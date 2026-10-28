इजराइल चुनाव: एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर, आंकड़ों में बराबरी पर नेतन्याहू और विपक्षी आइजनकोट के गठबंधन
एग्जिट पोल से पता चला है कि किसी भी खेमे के पास सरकार बनाने के लिए साफ बहुमत नहीं है.
By ANI
Published : October 28, 2026 at 8:20 AM IST
जेरूसलम: इजराइल में मंगलवार को आम चुनाव संपन्न हुआ. इजराइल पर साल 2023 में हमास हमले के बाद पहली बार चुनाव हुआ. इस चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को विपक्षी दलों द्वारा कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. एग्जिट पोल में भी कांटे की टक्कर सामने आया. नेतन्याहू और विपक्षी आइजनकोट के गठबंधन को बराबरी पर दिखाया गया.
इजराइल संसद नेसेट के लिए मुकाबला काफी कड़ा हो गया है क्योंकि हर तरफ मतदान के आंकड़े बदलते रहते हैं. पोलस्टर डायरेक्ट पोल्स ने नेतन्याहू ब्लॉक को 55 सीटें, गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी ब्लॉक को 49 और अरब पार्टियों को 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है.
अपने अपडेटेड एग्जिट पोल में इजराइल के सरकारी फ्री-टू-एयर टेलीविजन चैनल कान 11 ने अनुमान लगाया है कि नेतन्याहू के समर्थक ब्लॉक और नेतन्याहू के विरोधी ब्लॉक, दोनों को 51 सीटें मिलेंगी, जबकि द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, रात 11:04 बजे (लोकल टाइम) हुए पिछले पोल में नेतन्याहू के समर्थक ब्लॉक और नेतन्याहू के विरोधी ब्लॉक, दोनों को क्रमशः 50 और 52 सीटें मिली थी.
एजेंसी फिल्बर के एक और पोल और चैनल14 के दिखाए गए पोल में नेतन्याहू गुट को 60 सीटें, विपक्ष को 43 और अरब पार्टियों को 17 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. हाल के सीट एडजस्टमेंट से पता चलता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 25 से 27 सीटों पर पहुंच गई है. वहीं, लेफ्ट-विंग गठबंधन द डेमोक्रेट्स 10 से नौ सीटों पर पहुंच गया है, और धुर-दक्षिणपंथी ओत्ज़मा येहुदित पार्टी सात से छह सीटों पर पहुंच गई है.
इन बदलते संसदीय आंकड़ों के बीच, रा’म पार्टी के चेयरमैन मंसूर अब्बास ने संकेत दिया है कि वह नेतन्याहू के समर्थक और विरोधी दोनों गुटों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, क्योंकि एग्जिट पोल से पता चला है कि किसी भी खेमे के पास सरकार बनाने के लिए साफ बहुमत नहीं है.
द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास ने चैनल 12 से कहा, 'सिर्फ 'चेंज ब्लॉक' से ही नहीं, बल्कि हर कोई हमसे बात कर रहा है.' उन्होंने बताया कि नेतन्याहू के सपोर्टर अलायंस के लोगों ने भी कॉन्टैक्ट शुरू किया है. अब्बास ने याशर पार्टी के लीडर गादी आइजेनकोट के लीडरशिप वाले एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की. हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे गठबंधन की व्यावहारिक व्यवहार्यता पहले तय होनी चाहिए.
हालांकि शुरुआती एग्जिट पोल में नेतन्याहू का विरोध करने वाले ग्रुप को कुल 70 सीटें मिलने का अनुमान लगाय, लेकिन द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, कई जायोनी विरोधी ग्रुप ने अरब पार्टियों के साथ पार्टनरशिप की उम्मीद को खारिज कर दिया, जिससे गठबंधन बनाने की कोशिशों में और रुकावटें आ रही हैं.
रात 10 बजे पोलिंग स्टेशन बंद होने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी द्वारा जारी आखिरी डेटा से पता चला कि देश भर में वोटर टर्नआउट ऐतिहासिक 77.7 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो 2022 के चुनाव के दौरान इसी समय दर्ज 70.6 प्रतिशत से ज़्यादा है. यह 1999 के बाद इस समय वोटर की भागीदारी का सबसे ऊंचा लेवल था.
वोटिंग खत्म होने के साथ चैनल 11, 12 और 13 द्वारा मंगलवार रात को जारी एग्जिट पोल से पता चला कि न तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रुप और न ही विरोधी ग्रुप को नेसेट में जरूरी 61 सीटों की मेजॉरिटी मिली, द जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया.
विपक्षी गुट जिसमें याशर, बी’याचद, यिसराइल बेयतेनु और डेमोक्रेट्स शामिल हैं, को 50 से 53 सीटें मिलने का अनुमान था, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन को लगभग 50 सीटें मिलने का अनुमान था, जिससे किसी भी खेमे के पास सरकार बनाने के लिए तुरंत, बिना किसी रुकावट के गठबंधन बनाने का रास्ता नहीं बचा.
इस बीच जॉइंट लिस्ट और रा’म के मिलकर 17 से 18 पार्लियामेंट्री सीटें जीतने की उम्मीद थी, जिससे आने वाली गठबंधन चर्चाओं में अरब गुटों को संभावित किंगमेकर के तौर पर खड़ा किया जा सकता है. द जेरूसलम पोस्ट ने आगे कहा कि नेतन्याहू के गुट की सरकार बनाने की कोशिशों को और मुश्किल बनाते हुए, चुनावी दहलीज के पास मंडरा रहे छोटे दक्षिणपंथी गुटों के पार्लियामेंट में जाने के लिए जरूरी 3.25 परसेंट कटऑफ से चूकने का अनुमान था.
7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए नरसंहार के बाद यह पहला आम चुनाव था. यह चुनाव सुरक्षा जवाबदेही, राज्य नेतृत्व और इजराइल के लोकतांत्रिक संस्थानों की आजादी को लेकर गहरे राष्ट्रीय मतभेदों के बीच हुआ. प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो 19 साल से सत्ता के केंद्र में रहे हैं, को पूर्व आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ गादी आइजेनकोट और उनकी याशर पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो वोट से पहले कई ओपिनियन सर्वे में आगे चल रही थी.