ETV Bharat / international

संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई से OPEC छोड़ने की घोषणा की

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ( File/ AFP )

दुबई: पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) से अलग होने की घोषणा की है. यूएई 1 मई 2026 से OPEC छोड़ देगा. UAE ने अपनी सरकारी न्यूज एजेंसी WAM के जरिये मंगलवार को यह घोषणा की.

यूएई ने कहा, "यह फैसला संयुक्त अरब अमीरात के लंबे समय के रणनीतिक और आर्थिक विज़न और बदलते ऊर्जा प्रोफाइल को दिखाता है, जिसमें घरेलू ऊर्जा उत्पादन में तेजी से निवेश शामिल है, और यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक जिम्मेदार, भरोसेमंद और भविष्य की सोच वाली भूमिका के लिए उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है."

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब UAE का सऊदी अरब के साथ टकराव बढ़ रहा है, खासकर आर्थिक मुद्दों और यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध को लेकर.

उधर, अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में संघर्ष के बीच दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं. होर्मुज की नाकाबंदी से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है.