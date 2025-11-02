ETV Bharat / international

ब्रिटेन में ट्रेन में चाकूबाजी, 10 घायल, नौ की हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार

ब्रिटेन की चलती ट्रेन में चाकूबाजी की बड़ी घटना सामने आई है. पीएम स्टार्मर ने घटना को भयावह और बेहद चिंताजनक बताया.

ब्रिटेन में ट्रेन में लोगों पर चाकू से हमला होने के बाद स्टेशन पर ट्रेन का निरीक्षण करते हुए आपातकालीन कर्मचारी. (AP)
ANI

November 2, 2025

लंदन: लंदन के कैम्ब्रिजशायर में एक चलती ट्रेन में उस समय चीख पुकार मच गई जब हमलावरों ने चाकू से यात्रियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले 10 लोग घायल हो गए जिसमें 9 की हालत गंभीर है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है. हालांकि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (बीटीपी) ने कहा कि पूर्वी इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर काउंटी में एक ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किए जाने की घटना में कम से कम 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से नौ की हालत गंभीर है. बीटीपी के अनुसार शनिवार शाम को हुई इस घटना के सिलसिले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.

आतंकवाद निरोधी पुलिस इकाइयों ने जांच में सहयोग कर रही है. बीटीपी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकू से कई लोगों पर हमला हुआ. इसके बाद दस लोगों को अस्पताल ले जाया गया. नौ लोगों को जानलेवा चोटें आई हैं. इसे एक बड़ी घटना घोषित की गई. आतंकवाद निरोधी पुलिस हमारी जाँच में सहयोग कर रही है.'

बीटीपी ने बताया कि यह हमला डॉनकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस जाने वाली शाम 6:25 बजे (स्थानीय समय) की सर्विस ट्रेन में हुआ. हंटिंगडन में ट्रेन रुकने पर पुलिस और आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने कार्रवाई की. बीटीपी ने कहा, 'हम वर्तमान में हंटिंगडन जाने वाली एक ट्रेन में हुई घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ कई लोगों को चाकू मारा गया है. कैम्ब्रिजशायर पुलिस के साथ अधिकारी मौजूद हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आगे की जानकारी यहाँ साझा की जाएगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह ट्रेन डॉनकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस जाने वाली शाम 6:25 बजे की सर्विस ट्रेन थी.' बीटीपी के मुख्य अधीक्षक क्रिस केसी ने कहा, 'यह एक चौंकाने वाली घटना है. सबसे पहले मेरी संवेदनाएँ आज शाम घायल हुए लोगों और उनके परिवारों के साथ है.' उन्होंने आगे कहा, 'हम यह पता लगाने के लिए तत्काल जाँच कर रहे हैं कि क्या हुआ है. इस शुरुआती चरण में घटना के कारणों के बारे में अटकलें लगाना उचित नहीं होगा.'

केसी ने आगे बताया कि स्टेशन पर पुलिस की कार्रवाई जारी है. जगह-जगह घेराबंदी और सड़कें बंद कर दी गई हैं. केसी ने जनता के धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, 'फिलहाल इस इलाके से ट्रेनें नहीं चल रही हैं.' ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना 'भयावह' है.

स्टारमर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हंटिंगडन के पास एक ट्रेन में हुई भयावह घटना बेहद चिंताजनक है. मेरी संवेदनाएँ सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं. आपातकालीन सेवाओं को उनकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद. इलाके में मौजूद किसी भी व्यक्ति को पुलिस की सलाह माननी चाहिए.'

ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह बेहद दुखी हैं. उन्हें जाँच के बारे में नियमित जानकारी मिलती रही है. हंटिंगडन में चाकूबाजी की घटना के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. मेरी संवेदनाएँ उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं.

दो संदिग्धों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. मुझे जाँच के बारे में नियमित जानकारी मिल रही है. मैं लोगों से इस शुरुआती चरण में टिप्पणी और अटकलों से बचने का आग्रह करती हूँ.' महमूद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा. पुलिस ने लोगों से उस क्षेत्र से दूर रहने और जाँच जारी रहने तक आधिकारिक जानकारी का पालन करने का आग्रह किया है.

