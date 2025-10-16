ETV Bharat / international

भुखमरी चरम पर, 32 करोड़ लोगों के सामने गंभीर खाद्य संकट, 4.4 करोड़ झेल रहे आपातकालीन संकट

दक्षिण सूडान के माबन स्थित गेंड्रासा शरणार्थी शिविर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा वितरण के बाद प्रत्येक प्रतीक्षारत परिवार को आवंटित किए जाने वाले गेहूं के कुछ हिस्से एक व्यक्ति उठाता हुआ. ( AP )

रोम: संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी ने बुधवार को कहा कि उसके शीर्ष दानदाताओं द्वारा भारी कटौती से 6 देशों में उसके संचालन को विशेष रूप से नुकसान पहुंच रहा है और चेतावनी दी है कि लगभग 1.4 करोड़ लोग भुखमरी के आपातकालीन स्तर पर पहुंच सकते हैं. विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो पारंपरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की सबसे अधिक वित्त पोषित एजेंसी है, ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष उसके वित्त पोषण में "पहले कभी इतनी चुनौतियां नहीं रही." इसका मुख्य कारण ट्रंप प्रशासन और अन्य प्रमुख पश्चिमी दानदाताओं द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले व्यय में कटौती है. इसने चेतावनी दी है कि उसके 1.37 करोड़ खाद्य सहायता प्राप्तकर्ता आपातकालीन स्तर की भुखमरी की स्थिति में पहुंच सकते हैं, क्योंकि धनराशि में कटौती की जा रही है. इसने कहा कि "बड़े व्यवधान" का सामना करने वाले देश अफगानिस्तान, कांगो, हैती, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान हैं. कार्यकारी निदेशक सिंडी मैक्केन ने कहा, "हम लाखों लोगों की जीवन रेखा को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देख रहे हैं." डब्ल्यूएफपी ने कहा कि उसे इस साल 40% कम धनराशि मिलने की उम्मीद है, जिससे अनुमानित बजट 6.4 अरब डॉलर रह जाएगा - पिछले साल लगभग 10 अरब डॉलर प्राप्त करने के बाद, और वह 22,000 कर्मचारियों वाले अपने कर्मचारियों में से लगभग 6,000 पदों की कटौती कर रहा है. मैक्केन ने एक बयान में कहा, "यह सिर्फ धन का अंतर नहीं है, यह एक वास्तविक अंतर है कि हमें क्या करने की जरूरत है और हम क्या कर सकते हैं." "हम भुखमरी के खिलाफ लड़ाई में दशकों की प्रगति को खोने के खतरे में हैं."