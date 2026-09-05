ETV Bharat / international

दुनिया को मिला नया नक्शा, अफ्रीका हुआ 'बड़ा', कहां पर है भारत ?

दुनिया को मिला नया मैप ( AFP )

नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने पारंपरिक दुनिया के नक्शे को बदलकर एक ऐसा नक्शा अपनाने के लिए वोट किया है. यह अफ्रीका के आकार को अधिक सही ढंग से दिखाता है.टोगो द्वारा पेश किए गए और अफ्रीकी संघ (AU) के सदस्यों के समर्थन वाले "करेक्ट द मैप" (नक्शा सुधारें) प्रस्ताव को फ्रांस और यूके समेत 164 देशों का समर्थन मिला. यूएन रिजॉल्यूशन ने नए मैप को "इक्वल अर्थ कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन" का नाम दिया है. इनके अनुसार "दुनिया के कार्टोग्राफिक चित्रण की सटीकता" को बेहतर बनाया गया है. अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसने इसके खिलाफ वोट किया. छह देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. संयुक्त राष्ट्र का यह वोट बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह सरकारों और संस्थानों को पारंपरिक मर्केटर नक्शे का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. मर्केटर नक्शा, जो 16वीं सदी से आम तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, आलोचना का शिकार रहा है क्योंकि यह अफ्रीका को ग्रीनलैंड के आकार का ही दिखाता है, जबकि असल में अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है. आलोचकों का कहना है कि इससे भूमध्य रेखा के पास के देशों की विकास संबंधी जरूरतों और संभावनाओं को कम करके आंका जाता है. मर्केटर प्रोजेक्शन में जमीन के हिस्सों के आकार और कोणों को सही ढंग से दिखाने पर जोर दिया गया, लेकिन उनके सापेक्ष आकार अक्सर गलत होते थे. ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता था क्योंकि तीन-आयामी ग्लोब को दो-आयामी नक्शे पर दिखाना एक चुनौती थी.इसने उत्तरी इलाकों को बड़ा और भूमध्य रेखा के पास के इलाकों को छोटा दिखाया, जिससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका बहुत बड़े लगने लगे, जबकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका छोटे दिखाई देने लगे. मर्केटर नक्शा 1569 में फ्लेमिश कार्टोग्राफर (नक्शा बनाने वाले) जेरार्डस मर्केटर ने बनाया था ताकि यूरोपीय खोजकर्ताओं को दुनिया भर में नेविगेट करने में मदद मिल सके.यह नक्शा ध्रुवों के पास के देशों को उनके असल आकार से कहीं अधिक बड़ा दिखाता है. उनके नक्शे में यह गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि ग्लोब की सतह को टू-डायमेंशनल चार्ट पर सही-सही दिखाना नामुमकिन है.