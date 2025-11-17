ETV Bharat / international

संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजराइल ने लेबनान में उसके शांति सैनिकों पर गोली चलाई

इजराइल समय-समय पर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है. इस बीच उसके सैनिकों ने लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए.

ISRAEL SHOT UN PEACEKEEPERS
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
author img

By ANI

Published : November 17, 2025 at 7:56 AM IST

3 Min Read
बेरूत: लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) ने कहा कि इजराइली सैनिकों ने यूएनआईएफआईएल को निशाना बनाकर उसके शांति सैनिकों पर गोली चलाई. इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए लगभग दैनिक आधार पर लेबनान पर हमला कर रहा है. अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी.

इजराइली सेना ने रविवार (स्थानीय समय) को लेबनान में इजरायल द्वारा स्थापित एक स्थान के निकट से मर्कवा टैंक से यूनिफिल शांति सैनिकों पर गोलीबारी की. शांति सैनिकों ने एक बयान में कहा, 'भारी मशीनगन के गोलों ने उनके कर्मियों से लगभग 5 मीटर (5.5 गज) की दूरी पर हमला किया.

यूएनआईएफआईएल ने कहा कि टैंक के इजराइली स्थिति के अंदर से वापस चले जाने के 30 मिनट बाद शांति सैनिक सुरक्षित रूप से वहां से निकल पाए. इजरायल ने कहा कि उसके सैनिकों ने यूएनआईएफआईएल पर गोलीबारी की. ऐसा उन्होंने खराब मौसम के कारण किया और संयुक्त राष्ट्र के गश्ती दल को संदिग्ध समझ लिया.

अल जजीरा के अनुसार लेबनानी सेना ने भी एक बयान जारी किया. सेना कमान ने पुष्टि की है कि वह इजरायली दुश्मन द्वारा जारी उल्लंघनों और अतिक्रमणों को समाप्त करने के लिए मित्र देशों के साथ समन्वय में काम कर रही है. इसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि यह एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है.'

सितंबर में यूएनआईएफआईएल ने कहा था कि इजरायली ड्रोनों ने दक्षिणी लेबनान में उसके शांति सैनिकों के निकट चार ग्रेनेड गिराए थे. जिनमें से एक ग्रेनेड संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और वाहनों के 20 मीटर (22 गज) के भीतर गिरा था. यूएनआईएफआईएल ने कहा कि गोलीबारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का गंभीर उल्लंघन है. इसने 2006 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को समाप्त किया था और नवंबर 2024 के युद्धविराम का आधार भी बनाया था.

यूएनआईएफआईएल ने रविवार को कहा, 'एक बार फिर हम (इजराइली सेना) से शांति सैनिकों पर या उनके निकट किसी भी आक्रामक व्यवहार और हमले को रोकने का आह्वान करते हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार यूनिफिल लेबनानी सेना के साथ मिलकर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम बनाए रखने के लिए काम कर रहा है. इससे अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद पूर्ण युद्ध में बदल चुकी गहन शत्रुता समाप्त हो गई.

इजराइल ने लेबनान के खिलाफ अपने हालिया युद्ध में 4000 से अधिक लोगों को जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे, मार डाला. वहीं, दस लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया. अल जजीरा के अनुसार इजराइल ने दर्जनों गाँवों को तबाह कर दिया और समझौते के तहत लेबनानी क्षेत्र के कम से कम पाँच बिंदुओं पर कब्जा कर लिया और अब भी वहाँ से हटने से इनकार कर रहा है.

