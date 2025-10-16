ETV Bharat / international

भुखमरी चरम पर, 32 करोड़ लोगों के सामने गंभीर खाद्य संकट, 4.4 करोड़ झेल रहे आपातकालीन संकट

वैश्विक भुखमरी रिकॉर्ड स्तर पर है. 31.9 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. इनमें 4.4 करोड़ लोग आपातकालीन स्तर पर हैं.

UN World Food Program
दक्षिण सूडान के माबन स्थित गेंड्रासा शरणार्थी शिविर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा वितरण के बाद प्रत्येक प्रतीक्षारत परिवार को आवंटित किए जाने वाले गेहूं के कुछ हिस्से एक व्यक्ति उठाता हुआ. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : October 16, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोम: संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी ने बुधवार को कहा कि उसके शीर्ष दानदाताओं द्वारा भारी कटौती से 6 देशों में उसके संचालन को विशेष रूप से नुकसान पहुंच रहा है और चेतावनी दी है कि लगभग 1.4 करोड़ लोग भुखमरी के आपातकालीन स्तर पर पहुंच सकते हैं.

विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो पारंपरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की सबसे अधिक वित्त पोषित एजेंसी है, ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष उसके वित्त पोषण में "पहले कभी इतनी चुनौतियां नहीं रही." इसका मुख्य कारण ट्रंप प्रशासन और अन्य प्रमुख पश्चिमी दानदाताओं द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले व्यय में कटौती है.

इसने चेतावनी दी है कि उसके 1.37 करोड़ खाद्य सहायता प्राप्तकर्ता आपातकालीन स्तर की भुखमरी की स्थिति में पहुंच सकते हैं, क्योंकि धनराशि में कटौती की जा रही है. इसने कहा कि "बड़े व्यवधान" का सामना करने वाले देश अफगानिस्तान, कांगो, हैती, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान हैं.

कार्यकारी निदेशक सिंडी मैक्केन ने कहा, "हम लाखों लोगों की जीवन रेखा को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देख रहे हैं."

डब्ल्यूएफपी ने कहा कि उसे इस साल 40% कम धनराशि मिलने की उम्मीद है, जिससे अनुमानित बजट 6.4 अरब डॉलर रह जाएगा - पिछले साल लगभग 10 अरब डॉलर प्राप्त करने के बाद, और वह 22,000 कर्मचारियों वाले अपने कर्मचारियों में से लगभग 6,000 पदों की कटौती कर रहा है.

मैक्केन ने एक बयान में कहा, "यह सिर्फ धन का अंतर नहीं है, यह एक वास्तविक अंतर है कि हमें क्या करने की जरूरत है और हम क्या कर सकते हैं." "हम भुखमरी के खिलाफ लड़ाई में दशकों की प्रगति को खोने के खतरे में हैं."

रोम स्थित एजेंसी का कहना है कि वैश्विक भुखमरी पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है. जहां 31.9 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. इनमें 4.4 करोड़ लोग आपातकालीन स्तर पर हैं. गाजा और सूडान में अकाल पड़ गया है.

एजेंसी ने कहा कि अफगानिस्तान में, खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे 10% से भी कम लोगों तक खाद्य सहायता पहुंच रही है. यानी उन्हें नहीं पता कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा.

WFP का कहना है कि उसे इस साल अमेरिका से लगभग 1.5 अरब डॉलर मिले हैं, जो पिछले साल के लगभग 4.5 अरब डॉलर से कम है, जबकि अन्य शीर्ष दानदाताओं ने भी अपनी धनराशि में कटौती की है.

प्रवासन, स्वास्थ्य और शरणार्थी एजेंसियों सहित कई संयुक्त राष्ट्र संगठनों ने पारंपरिक बड़े दानदाताओं से कम समर्थन के कारण इस साल सहायता और कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती की घोषणा की है. मानवीय सहायता समुदाय भी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, या USAID, को दी जाने वाली भारी कटौती से प्रभावित हुआ है.

डब्ल्यूएफपी के खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विश्लेषण प्रमुख जीन-मार्टिन बाउर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पारंपरिक रूप से और अब भी डब्ल्यूएफपी का सबसे बड़ा दानदाता है, की ओर से की गई कटौती "पूरे मानवीय समुदाय के लिए, और विशेष रूप से डब्ल्यूएफपी के लिए, बहुत बड़ी है."

बाउर ने एक साक्षात्कार में कहा, "डब्ल्यूएफपी के सभी प्रमुख दानदाताओं ने डब्ल्यूएफपी को दिए जाने वाले अपने अनुदान में कटौती कर दी है. यह किसी एक दानदाता की बात नहीं है. यह संगठन के लगभग सभी प्रमुख दानदाताओं की बात है." उन्होंने आगे कहा, "इसका असर सिर्फ़ डब्ल्यूएफपी पर ही नहीं, बल्कि अन्य बड़ी मानवीय एजेंसियों पर भी पड़ा है."

ये भी पढ़ें - WHO की वॉर्निंग, गाजा में कुपोषण 'खतरनाक स्तर' पर पहुंचा

TAGGED:

WORLD FOOD PROGRAMME
GLOBAL HUNGER
FOOD AID AGENCY
WFP
UN WORLD FOOD PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.