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अमेरिका ने पहली बार माना कि उसने अंतरिक्ष में घातक हथियार तैनात किए हैं

वॉशिंगटन: अमेरिका ने पहली बार यह पुष्टि की है कि उसने पृथ्वी की कक्षा में 'अंतरिक्ष हथियार' तैनात किए हैं. यह एक बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी रूस जैसे देशों के बारे में चेतावनी दी गई थी कि वे शायद अंतरिक्ष में हथियार तैनात कर रहा है. अंतरिक्ष के बारे में लंबे समय से तय हुआ था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण मकसदों के लिए किया जाएगा.

एयर फोर्स सेक्रेटरी ट्रॉय मींक ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी सेना ने पहली बार दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए एक्टिव वेपन सिस्टम को पृथ्वी की ऑर्बिट में रखा है. मींक ने यह नहीं बताया कि वे हथियार क्या थे, वे कैसे काम करते हैं या वे स्पेस या पृथ्वी पर दूसरी चीज़ों को टारगेट कर रहे थे या नहीं. अमेरिकी ने दो साल पहले चेतावनी दी थी कि रूस एक नया स्पेस-बेस्ड, एंटी-सैटेलाइट हथियार बना रहा है, हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा था कि उस समय खतरा अभी नहीं है.

लेकिन एंटी-सैटेलाइट हथियार की रिपोर्ट से रूस और चीन से स्पेस के खतरों को लेकर लंबे समय से चिंताएं दिखीं, क्योंकि अमेरिका का ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर निर्भर है. अमेरिका ने पहले भी धरती से सैटेलाइट को मार गिराने की अपनी काबिलियत दिखाई है.

एयर एंड स्पेस फोर्सेज एसोसिएशन के एयर, स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए मींक ने यह भी कहा कि एयर फोर्स अपनी क्षमताओं में और ऑटोनॉमस सिस्टम जोड़ रही है और अनुमान लगाया कि 2032 तक यह सर्विस पूरी तरह से अलग दिखेगी. उदाहरण के लिए उन्होंने उम्मीद जताई कि एकतरफा अटैक करने वाले ड्रोन आर्टिलरी की जगह प्राइमरी किलर बन जाएंगे.

उन्होंने कहा, 'हम मौजूदा खतरों के खिलाफ तैयारी बढ़ा रहे हैं.' यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है. 2019 में अपने पहले टर्म के दौरान ट्रंप ने एक अलग मिलिट्री ब्रांच के तौर पर स्पेस फोर्स बनाई थी. अपने दूसरे टर्म में उन्होंने 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम की घोषणा की है. इसमें अंतरिक्ष में अमेरिकी हथियार भेजने का प्लान शामिल है.