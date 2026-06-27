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अमेरिका का ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर साधे निशाने

वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले होने की खबर मिली है. जानकारी के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के झंडे वाले कमर्शियल कार्गो जहाज पर ईरान ने पहले हमले किए. इससे अमेरिका बुरी तरह गुस्सा गया और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया. बता दें, इस हफ्ते की शुरुआत में दोनों देशों के बीच सीजफ़ायर पर सहमति बनने के बाद यह वॉशिंगटन का पहला सीधा मिलिट्री जवाब था.

US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि ईरान ने 25 जून को M/V एवर लवली (Ever Lovely) को वन-वे अटैक ड्रोन से निशाना बनाया था, जिसके बाद हमलों में ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स के साथ-साथ तटीय रडार साइट्स को भी निशाना बनाया गया. बता दें, जहाज ओमानी तट के पास होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकल रहा था, तभी उस पर हमला हुआ.

कमांड ने बयान में कहा कि CENTCOM फोर्स ने 26 जून को ईरान के खिलाफ हमले किए, जो कल होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले का एक ज़ोरदार जवाब था. इसमें कहा गया कि US एयरक्राफ्ट ने 'ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज लोकेशन और कोस्टल रडार साइट्स पर हमला किया, जब ईरान ने 25 जून को M/V एवर लवली पर एक तरफ अटैक ड्रोन से हमला किया था.

US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि ईरानी सेना द्वारा कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ बिना वजह हमला साफ तौर पर सीजफायर का उल्लंघन है. इसमें कहा गया कि इसके अलावा, ईरान के खतरनाक व्यवहार ने नेविगेशन की आजादी को कमजोर कर दिया है, क्योंकि कॉमर्स तेजी से जरूरी इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर से होकर गुजरता है.

यह हमले उस समय किए गए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया था कि वॉशिंगटन होर्मुज में ईरान की कार्रवाई का जवाब देगा. CENTCOM सेना ने कहा कि जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग समन्वय और सहायता प्रदान करना जारी रखते हैं. अमेरिकी सेना यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद और सतर्क रहती है कि ईरान के साथ समझौते के सभी पहलुओं का पालन किया जाए, पालन किया जाए और पूरी ताकत और प्रभाव से किया जाए. ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मालवाहक जहाज पर ईरान के हमले की आलोचना की थी.