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भारत के DNA में विविधता में एकता है: RSS प्रमुख मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (फाइल फोटो) ( ANI )

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न्यूयॉर्क: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार (स्थानीय समय) को न्यूयॉर्क में कहा कि 'विविधता में एकता' भारत के 'डीएनए' में बसी है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश का मकसद दुनिया को यह एहसास कराना है कि विविधता और एकता एक साथ रह सकती हैं. उन्होंने यह टिप्पणी न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए की. भागवत ने कहा कि जबकि 'बहुलवाद' अक्सर अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, 'अनेकता में एकता' भारत को परिभाषित करता है. उन्होंने कहा, 'मैं आज की खुशी और आज की भावना को आपके साथ साझा करने के लिए भारत के नागपुर से यहां आया हूं. जब हम अमेरिका कहते हैं, तो एक शब्द पर अक्सर चर्चा होती है. यही बहुलवाद है. और जब हम भारत कहते हैं, तो एक और वाक्यांश पर चर्चा होती है: विविधता में एकता. भारत के लिए यह एकता और यह विविधता, दोनों उनके डीएनए में है.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र केवल भौगोलिक संस्थाएं नहीं हैं और उन्हें बड़ी भूमिका निभानी होती है. आरएसएस प्रमुख ने कहा, 'राष्ट्र केवल भौगोलिक इकाईयाँ नहीं हैं. इस ब्रह्मांड की रचना में राष्ट्रों को एक कर्तव्य निभाना होगा. स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, 'प्रत्येक राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश होता है. प्रत्येक राष्ट्र को एक मिशन पूरा करना होता है. प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है जिसे पूरा करना होता है.' भारत की भूमिका पर बात करते हुए भागवत ने कहा कि देश की नियति 'विविधता में एकता' के सिद्धांत को खुद समझना और दुनिया को बार-बार इसका एहसास कराना है. उन्होंने कहा, 'भारत की नियति क्या है? भारत का काम है 'विविधता में एकता' को समझना और समय-समय पर दुनिया को भी इसका एहसास कराना. हम एक हैं, और विविधता के कारण ही वह एकता और भी निखर कर आती है.' विविधता का जश्न मनाने, उसका सम्मान करने और उसे स्वीकार करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए. साथ ही, हमें एकता की इस भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए. यह एक बहुत ही वास्तविक भावना है.'