UNSC में सुधार अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है: IBSA मीटिंग में बोले पीएम मोदी

जोहान्सबर्ग / नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका तिकड़ी को ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन में बदलाव के लिए एक साफ मैसेज भेजना चाहिए.

यहां इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका (IBSA) लीडर्स समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया बिखरी हुई और बंटी हुई लगती है, IBSA एकता, सहयोग और इंसानियत का मैसेज दे सकता है. उन्होंने तीनों देशों के बीच सिक्योरिटी सहयोग को मजबूत करने के लिए IBSA NSA-लेवल मीटिंग को इंस्टीट्यूशनल बनाने का भी प्रस्ताव रखा.

'दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं'

पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा, “टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में हमें करीबी कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए. इतने गंभीर मुद्दे पर किसी भी तरह के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है.” इस मीटिंग में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा भी शामिल हुए.

इंसानी विकास पक्का करने में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने तीनों देशों के बीच UPI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, CoWIN जैसे हेल्थ प्लेटफॉर्म, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और महिलाओं के नेतृत्व वाली टेक पहल को शेयर करने में मदद के लिए 'IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस' बनाने का भी प्रस्ताव रखा.

IBSA फंड की तारीफ

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सोलर एनर्जी जैसे सेक्टर में 40 देशों में प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने में IBSA फंड के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने साउथ-साउथ सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए IBSA फंड का प्रस्ताव रखा.

प्रधानमंत्री ने IBSA मीटिंग को सही समय पर बताया क्योंकि यह अफ्रीकी धरती पर पहले G20 समिट के साथ हुई और ग्लोबल साउथ देशों द्वारा लगातार चार G20 प्रेसीडेंसी पूरी होने का प्रतीक थी, जिनमें से आखिरी तीन IBSA सदस्यों द्वारा थीं.

'IBSA सिर्फ तीन देशों का ग्रुप नहीं'

उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में ह्यूमन-सेंट्रिक डेवलपमेंट, मल्टीलेटरल रिफॉर्म और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करने वाली कई जरूरी पहलें हुई हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि IBSA सिर्फ तीन देशों का ग्रुप नहीं है, बल्कि तीन कॉन्टिनेंट्स, तीन बड़े डेमोक्रेटिक देशों और तीन बड़ी इकॉनमी को जोड़ने वाला एक जरूरी प्लैटफॉर्म है.

पीएम मोदी ने IBSA लीडर्स को अगले साल भारत में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में भी इनवाइट किया. साथ ही उन्होंने ग्रुप की सुरक्षित, भरोसेमंद और ह्यूमन-सेंट्रिक AI नॉर्म्स के डेवलपमेंट में योगदान देने की क्षमता पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि IBSA एक-दूसरे के डेवलपमेंट को कॉम्प्लिमेंट कर सकता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक मिसाल बन सकता है. उन्होंने बाजरा, नेचुरल फार्मिंग, डिजास्टर रेजिलिएंस, ग्रीन एनर्जी, ट्रेडिशनल मेडिसिन और हेल्थ सिक्योरिटी जैसे एरिया में कोऑपरेशन के मौकों पर जोर दिया.

IBSA डायलॉग फोरम इन देशों के बीच इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल तीन-तरफा ग्रुप है. यह विकासशील दुनिया के तीन जरूरी महाद्वीपों, यानी अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के बीच साउथ-साउथ सहयोग और बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए तीन जरूरी ध्रुवों को दिखाता है. यह फोरम तीनों देशों को खेती, व्यापार, संस्कृति और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है.

IBSA डायलॉग फोरम की भूमिका तेजी से बढ़ रही

भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की विदेश नीतियों में IBSA डायलॉग फोरम की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. यह एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की तीन बड़ी मल्टीकल्चरल और मल्टीरेशियल डेमोक्रेसी के बीच ग्लोबल मुद्दों पर और भी करीबी तालमेल को बढ़ावा देने में मददगार बन गया है और इसने अलग-अलग क्षेत्रों में तीन-तरफा भारत-ब्राजील-साउथ अफ्रीका सहयोग को बढ़ाने में योगदान दिया है.