अमेरिका: मियामी एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन रनवे से फिसलकर गाड़ियों से टकराया, 5 की मौत
हादसे में पांच घायल लोगों में से तीन की हालत गंभीर बतायी गई जबकि बाकी दो को लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया.
By ANI
Published : September 7, 2026 at 9:00 AM IST
फ्लोरिडा: अमेरिका के फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर (लोकल टाइम) 21 एयर का एक अमेजन कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करते समय रनवे से फिसल गया. इससे कई गाड़ियों में टक्कर लग गई और उसमें आग लग गई. इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. सीएनएन ने अधिकारियों के हवाले से बताया.
मियामी-डेड फायर रेस्क्यू चीफ राएड 'रे' जदल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पांच घायल लोगों में से तीन की हालत गंभीर थी और उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जबकि बाकी दो को लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जडाल्लाह ने कहा कि कई पीड़ित एयरक्राफ्ट की चपेट में आई गाड़ियों के अंदर फंस गए थे और उन्हें इमरजेंसी क्रू को बचाना पड़ा.
मियामी-डेड शेरिफ रोजी कॉर्डेरो-स्टुट्ज ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी को कोई खतरा नहीं था, हालांकि दमकलकर्मी फ्यूल लीक पर काम करते रहे. क्रैश के बाद 60 से ज़्यादा फायर रेस्क्यू यूनिट्स को तैनात किया गया क्योंकि क्रू एयरक्राफ्ट की आग बुझाने और प्रभावित लोगों की जांच करने में लगे थे.
मियामी-डेड फायर रेस्क्यू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मियामी-डेड फायर रेस्क्यू की 60 से ज़्यादा यूनिट्स एक प्लेन के हादसे की जगह पर हैं, जो मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रनवे से फिसलकर कई गाड़ियों से टकरा गया था. यूनिट्स को एक प्लेन मिला जिसमें इस क्रैश की वजह से आग लग गई थी, जिसमें भारी लपटें और धुआं दिख रहा था. दमकलकर्मी आग बुझाने और मरीजों की जांच करने में लगे हुए हैं.'
अमेजन ने मौतों पर दुख जताया और कहा कि वह घटना की जांच कर रहे अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है. हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आज मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई घटना में पांच लोगों की जान चली गई. हमारी गहरी सहानुभूति परिवारों, प्रियजनों और इस भयानक नुकसान से प्रभावित सभी लोगों के साथ है.
जब यह घटना हुई, तो 21 एयर का चलाया जा रहा हवाई जहाज लैंड करने की कोशिश कर रहा था. हम और जानने के लिए लोकल अधिकारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और किसी भी जांच में पूरा सहयोग करेंगे,' अमेजन के प्रवक्ता केली नैनटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा.
सीएनएन के अनुसार इसमें शामिल विमान 32 साल पुराना बोइंग 767 था जो सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से आया था. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के डेटा का हवाला देते हुए सीएनएन ने बताया कि विमान रनवे 30 पर उतरा, जो 9,000 फीट से ज़्यादा लंबा है. एफएए ने कहा कि 21 एयर की फ़्लाइट लोकल समय के हिसाब से दोपहर करीब 2 बजे रनवे से आगे निकल गई.
21 एयर एक कार्गो कैरियर है जिसका मियामी में ऑपरेशन सेंटर है और यह अमेजन और डीएचएल जैसी कंपनियों के लिए बोइंग 767 एयरक्राफ्ट चलाता है. क्रैश के बाद इमरजेंसी क्रू ने रनवे की जांच की और उन्हें पक्की सतह पर एयरक्राफ्ट का कोई हिस्सा या मलबा नहीं मिला. हालांकि, रनवे से निकलने के बाद एयरक्राफ्ट ने नेविगेशनल इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि वह क्रैश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि एफएए रनवे ओवररन के हालात की जांच करेगा.
एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टॉप शाम करीब 5 बजे हटा लिया गया था, लेकिन एफएए ने कहा कि रनवे पर खराब एयरक्राफ्ट की वजह से ग्राउंड डिले सोमवार तक लागू रहेगा. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक रनवे एक्सकर्शन, जिसमें कोई एयरक्राफ्ट तय रनवे सतह से हट जाता है, दुनिया भर में एयरक्राफ्ट से जुड़ी सबसे आम घटना है.
मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कई एयरपोर्ट की तरह रनवे सेफ्टी एरिया तय किए हैं ताकि एयरक्राफ्ट एक्सकर्शन की स्थिति में बफर के तौर पर रनवे के आगे एक्स्ट्रा जगह मिल सके. अधिकारियों ने मौके पर अपना रिस्पॉन्स जारी रखा, जबकि इन्वेस्टिगेटर्स ने उन हालात की जांच शुरू कर दी जिनकी वजह से एयरक्राफ्ट रनवे से निकलने से पहले नहीं रुका.