संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजराइल ने लेबनान में उसके शांति सैनिकों पर गोली चलाई

बेरूत: लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) ने कहा कि इजराइली सैनिकों ने यूएनआईएफआईएल को निशाना बनाकर उसके शांति सैनिकों पर गोली चलाई. इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए लगभग दैनिक आधार पर लेबनान पर हमला कर रहा है. अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी. इजराइली सेना ने रविवार (स्थानीय समय) को लेबनान में इजरायल द्वारा स्थापित एक स्थान के निकट से मर्कवा टैंक से यूनिफिल शांति सैनिकों पर गोलीबारी की. शांति सैनिकों ने एक बयान में कहा, 'भारी मशीनगन के गोलों ने उनके कर्मियों से लगभग 5 मीटर (5.5 गज) की दूरी पर हमला किया. यूएनआईएफआईएल ने कहा कि टैंक के इजराइली स्थिति के अंदर से वापस चले जाने के 30 मिनट बाद शांति सैनिक सुरक्षित रूप से वहां से निकल पाए. इजरायल ने कहा कि उसके सैनिकों ने यूएनआईएफआईएल पर गोलीबारी की. ऐसा उन्होंने खराब मौसम के कारण किया और संयुक्त राष्ट्र के गश्ती दल को संदिग्ध समझ लिया. अल जजीरा के अनुसार लेबनानी सेना ने भी एक बयान जारी किया. सेना कमान ने पुष्टि की है कि वह इजरायली दुश्मन द्वारा जारी उल्लंघनों और अतिक्रमणों को समाप्त करने के लिए मित्र देशों के साथ समन्वय में काम कर रही है. इसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि यह एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है.'