ समय के लिए खोलकर, अमेरिका तेजी से लगभग 140 मिलियन बैरल तेल ग्लोबल बाजारों में लाएगा. जिससे ईरान की वजह से सप्लाई पर पड़ रहे कुछ समय के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी.'
उन्होंने आगे कहा कि इस पॉलिसी का दायरा सीमित है. अभी, ईरान का बैन किया हुआ तेल चीन सस्ते में जमा कर रहा है. दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को कुछ समय के लिए खोलकर, अमेरिका तेजी से लगभग 140 मिलियन बैरल तेल ग्लोबल बाजारों में लाएगा, जिससे दुनिया भर में एनर्जी की मात्रा बढ़ेगी और ईरान की वजह से सप्लाई पर पड़ रहे कुछ समय के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी.'
असल में हम 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' जारी रखते हुए कीमतों को कम रखने के लिए तेहरान के खिलाफ ही ईरानी तेल बैरलों का इस्तेमाल करेंगे.' बेसेंट ने लिखा. ट्रेजरी सेक्रेटरी ने आगे कहा कि अमेरिका तेहरान के खिलाफ अपना दबाव बनाने का अभियान जारी रखेगा.
उन्होंने कहा, 'यह अस्थायी, कम समय के लिए दी गई मंजूरी सिर्फ उस तेल तक सीमित है जो पहले से ही रास्ते में है और इसके तहत नई खरीद या उत्पादन की अनुमति नहीं है. इसके अलावा ईरान को इससे होने वाली किसी भी कमाई तक पहुँचने में मुश्किल होगी और अमेरिका ईरान पर तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुँचने की उसकी क्षमता पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाए रखना जारी रखेगा.
बेसेंट ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा, 'अब तक, ट्रंप प्रशासन वैश्विक बाजार में लगभग 440 मिलियन अतिरिक्त बैरल तेल लाने के लिए काम कर रहा है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान पैदा करने की ईरान की क्षमता कमजोर हो रही है.'
घरेलू ऊर्जा नीति पर जोर देते हुए उन्होंने आगे कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा-समर्थक एजेंडे ने अमेरिका के तेल और गैस उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचा दिया है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और ईंधन की कीमतें कम हुई हैं. अब कोई भी अल्पकालिक व्यवधान अंततः अमेरिकियों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक लाभ में बदल जाएगा क्योंकि सुरक्षा के बिना कोई समृद्धि नहीं होती.'
यह घोषणा बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य - जो एक प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्ग है के जरिए ऊर्जा प्रवाह में व्यवधान को लेकर चिंताओं के बीच की गई है.