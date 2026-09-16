अमेरिका ने पहली बार माना कि उसने अंतरिक्ष में घातक हथियार तैनात किए हैं
अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने कहा कि दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए एक्टिव वेपन सिस्टम को पृथ्वी के ऑर्बिट में रखा है.
Published : September 16, 2026 at 8:34 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका ने पहली बार यह पुष्टि की है कि उसने पृथ्वी की कक्षा में 'अंतरिक्ष हथियार' तैनात किए हैं. यह एक बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी रूस जैसे देशों के बारे में चेतावनी दी गई थी कि वे शायद अंतरिक्ष में हथियार तैनात कर रहा है. अंतरिक्ष के बारे में लंबे समय से तय हुआ था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण मकसदों के लिए किया जाएगा.
एयर फोर्स सेक्रेटरी ट्रॉय मींक ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी सेना ने पहली बार दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए एक्टिव वेपन सिस्टम को पृथ्वी की ऑर्बिट में रखा है. मींक ने यह नहीं बताया कि वे हथियार क्या थे, वे कैसे काम करते हैं या वे स्पेस या पृथ्वी पर दूसरी चीज़ों को टारगेट कर रहे थे या नहीं. अमेरिकी ने दो साल पहले चेतावनी दी थी कि रूस एक नया स्पेस-बेस्ड, एंटी-सैटेलाइट हथियार बना रहा है, हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा था कि उस समय खतरा अभी नहीं है.
लेकिन एंटी-सैटेलाइट हथियार की रिपोर्ट से रूस और चीन से स्पेस के खतरों को लेकर लंबे समय से चिंताएं दिखीं, क्योंकि अमेरिका का ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर निर्भर है. अमेरिका ने पहले भी धरती से सैटेलाइट को मार गिराने की अपनी काबिलियत दिखाई है.
एयर एंड स्पेस फोर्सेज एसोसिएशन के एयर, स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए मींक ने यह भी कहा कि एयर फोर्स अपनी क्षमताओं में और ऑटोनॉमस सिस्टम जोड़ रही है और अनुमान लगाया कि 2032 तक यह सर्विस पूरी तरह से अलग दिखेगी. उदाहरण के लिए उन्होंने उम्मीद जताई कि एकतरफा अटैक करने वाले ड्रोन आर्टिलरी की जगह प्राइमरी किलर बन जाएंगे.
उन्होंने कहा, 'हम मौजूदा खतरों के खिलाफ तैयारी बढ़ा रहे हैं.' यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है. 2019 में अपने पहले टर्म के दौरान ट्रंप ने एक अलग मिलिट्री ब्रांच के तौर पर स्पेस फोर्स बनाई थी. अपने दूसरे टर्म में उन्होंने 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम की घोषणा की है. इसमें अंतरिक्ष में अमेरिकी हथियार भेजने का प्लान शामिल है.
ट्रंप ने पिछले साल कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह सिस्टम मेरे टर्म के खत्म होने से पहले पूरी तरह से चालू हो जाएगा, जो जनवरी 2029 में खत्म हो रहा है, और इसमें मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता होगी भले ही वे स्पेस से लॉन्च हों.
ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट बनने के पहले हफ्ते में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पेंटागन को स्पेस-बेस्ड इंटरसेप्टर बनाने का भी निर्देश दिया था. कांग्रेसनल बजट ऑफिस ने अनुमान लगाया है कि अगले 20 सालों में गोल्डन डोम के सिर्फ स्पेस-बेस्ड पार्ट्स की कीमत 542 बिलियन डॉलर तक हो सकती है.
बाइडेन प्रशासन ने 2024 में घोषणा की थी कि रूस एक अंतरिक्ष आधारित परमाणु हथियार बना रहा है. ये अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह सकता है और इस दौरान अपने आस-पास के सैटेलाइट्स को नष्ट करने सक्षम होगा. इससे अमेरिका में अंतरिक्ष में हथियारों के आइडिया पर नई बहस शुरू हो गई.
अप्रैल 2024 में रूस ने अमेरिका, जापान के एक जॉइंट प्रस्ताव को वीटो कर दिया. इस प्रस्ताव में सभी देशों से कहा गया था कि वे स्पेस में न्यूक्लियर हथियार या दूसरे बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार न बनाएं या तैनात न करें. यह 1967 के एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत प्रतिबंध था, जिसमें अमेरिका और रूस शामिल थे. इस समझौते में यह भी कहा गया था कि अंतरिक्ष एक वैश्विक क्षेत्र है जिसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए किया जा सकता है.
रूसी प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को पाखंड और दोहरा मापदंड बताया और इसके बजाय अंतरिक्ष में सभी हथियारों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने का एक दूसरा प्रस्ताव रखा. यह आखिरकार फेल हो गया. रूस ने तर्क दिया था कि अमेरिका और उसके साथी आउटर स्पेस में सभी हथियारों पर बैन का विरोध करते हैं क्योंकि वे वहां हथियार तैनात करने की योजना बना रहे हैं.