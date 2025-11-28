पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान के बेटे का छलका दर्द, कहा- परिवार के पास जिंदगी का कोई सबूत नहीं बचा; UN ने भी दी सलाह
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सबसे छोटे बेटे कासिम खान ने कहाकि परिवार के पास उनके जीवन का सबूत नहीं है.
Published : November 28, 2025 at 11:35 AM IST
न्यूयॉर्क: UN के डिप्टी स्पोक्सपर्सन ने फिर से कन्फर्म किया कि वर्ल्ड बॉडी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से इमरान खान के ह्यूमन-राइट्स और ड्यू-प्रोसेस राइट्स का सम्मान पक्का करने को कहा है. यह उनकी गिरफ़्तारी और चल रही कानूनी कार्रवाई के बाद हुआ है. UN ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे राजनीतिक रूप से सेंसिटिव मामलों में, कानून के तहत सही बर्ताव और प्रोसीजरल फेयरनेस जरूरी है.
ANI को दिए जवाब में, यूनाइटेड नेशंस के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने कहा, "हमने उनके ह्यूमन राइट्स और ड्यू प्रोसेस राइट्स का सम्मान करने की मांग की है." यह बयान UN लीडरशिप की पहले की अपीलों को याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कानून का राज, फेयर ट्रायल का अधिकार बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने की अपील की थी, भले ही पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अशांति बढ़ रही हो.
My father has been under arrest for 845 days. For the past six weeks, he has been kept in solitary confinement in a death cell with zero transparency. His sisters have been denied every visit, even with clear court orders allowing access. There have been no phone calls, no… pic.twitter.com/VZm26zM4OF— Kasim Khan (@Kasim_Khan_1999) November 27, 2025
इमरान खान (IMRAN KHAN) पर 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से कई आरोप लगे हैं. उनकी लीगल टीम और सपोर्टर्स का आरोप है कि कई कार्रवाई पॉलिटिक्स से प्रेरित हैं, और इंटरनेशनल राइट्स बॉडीज, जिनमें UN से जुड़ी बॉडीज भी शामिल हैं, ने अधिकारियों पर मनमानी हिरासत और फेयर ट्रायल के अधिकारों से इनकार जैसे उल्लंघन का आरोप लगाया है.
इस तरह UN का बयान पाकिस्तान के संस्थानों के लिए एक अपील है कि वे यह पक्का करें कि न्याय न सिर्फ हो, बल्कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के हिसाब से होता हुआ दिखे भी.
खास तौर पर, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सबसे छोटे बेटे कासिम खान ने X पर चेतावनी देते हुए दावा किया कि सरकार ने परिवार से सभी तरह की पहुंच काट दी है और उनके पिता को पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया है. उन्होंने कहा कि परिवार के पास जिंदगी का कोई सबूत नहीं बचा है और चेतावनी दी कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ भी होगा, उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे.
