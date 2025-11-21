Shashi Tharoor की टो टूक: UN जरूरी; इसे जिम्मेदार बनने की जरूरत
कांग्रेस MP शशि थरूर ने दक्षिण अफ्रीका में कहा कि यूनाइटेड नेशंस को छोड़ना आम इंसानियत के विचार को ही छोड़ना होगा.
Published : November 21, 2025 at 11:06 AM IST
केपटाउन: दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस MP शशि थरूर ने कहा है कि गाजा और यूक्रेन पर अपनी "नाकामी" के बावजूद UN जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड बॉडी के सामने चुनौती यह है कि वह एक ऐसी दुनिया में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और जिम्मेदार बने, जिसे पहले से कहीं ज़्यादा उसूलों पर आधारित ग्लोबल सहयोग की जरूरत है.
थरूर, जो पहले UN के अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ने गुरुवार को कहा कि यूनाइटेड नेशंस को छोड़ना आम इंसानियत के विचार को ही छोड़ना होगा.
साउथ अफ्रीका के केप टाउन में 15वां डेसमंड टूटू इंटरनेशनल पीस लेक्चर देते हुए तिरुवनंतपुरम से MP ने कहा, "हमें UN के लिए खुद को फिर से कमिट करने की जरूरत है. 1978-2007 तक तीन दशकों तक UN में सेवा देने वाले के तौर पर, मैंने खुद देखा कि यह कोल्ड वॉर के मैदान से कोल्ड वॉर के बाद ग्लोबल कोऑपरेशन की लैबोरेटरी में कैसे बदल गया."
थरूर ने कहा, "मैं रिफ्यूजी की रक्षा करने और शांति बनाने की उसकी कोशिशों का हिस्सा था. मैंने UN को रवांडा में लड़खड़ाते देखा, तिमोर-लेस्ते और नामीबिया में मौके पर खड़े होते देखा. मैंने इसे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स से जूझते देखा, फिर भी भूखों को खाना खिलाने, बेघर लोगों को पनाह देने और जिनकी आवाज नहीं है, उन्हें आवाज देने के अपने मिशन पर डटे रहे."
उन्होंने कहा, "आज, जब लोग गाजा और यूक्रेन पर इसकी नाकामियों की बुराई कर रहे हैं, तो मैं फिर से मानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र परफेक्ट नहीं है और न ही इसे कभी ऐसा होना चाहिए था, और फिर भी यह जरूरी है." अपनी ज़्यादातर बड़ी ज़िंदगी इसकी सेवा में जुड़ने वाले थरूर ने कहा कि उन्हें अब भी यकीन है कि संयुक्त राष्ट्र भरोसा रखता है.
पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि यह पनाह लेने वाले बाधाएं, पहरा दे रहे शांति सैनिकों और एक चुनौतीपूर्ण युद्ध विराम समझौते पर बातचीत कर रहे डिप्लोमैट के लिए भरोसा रखता है.
थरूर ने कहा, "यह हम सभी के लिए भरोसा रखता है जो मानते हैं कि सहयोग कमज़ोरी नहीं है और न्याय लग्जरी नहीं है. संयुक्त राष्ट्र परफेक्शन का नहीं, बल्कि संभावना का एक जरूरी प्रतीक बना हुआ है, जैसा कि (पूर्व संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल) डग हैमरशॉल्ड ने यादगार ढंग से कहा था, 'यह इंसानियत को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को नरक से बचाने के लिए था'."
उन्होंने कहा कि पिछले महीने अपनी 80वीं सालगिरह के बाद, संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौती यह है कि वह एक ऐसी दुनिया में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और मजबूत बने, जहाँ पहले से कहीं ज़्यादा प्रिंसिपल वाले ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है.
थरूर ने कहा, "इसे छोड़ना हमारी आम इंसानियत के विचार को ही छोड़ना होगा. हमारा अपना और हमारे पास मौजूद एकमात्र यूनिवर्सल वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन (UN) का बचना पुरानी यादों पर नहीं, बल्कि नएपन पर निर्भर करता है. और यह नयापन इस पहचान से शुरू होता है कि एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया में, कोई भी देश तब तक सही मायने में सॉवरेन नहीं है जब तक कि सभी सॉवरेन न हों."
उन्होंने आगे कहा कि UN की उस नैतिक नई सोच का समय आ गया है. थरूर ने टॉलरेंस की जगह एक्सेप्टेंस लाने की भी बात कही और स्वामी विवेकानंद के शब्दों और विजन का जिक्र किया.
थरूर ने कहा, "मैं एक हिंदू हूं और मैं महान उपदेशक स्वामी विवेकानंद से सीखता हूं, जो 19वीं सदी के आखिर में हिंदू धर्म को दुनिया तक ले गए, कि हिंदू धर्म टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दोनों का प्रतीक है. हम न केवल यूनिवर्सल टॉलरेंस में विश्वास करते हैं, जैसा कि विवेकानंद ने कहा था, बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं. यह एक गहरी समझ थी, और वह भी विक्टोरियन युग के आखिर में."
उन्होंने कहा, "आखिरकार, मैं भारत में स्कूल गया, इतिहास पढ़ा, और सीखा कि सहनशीलता एक गुण है, कि एक सहनशील राजा एक अच्छा राजा होता है, क्योंकि वह आपको वह मानने देता है जिस पर वह विश्वास नहीं करता, लेकिन असल में, विवेकानंद हमें बता रहे थे कि सहनशीलता एक अच्छा विचार है. यह कहना है कि 'मेरे पास सच है', लेकिन मैं आपके गलत होने के अधिकार में उदारता से शामिल हो जाऊंगा."
थरूर ने कहा कि विवेकानंद ने हिंदुओं को सिखाया कि हमें सहनशीलता की जगह स्वीकारोक्ति लानी चाहिए.
उन्होंने कहा, "यानी, हमें कहना चाहिए, 'मुझे विश्वास है कि मेरे पास सच है, आपको विश्वास है कि आपके पास सच है. मैं आपके सच का सम्मान करुंगा, कृपया मेरे सच का सम्मान करें'." थरूर ने कहा कि इसमें इंसानी और अलग-अलग धर्मों के साथ रहने का एक बड़ा नुस्खा है.
उन्होंने कहा, "उनका (विवेकानंद का) विजन 'सर्व धर्म समभाव' के सिद्धांत में बताया गया था...सभी धर्म बराबर हैं. फिर भी अक्सर धर्म को सिर्फ सीमा बनाने, पहचान की राजनीति, कबीला बनाने तक सीमित कर दिया जाता है. हम भूल जाते हैं कि धर्म शब्द रेलिगेयर शब्द से आया है - जिसका मतलब है एक साथ बांधना।"
थरूर ने कहा कि आर्कबिशप टूटू का विज़न यह मांग करता है कि लोग शांति और न्याय के बीच गलत चुनाव को नकारें और दोनों पर जोर दें, यह मानते हुए कि ठीक होने के लिए सच्चाई और सच्चाई के लिए हिम्मत चाहिए.
उन्होंने कहा कि विज़न की मांग है कि "हम चुप कराए गए लोगों की सुनें, बचे हुए लोगों की कहानियां सुनें, आतंक के पीड़ितों की सुनें, न कि उनकी जो इसके नाम पर अपने मकसद के लिए शोर मचाते हैं, कि हम उन सिस्टम को खत्म कर दें. कानूनी, आर्थिक, विचारधारा वाले, जो गैर-बराबरी और बहिष्कार को बनाए रखते हैं, कि हम उन स्ट्रक्चर को चुनौती दें जो बाहर करते हैं और उन्हें शामिल करने वाली जगहों में बदलने के लिए शोर मचाते हैं, और सबसे बढ़कर यह मांग करता है कि हम उम्मीद वापस पाएं."
थरूर ने कहा कि युद्ध और आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बड़े पैमाने पर विस्थापन, बढ़ते तानाशाही, दुश्मनी और ज़ेनोफ़ोबिया से चलने वाली दुनिया में, निराश होना आसान है, लेकिन निराशा एक ऐसी लग्ज़री है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते.
एक्शन लेने की अपील के साथ खत्म करते हुए, उन्होंने कहा, "आइए हम वह पीढ़ी बनें, जिसने डर या नफरत से बंटने से इनकार कर दिया. आइए हम ऐसे नागरिक बनें, जो सच तब भी बोलते हैं, जब वह हमारे गले में कांपता है, हर धर्म को मानने वाले और वे जिन्होंने नफरत के बजाय प्यार, बदले के बजाय न्याय, आराम के बजाय हिम्मत, प्रैक्टिकल सोच के मुश्किल समझौतों के बजाय सिद्धांतों को चुना."
थरूर ने कहा, "आइए हम पुल बनाएं, सबको साथ लेकर चलने वाले बनें, जख्मों पर मरहम लगाएं, उम्मीद जगाएं, वो बनें जो बढ़ते अंधेरे के बीच भी उम्मीद और विश्वास की जलती लौ को जलाए रखें, क्योंकि दुनिया को और ज़्यादा शक करने वालों की नहीं, बल्कि और ज़्यादा टूटू और टूटू जैसी आत्माओं की जरूरत है."
थरूर ने कहा कि यह मीटिंग ग्लोबल पोलराइजेशन के बढ़ते माहौल और समुदायों को तोड़ने वाले झगड़ों और दिलों को कठोर करने वाली सोच के बीच हो रही है.
उन्होंने कहा, "और फिर भी इस अनिश्चितता के पल में, हम एक ऐसे आदमी का नाम लेते हैं, जिसका जीवन नैतिक साहस, भविष्य बताने वाले गवाह और गहरी दया की ताकत का एक शानदार सबूत था, डेसमंड टूटू." उन्होंने कहा कि धार्मिक झगड़े और जेनोफोबिक झगड़े के इस पल में, हमें ऐसे विश्वास की जरूरत है, जो बांटने के बजाय जोड़े.
थरूर ने कहा, "डेसमंड टूटू ने ये सच सिर्फ बोले ही नहीं, बल्कि उन्हें जिया और ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ हमें एक विरासत दी, बल्कि एक चुनौती भी दी, एक चुनौती, साथ रहने की फिर से कल्पना करने की, झगड़े के बिना नहीं, बल्कि न्याय की मौजूदगी में शांति बनाने की, हर अजनबी में अपनी एक झलक देखने की."
उन्होंने लोगों से टूटू द्वारा जलाई गई मशाल को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की. डेसमंड टूटू एक साउथ अफ़्रीकी एंग्लिकन बिशप थे, जो रंगभेद विरोधी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर अपने काम के लिए जाने जाते थे.
