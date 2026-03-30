दक्षिण सूडान में अज्ञात बंदूकधारियों ने 70 से अधिक लोगों की हत्या की
सूडान में सोने की खदान को लेकर हुए विवाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने 70 से अधिक लोगों की हत्या कर दी है.
Published : March 30, 2026 at 8:20 PM IST
जुबा : अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा के बाहरी इलाके में सोने की खदान को लेकर हुए विवाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने 70 से अधिक लोगों की हत्या कर दी. पुलिस प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी.
घटना का कथित वीडियो प्रसारित हुआ है, जिसमें एक खुले मैदान में दर्जनों शव दिखाई दे रहे हैं. एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि माना जा रहा है कि कई अन्य पीड़ित झाड़ियों में भाग गए हैं.
Gunmen killed more than 70 people in South Sudan over a gold mining row on the outskirts of the capital of Juba, a police spokesperson confirmed. https://t.co/K7bvpFqEzE— The Associated Press (@AP) March 30, 2026
सूडान के राज्य जेबेल इराक में स्थित सोने की खदान को लेकर पूर्व में भी अवैध खनिकों और खनन कंपनियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं. पुलिस प्रवक्ता क्वासीजवोक डोमिनिक अमोण्डोक ने बताया कि जैसे ही उन्हें हमले के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी, वह उसे साझा करेंगे.
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बस इतना पता है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने जेबेल इराक में एक सोने की खदान पर हमला किया. इसमें 70 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं.’’
वहीं विपक्ष की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जेबेल इराक एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो पूरी तरह से एसएसपीडीएफ के विशेष नियंत्रण में है. इस वजह से इस नरसंहार की पूरी जिम्मेदारी एसएसपीडीएफ बलों की है, जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं.
वहीं एक स्थानीय नागरिक अधिकार समूह, 'नाइल इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ट्रांजिशनल जस्टिस' ने इस हमले की निंदा की और संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में प्रभावी शासन और निगरानी की मांग की.
संस्था ने एक बयान में लिखा, "यह भयानक कृत्य जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है और उन क्षेत्रों में नागरिकों की लगातार बनी रहने वाली असुरक्षा को उजागर करता है, जहां सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है और संसाधनों का अनियंत्रित दोहन हो रहा है."
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