यूनाइटेड एयरलाइंस का पायलट उड़ान के दौरान घायल, अज्ञात वस्तु से विंडशील्ड टूटा, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

यूनाइटेड एयरलाइंस का एक पायलट उड़ान के दौरान घायल हो गया और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी.

United Airlines
यूनाइटेड एयरलाइंस का पायलट उड़ान के दौरान घायल (सांकेतिक तस्वीर)
वॉशिंगटन: यूनाइटेड एयरलाइंस का एक पायलट उड़ान के दौरान उस समय घायल हो गया जब एक अज्ञात वस्तु ने 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे बोइंग 737 के विंडशील्ड को तोड़ दिया. इसके चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. सोशल मीडिया पर विमान की तस्वीरें सामने आई हैं.

ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में पायलट के दोनों हाथों पर कट और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो संभवत उड़ते हुए कांच के कारण लगे हैं. वहीं, कॉकपिट में कांच के टुकड़ों और डैशबोर्ड पर क्षतिग्रस्त क्षेत्र के पास गहरे झुलसे हुए निशान दिखाई दे रहे थे. डेनवर से लॉस एंजिल्स जा रही यूनाइटेड फ्लाइट 1093 को गुरुवार को साल्ट लेक सिटी की ओर मोड़ दिया गया, जहां वह सुरक्षित रूप से उतर गई.

यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा, "गुरुवार को यूनाइटेड फ्लाइट 1093 अपने मल्टीलेयर विंडशील्ड को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए साल्ट लेक सिटी में सुरक्षित रूप से उतर गई. हमने उसी दिन बाद में ग्राहकों को लॉस एंजिल्स ले जाने के लिए एक और विमान की व्यवस्था की और हमारी रखरखाव टीम विमान को सेवा में वापस लाने के लिए काम कर रही है."

हादसे के बाद अटकलों का दौर
अटकलें लगाई जा रही हैं कि विमान से टकराने वाली चीज उल्कापिंड से लेकर अंतरिक्ष मलबे तक तक हो सकता है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा होना असंभव है. 2023 की FAA रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष मलबे से किसी कमर्शियल उड़ान में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की संभावना एक ट्रिलियन में एक है.

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि एक स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम ने उस घटना को रोक दिया जो एक गंभीर दुर्घटना में बदल सकती थी. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रात लगभग 10 बजे पूर्वी मानक समय के अनुसार हुई.

एयरपोर्ट की मीडिया मैनेजर का बयान
हवाई अड्डे की पीआर मार्केटिंग और मीडिया मैनेजर एलेक्सा ब्रीहल ने कहा, "पायलट ने हवाई यातायात नियंत्रण को बताया कि कोई चोट नहीं आई है, लेकिन वे EMAS में थे." उन्होंने बताया कि EMAS या इंजीनियर्ड मैटेरियल्स अरेस्टिंग सिस्टम, क्रेशेबल कंक्रीट से बना है, जिसे रनवे से आगे निकलने वाले विमानों की गति धीमी करने के लिए डिजाइन किया गया है. ब्रीहल ने कहा, "जब कोई विमान इस पर से गुजरता है, तो यह धंस जाता है और विमान की गति धीमी कर देता है और यह रनवे के अंत में एक रनवे ट्रक रैंप जैसा होता है."

उन्होंने आगे कहा, "उस रनवे के अंत में एक खाई है, एक फेंस है, और फिर पीटर्स क्रीक रोड नामक एक मुख्य सड़क है." कुछ विमानन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि बिजली की खराबी के कारण यह दरार आ सकती है, लेकिन झुलसने के निशान और टूटे हुए कांच किसी बाहरी प्रभाव की ओर इशारा करते हैं.

यह घटना असामान्य है क्योंकि 737 मैक्स 8 उस ऊंचाई पर था जहां पक्षियों, ओलों या अन्य मलबे का सामना दुर्लभ है. नासा चार इंच से बड़े 25,000 से ज़्यादा कक्षीय मलबे के टुकड़ों की निगरानी जारी रखे हुए है, जिससे विमानों और अंतरिक्ष यान दोनों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं.

