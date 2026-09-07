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अमेरिका: मियामी एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन रनवे से फिसलकर गाड़ियों से टकराया, 5 की मौत

अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर अमेजन का कार्गो प्लेन के रनवे से फिसलने के हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई. ( AP )

By ANI 4 Min Read

फ्लोरिडा: अमेरिका के फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर (लोकल टाइम) 21 एयर का एक अमेजन कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करते समय रनवे से फिसल गया. इससे कई गाड़ियों में टक्कर लग गई और उसमें आग लग गई. इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. सीएनएन ने अधिकारियों के हवाले से बताया. मियामी-डेड फायर रेस्क्यू चीफ राएड 'रे' जदल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पांच घायल लोगों में से तीन की हालत गंभीर थी और उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जबकि बाकी दो को लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जडाल्लाह ने कहा कि कई पीड़ित एयरक्राफ्ट की चपेट में आई गाड़ियों के अंदर फंस गए थे और उन्हें इमरजेंसी क्रू को बचाना पड़ा. मियामी-डेड शेरिफ रोजी कॉर्डेरो-स्टुट्ज ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी को कोई खतरा नहीं था, हालांकि दमकलकर्मी फ्यूल लीक पर काम करते रहे. क्रैश के बाद 60 से ज़्यादा फायर रेस्क्यू यूनिट्स को तैनात किया गया क्योंकि क्रू एयरक्राफ्ट की आग बुझाने और प्रभावित लोगों की जांच करने में लगे थे. मियामी-डेड फायर रेस्क्यू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मियामी-डेड फायर रेस्क्यू की 60 से ज़्यादा यूनिट्स एक प्लेन के हादसे की जगह पर हैं, जो मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रनवे से फिसलकर कई गाड़ियों से टकरा गया था. यूनिट्स को एक प्लेन मिला जिसमें इस क्रैश की वजह से आग लग गई थी, जिसमें भारी लपटें और धुआं दिख रहा था. दमकलकर्मी आग बुझाने और मरीजों की जांच करने में लगे हुए हैं.' अमेजन ने मौतों पर दुख जताया और कहा कि वह घटना की जांच कर रहे अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है. हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आज मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई घटना में पांच लोगों की जान चली गई. हमारी गहरी सहानुभूति परिवारों, प्रियजनों और इस भयानक नुकसान से प्रभावित सभी लोगों के साथ है.