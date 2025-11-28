ETV Bharat / international

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान के बेटे का छलका दर्द, कहा- परिवार के पास जिंदगी का कोई सबूत नहीं बचा; UN ने भी दी सलाह

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान. ( ANI (FILE) )

न्यूयॉर्क: UN के डिप्टी स्पोक्सपर्सन ने फिर से कन्फर्म किया कि वर्ल्ड बॉडी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से इमरान खान के ह्यूमन-राइट्स और ड्यू-प्रोसेस राइट्स का सम्मान पक्का करने को कहा है. यह उनकी गिरफ़्तारी और चल रही कानूनी कार्रवाई के बाद हुआ है. UN ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे राजनीतिक रूप से सेंसिटिव मामलों में, कानून के तहत सही बर्ताव और प्रोसीजरल फेयरनेस जरूरी है. ANI को दिए जवाब में, यूनाइटेड नेशंस के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने कहा, "हमने उनके ह्यूमन राइट्स और ड्यू प्रोसेस राइट्स का सम्मान करने की मांग की है." यह बयान UN लीडरशिप की पहले की अपीलों को याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कानून का राज, फेयर ट्रायल का अधिकार बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने की अपील की थी, भले ही पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अशांति बढ़ रही हो.