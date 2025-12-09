UN फिलिस्तीनी मदद एजेंसी का दावा, इजराइली पुलिस उसके यरुशलम कंपाउंड में 'जबरदस्ती घुसी'
Published : December 9, 2025 at 11:18 AM IST
यरुशलम: इजराइली पुलिस सोमवार सुबह ईस्ट यरुशलम में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी के कंपाउंड में जबरदस्ती घुस गई. इससे उस ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ कैंपेन और तेज हो गया, जिसे इजराइली इलाके में काम करने से बैन कर दिया गया है.
फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए U.N. रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, या UNRWA, ने एक बयान में कहा कि “बड़ी संख्या में” इजराइली फोर्स, जिसमें मोटरसाइकिल, ट्रक और फोर्कलिफ्ट पर सवार पुलिस शामिल थी, फिलिस्तीनी इलाके शेख जर्राह में कंपाउंड में घुस गई.
बयान में कहा गया, “इजराइली सिक्योरिटी फोर्स की बिना इजाजत और जबरदस्ती एंट्री, एक U.N. एजेंसी के तौर पर UNRWA के खास अधिकारों और छूट का गलत उल्लंघन है.” इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि वह 29 दिसंबर को U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, हालांकि इजराइल ने मीटिंग की जगह कन्फर्म नहीं की. सोमवार को, नेतन्याहू ने गाजा के भविष्य पर U.S. की मध्यस्थता वाली योजना पर सहयोग के बारे में यरुशलम में U.S. अधिकारियों से मुलाकात की.
UNRWA के खिलाफ इजराइल का लंबा कैंपेन: यह रेड एजेंसी के खिलाफ इजराइल के कैंपेन में सबसे नई थी, जो गाजा, कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में लगभग 2.5 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों के साथ-साथ सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में 3 मिलियन और शरणार्थियों को मदद और सर्विस देती है.
एसोसिएटेड प्रेस के एक फोटोग्राफर द्वारा ली गई तस्वीरों में पुलिस को कंपाउंड पर इजराइली झंडा लगाते हुए और सड़क पर पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं. UNRWA स्टाफ़ द्वारा दी गई तस्वीरों में कंपाउंड में इजराइली पुलिस अधिकारियों का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है. पुलिस ने एक बयान में कहा कि उन्होंने यरुशलम की म्युनिसिपल सरकार की शुरू की गई “कर्ज वसूली प्रक्रिया” में हिस्सा लिया, लेकिन कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया.
यह एजेंसी उन करीब 700,000 फिलिस्तीनियों की मदद के लिए बनाई गई थी, जो 1948 में इजराइली देश बनाने के लिए हुए युद्ध के दौरान भाग गए थे या जिन्हें अब इजराइल से निकाल दिया गया था. UNRWA के सपोर्टर्स का कहना है कि इजराइल एजेंसी को खत्म करके फिलिस्तीनी रिफ्यूजी मुद्दे को खत्म करना चाहता है. इजराइल का कहना है कि रिफ्यूजी को हमेशा के लिए उसकी सीमाओं के बाहर बसाया जाना चाहिए.
7 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुए इजराइल-हमास युद्ध के शुरू होने के बाद कई महीनों तक, UNRWA इजराइल के हमले के दौरान गाजा की आबादी के लिए मुख्य लाइफलाइन थी. पूरे युद्ध के दौरान, इजराइल ने एजेंसी पर हमास द्वारा घुसपैठ करने, उसकी सुविधाओं का इस्तेमाल करने और मदद लेने का आरोप लगाया है. इन दावों के लिए उसने बहुत कम सबूत दिए हैं.
U.N. ने इससे इनकार किया है. इजराइल ने यह भी दावा किया है कि सैकड़ों फ़िलिस्तीनी मिलिटेंट UNRWA के लिए काम करते हैं. UNRWA ने जानबूझकर हथियारबंद ग्रुप्स की मदद करने से इनकार किया है और कहा है कि वह किसी भी संदिग्ध मिलिटेंट को हटाने के लिए तेजी से काम करता है.
नेतन्याहू और उनके कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगियों के महीनों के हमलों के बाद, इजराइल ने जनवरी में UNRWA को अपने इलाके में काम करने से बैन कर दिया. U.S., जो पहले UNRWA का सबसे बड़ा डोनर था, ने 2024 की शुरुआत में एजेंसी को फंडिंग देना बंद कर दिया था.
UNRWA को तब से गाजा में अपना काम जारी रखने में मुश्किल हो रही है, जिसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNICEF जैसी दूसरी U.N. एजेंसियां भी शामिल हैं. UNRWA की एक्सटर्नल रिलेशन और कम्युनिकेशन डायरेक्टर, तमारा अलरिफाई ने कहा कि UNRWA को सीजफायर बातचीत से बाहर रखा गया है. अलरिफाई ने कहा, "अगर आप UNRWA को बाहर कर देते हैं, तो कौन सी दूसरी एजेंसी उस कमी को पूरा कर सकती है?"
सोमवार को, इजराइली सरकार के स्पोक्सपर्सन शोश बेड्रोसियन ने UNRWA को "यूनाइटेड नेशंस पर एक दाग" कहा, जिसने फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की "समस्या को बनाए रखा है." उन्होंने कहा, "UNRWA ने अपनी बड़ी नाकामियां साबित कर दी हैं और अब इसे खत्म करने का समय आ गया है." स्पोक्सपर्सन स्टीफन दुजारिक ने कहा कि U.N. सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस कंपाउंड में "अनऑथराइज़्ड एंट्री" की "कड़ी निंदा करते हैं."
