Shashi Tharoor की टो टूक: UN जरूरी; इसे जिम्मेदार बनने की जरूरत

केपटाउन: दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस MP शशि थरूर ने कहा है कि गाजा और यूक्रेन पर अपनी "नाकामी" के बावजूद UN जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड बॉडी के सामने चुनौती यह है कि वह एक ऐसी दुनिया में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और जिम्मेदार बने, जिसे पहले से कहीं ज़्यादा उसूलों पर आधारित ग्लोबल सहयोग की जरूरत है.

थरूर, जो पहले UN के अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ने गुरुवार को कहा कि यूनाइटेड नेशंस को छोड़ना आम इंसानियत के विचार को ही छोड़ना होगा.

साउथ अफ्रीका के केप टाउन में 15वां डेसमंड टूटू इंटरनेशनल पीस लेक्चर देते हुए तिरुवनंतपुरम से MP ने कहा, "हमें UN के लिए खुद को फिर से कमिट करने की जरूरत है. 1978-2007 तक तीन दशकों तक UN में सेवा देने वाले के तौर पर, मैंने खुद देखा कि यह कोल्ड वॉर के मैदान से कोल्ड वॉर के बाद ग्लोबल कोऑपरेशन की लैबोरेटरी में कैसे बदल गया."

थरूर ने कहा, "मैं रिफ्यूजी की रक्षा करने और शांति बनाने की उसकी कोशिशों का हिस्सा था. मैंने UN को रवांडा में लड़खड़ाते देखा, तिमोर-लेस्ते और नामीबिया में मौके पर खड़े होते देखा. मैंने इसे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स से जूझते देखा, फिर भी भूखों को खाना खिलाने, बेघर लोगों को पनाह देने और जिनकी आवाज नहीं है, उन्हें आवाज देने के अपने मिशन पर डटे रहे."

उन्होंने कहा, "आज, जब लोग गाजा और यूक्रेन पर इसकी नाकामियों की बुराई कर रहे हैं, तो मैं फिर से मानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र परफेक्ट नहीं है और न ही इसे कभी ऐसा होना चाहिए था, और फिर भी यह जरूरी है." अपनी ज़्यादातर बड़ी ज़िंदगी इसकी सेवा में जुड़ने वाले थरूर ने कहा कि उन्हें अब भी यकीन है कि संयुक्त राष्ट्र भरोसा रखता है.

पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि यह पनाह लेने वाले बाधाएं, पहरा दे रहे शांति सैनिकों और एक चुनौतीपूर्ण युद्ध विराम समझौते पर बातचीत कर रहे डिप्लोमैट के लिए भरोसा रखता है.

थरूर ने कहा, "यह हम सभी के लिए भरोसा रखता है जो मानते हैं कि सहयोग कमज़ोरी नहीं है और न्याय लग्जरी नहीं है. संयुक्त राष्ट्र परफेक्शन का नहीं, बल्कि संभावना का एक जरूरी प्रतीक बना हुआ है, जैसा कि (पूर्व संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल) डग हैमरशॉल्ड ने यादगार ढंग से कहा था, 'यह इंसानियत को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को नरक से बचाने के लिए था'."

उन्होंने कहा कि पिछले महीने अपनी 80वीं सालगिरह के बाद, संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौती यह है कि वह एक ऐसी दुनिया में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और मजबूत बने, जहाँ पहले से कहीं ज़्यादा प्रिंसिपल वाले ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है.

थरूर ने कहा, "इसे छोड़ना हमारी आम इंसानियत के विचार को ही छोड़ना होगा. हमारा अपना और हमारे पास मौजूद एकमात्र यूनिवर्सल वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन (UN) का बचना पुरानी यादों पर नहीं, बल्कि नएपन पर निर्भर करता है. और यह नयापन इस पहचान से शुरू होता है कि एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया में, कोई भी देश तब तक सही मायने में सॉवरेन नहीं है जब तक कि सभी सॉवरेन न हों."

उन्होंने आगे कहा कि UN की उस नैतिक नई सोच का समय आ गया है. थरूर ने टॉलरेंस की जगह एक्सेप्टेंस लाने की भी बात कही और स्वामी विवेकानंद के शब्दों और विजन का जिक्र किया.

थरूर ने कहा, "मैं एक हिंदू हूं और मैं महान उपदेशक स्वामी विवेकानंद से सीखता हूं, जो 19वीं सदी के आखिर में हिंदू धर्म को दुनिया तक ले गए, कि हिंदू धर्म टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दोनों का प्रतीक है. हम न केवल यूनिवर्सल टॉलरेंस में विश्वास करते हैं, जैसा कि विवेकानंद ने कहा था, बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं. यह एक गहरी समझ थी, और वह भी विक्टोरियन युग के आखिर में."

उन्होंने कहा, "आखिरकार, मैं भारत में स्कूल गया, इतिहास पढ़ा, और सीखा कि सहनशीलता एक गुण है, कि एक सहनशील राजा एक अच्छा राजा होता है, क्योंकि वह आपको वह मानने देता है जिस पर वह विश्वास नहीं करता, लेकिन असल में, विवेकानंद हमें बता रहे थे कि सहनशीलता एक अच्छा विचार है. यह कहना है कि 'मेरे पास सच है', लेकिन मैं आपके गलत होने के अधिकार में उदारता से शामिल हो जाऊंगा."