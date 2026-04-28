संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई से OPEC छोड़ने की घोषणा की
संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई 2026 से तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC को छोड़ने की घोषणा की है.
Published : April 28, 2026 at 7:31 PM IST
दुबई: पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) से अलग होने की घोषणा की है. यूएई 1 मई 2026 से OPEC छोड़ देगा. UAE ने अपनी सरकारी न्यूज एजेंसी WAM के जरिये मंगलवार को यह घोषणा की.
यूएई ने कहा, "यह फैसला संयुक्त अरब अमीरात के लंबे समय के रणनीतिक और आर्थिक विज़न और बदलते ऊर्जा प्रोफाइल को दिखाता है, जिसमें घरेलू ऊर्जा उत्पादन में तेजी से निवेश शामिल है, और यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक जिम्मेदार, भरोसेमंद और भविष्य की सोच वाली भूमिका के लिए उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है."
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब UAE का सऊदी अरब के साथ टकराव बढ़ रहा है, खासकर आर्थिक मुद्दों और यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध को लेकर.
उधर, अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में संघर्ष के बीच दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं. होर्मुज की नाकाबंदी से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है.
यूएई का यह फैसला तेल एक्सपोर्ट करने वाले समूह के लिए एक बड़ा झटका है, ऐसे समय में जब ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा सप्लाई बाधित हुई है. साथ ही युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है.
तेल उत्पादन करने वाले खाड़ी देश, जो OPEC के सदस्य हैं, पहले से ही होर्मुज स्ट्रेट से तेल निर्यात करने में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे दुनिया के क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का पांचवां हिस्सा गुजरता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OPEC पर तेल की कीमतें बढ़ाकर 'बाकी दुनिया को लूटने' का आरोप लगाया है. ट्रंप ने खाड़ी देशों के लिए यूएस मिलिट्री समर्थन को भी तेल की कीमतों से जोड़ा है, और कहा है कि अमेरिका OPEC सदस्यों का बचाव करता है, लेकिन वे "तेल की ऊंची कीमतें लगाकर इसका फायदा उठाते हैं".
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