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इजराइल चुनाव: एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर, आंकड़ों में बराबरी पर नेतन्याहू और विपक्षी आइजनकोट के गठबंधन

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थक एग्जिट पोल के नतीजे जारी होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए. ( AP )

By ANI 5 Min Read

जेरूसलम: इजराइल में मंगलवार को आम चुनाव संपन्न हुआ. इजराइल पर साल 2023 में हमास हमले के बाद पहली बार चुनाव हुआ. इस चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को विपक्षी दलों द्वारा कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. एग्जिट पोल में भी कांटे की टक्कर सामने आया. नेतन्याहू और विपक्षी आइजनकोट के गठबंधन को बराबरी पर दिखाया गया.

इजराइल संसद नेसेट के लिए मुकाबला काफी कड़ा हो गया है क्योंकि हर तरफ मतदान के आंकड़े बदलते रहते हैं. पोलस्टर डायरेक्ट पोल्स ने नेतन्याहू ब्लॉक को 55 सीटें, गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी ब्लॉक को 49 और अरब पार्टियों को 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है.

अपने अपडेटेड एग्जिट पोल में इजराइल के सरकारी फ्री-टू-एयर टेलीविजन चैनल कान 11 ने अनुमान लगाया है कि नेतन्याहू के समर्थक ब्लॉक और नेतन्याहू के विरोधी ब्लॉक, दोनों को 51 सीटें मिलेंगी, जबकि द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, रात 11:04 बजे (लोकल टाइम) हुए पिछले पोल में नेतन्याहू के समर्थक ब्लॉक और नेतन्याहू के विरोधी ब्लॉक, दोनों को क्रमशः 50 और 52 सीटें मिली थी. एजेंसी फिल्बर के एक और पोल और चैनल14 के दिखाए गए पोल में नेतन्याहू गुट को 60 सीटें, विपक्ष को 43 और अरब पार्टियों को 17 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. हाल के सीट एडजस्टमेंट से पता चलता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 25 से 27 सीटों पर पहुंच गई है. वहीं, लेफ्ट-विंग गठबंधन द डेमोक्रेट्स 10 से नौ सीटों पर पहुंच गया है, और धुर-दक्षिणपंथी ओत्ज़मा येहुदित पार्टी सात से छह सीटों पर पहुंच गई है. इन बदलते संसदीय आंकड़ों के बीच, रा’म पार्टी के चेयरमैन मंसूर अब्बास ने संकेत दिया है कि वह नेतन्याहू के समर्थक और विरोधी दोनों गुटों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, क्योंकि एग्जिट पोल से पता चला है कि किसी भी खेमे के पास सरकार बनाने के लिए साफ बहुमत नहीं है. द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास ने चैनल 12 से कहा, 'सिर्फ 'चेंज ब्लॉक' से ही नहीं, बल्कि हर कोई हमसे बात कर रहा है.' उन्होंने बताया कि नेतन्याहू के सपोर्टर अलायंस के लोगों ने भी कॉन्टैक्ट शुरू किया है. अब्बास ने याशर पार्टी के लीडर गादी आइजेनकोट के लीडरशिप वाले एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की. हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे गठबंधन की व्यावहारिक व्यवहार्यता पहले तय होनी चाहिए.