ब्रिटेन में ट्रेन में चाकूबाजी, 10 घायल, नौ की हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार

ब्रिटेन में ट्रेन में लोगों पर चाकू से हमला होने के बाद स्टेशन पर ट्रेन का निरीक्षण करते हुए आपातकालीन कर्मचारी. ( AP )

By ANI 4 Min Read

लंदन: लंदन के कैम्ब्रिजशायर में एक चलती ट्रेन में उस समय चीख पुकार मच गई जब हमलावरों ने चाकू से यात्रियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले 10 लोग घायल हो गए जिसमें 9 की हालत गंभीर है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है. हालांकि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (बीटीपी) ने कहा कि पूर्वी इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर काउंटी में एक ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किए जाने की घटना में कम से कम 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से नौ की हालत गंभीर है. बीटीपी के अनुसार शनिवार शाम को हुई इस घटना के सिलसिले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. आतंकवाद निरोधी पुलिस इकाइयों ने जांच में सहयोग कर रही है. बीटीपी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकू से कई लोगों पर हमला हुआ. इसके बाद दस लोगों को अस्पताल ले जाया गया. नौ लोगों को जानलेवा चोटें आई हैं. इसे एक बड़ी घटना घोषित की गई. आतंकवाद निरोधी पुलिस हमारी जाँच में सहयोग कर रही है.' बीटीपी ने बताया कि यह हमला डॉनकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस जाने वाली शाम 6:25 बजे (स्थानीय समय) की सर्विस ट्रेन में हुआ. हंटिंगडन में ट्रेन रुकने पर पुलिस और आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने कार्रवाई की. बीटीपी ने कहा, 'हम वर्तमान में हंटिंगडन जाने वाली एक ट्रेन में हुई घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ कई लोगों को चाकू मारा गया है. कैम्ब्रिजशायर पुलिस के साथ अधिकारी मौजूद हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आगे की जानकारी यहाँ साझा की जाएगी.'