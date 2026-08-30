भारत के DNA में विविधता में एकता है: RSS प्रमुख मोहन भागवत
मोहन भागवत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के वैश्विक दौरे के पहले चरण में न्यूयॉर्क में मौजूद स्थानीय संगठनों के कार्यक्रम को संबोधित किया.
By ANI
Published : August 30, 2026 at 7:12 AM IST
न्यूयॉर्क: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार (स्थानीय समय) को न्यूयॉर्क में कहा कि 'विविधता में एकता' भारत के 'डीएनए' में बसी है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश का मकसद दुनिया को यह एहसास कराना है कि विविधता और एकता एक साथ रह सकती हैं.
उन्होंने यह टिप्पणी न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए की. भागवत ने कहा कि जबकि 'बहुलवाद' अक्सर अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, 'अनेकता में एकता' भारत को परिभाषित करता है. उन्होंने कहा, 'मैं आज की खुशी और आज की भावना को आपके साथ साझा करने के लिए भारत के नागपुर से यहां आया हूं.
जब हम अमेरिका कहते हैं, तो एक शब्द पर अक्सर चर्चा होती है. यही बहुलवाद है. और जब हम भारत कहते हैं, तो एक और वाक्यांश पर चर्चा होती है: विविधता में एकता. भारत के लिए यह एकता और यह विविधता, दोनों उनके डीएनए में है.'
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र केवल भौगोलिक संस्थाएं नहीं हैं और उन्हें बड़ी भूमिका निभानी होती है. आरएसएस प्रमुख ने कहा, 'राष्ट्र केवल भौगोलिक इकाईयाँ नहीं हैं. इस ब्रह्मांड की रचना में राष्ट्रों को एक कर्तव्य निभाना होगा. स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, 'प्रत्येक राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश होता है. प्रत्येक राष्ट्र को एक मिशन पूरा करना होता है. प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है जिसे पूरा करना होता है.'
भारत की भूमिका पर बात करते हुए भागवत ने कहा कि देश की नियति 'विविधता में एकता' के सिद्धांत को खुद समझना और दुनिया को बार-बार इसका एहसास कराना है. उन्होंने कहा, 'भारत की नियति क्या है? भारत का काम है 'विविधता में एकता' को समझना और समय-समय पर दुनिया को भी इसका एहसास कराना. हम एक हैं, और विविधता के कारण ही वह एकता और भी निखर कर आती है.'
विविधता का जश्न मनाने, उसका सम्मान करने और उसे स्वीकार करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए. साथ ही, हमें एकता की इस भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए. यह एक बहुत ही वास्तविक भावना है.'
भागवत ने आगे प्राचीन भारतीय ऋषियों का जिक्र करते हुए कहा कि 'नेक इरादे वाले ऋषियों' ने इस सिद्धांत को पहले ही देख लिया था और दुनिया के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कठिन तपस्या की थी. उन्होंने कहा, 'हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसकी कल्पना की थी और उसके लिए एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किया था.
विश्व कल्याण की भावना के साथ ऋषियों ने कठिन तपस्या की. उसके माध्यम से हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ.' यह दोहराते हुए कि राष्ट्रों को भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है, आरएसएस प्रमुख ने भारत की नियति को पूरा करने को उसके लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया.
भागवत ने कहा, 'कोई भी राष्ट्र भौगोलिक भूमि का टुकड़ा नहीं है. सभी राष्ट्रों को एक नियति पूरी करनी होती है. यही भारत की नियति है.' भारतीयों से इस जिम्मेदारी के प्रति जागृत होने का आह्वान करते हुए, भागवत ने कहा कि अपनी 'कर्म भूमि' और 'जन्म भूमि' दोनों में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से कई चुनौतियों से जूझ रहे विश्व को सहायता मिल सकती है.
'आइए हम भारतीय के रूप में उस नियति के प्रति जागृत हों और अपनी कर्मभूमि के साथ-साथ अपनी जन्मभूमि में भी अपने कर्तव्यों का पालन करें. उन्होंने कहा, 'अगर हम ऐसा करते हैं, तो यह उन सभी समस्याओं से जूझ रही और हर कदम पर लड़खड़ा रही दुनिया के लिए एक वरदान होगा.
हमें इस दुनिया को सहारा देना होगा. हमें इसे किसी न किसी तरह का समर्थन देना होगा.' 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' (सार्वभौमिक एकता उत्सव) भागवत के अंतरराष्ट्रीय दौरे का एक अहम हिस्सा है. यह कार्यक्रम अलग-अलग देशों में बसे भारतीय समुदायों के समूहों को एक साथ लाता है ताकि वे अलग-अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत को बढ़ावा दे सकें और सार्वभौमिक मूल्यों के लिए मिलकर काम कर सकें.
मोहन भागवत इस हफ़्ते की शुरुआत में न्यूयॉर्क पहुँचे. यह उनके तीन देशों (अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन) के वैश्विक दौरे का पहला चरण है. यह दौरा विदेशों में मौजूद स्थानीय संगठनों के निमंत्रण पर और उनके शताब्दी वर्ष के समारोहों के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया है.