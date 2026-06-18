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मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन का हमला, जल उठी रिफाइनरी, उड़ानें बाधित

एपी न्यूज एजेंसी के अनुसार यूक्रेन ने बार-बार रूस की तेल सुविधाओं को निशाना बनाया है, ताकि युद्ध के लिए मॉस्को की कमाई को कम किया जा सके और रूसियों को हमले के नतीजों का एहसास कराया जा सके. कुछ इलाकों में ईंधन की कमी की खबरें भी आई हैं. दर्जनों ड्रोनों से यह हमला तब हुआ, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों के साथ "एक अहम बातचीत" की है और इस हफ्ते हुए जी7 शिखर सम्मेलन से और मदद का अहम वादा हासिल किया है.

इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और मॉस्को क्षेत्र के कुल ईंधन का एक तिहाई से अधिक उत्पादन करती है. मंगलवार को यूक्रेनी ड्रोन ने इस पर हमला किया था, जिससे इसमें आग लग गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आग को तुरंत बुझा दिया गया. परिवहन और विमानन अधिकारियों ने बताया कि मॉस्को के चार हवाई अड्डों से उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं. गवर्नर एंड्री वोरोब्योव के अनुसार, मॉस्को के बड़े इलाके में ज़ुकोवस्की शहर की एक रिहायशी इमारत से ड्रोन टकराया. उन्होंने कहा कि ड्रोन के मलबे से दूसरी जगहों पर भी इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, जिससे दो बच्चों सहित 17 लोग घायल हो गए.

मॉस्को के दक्षिण-पूर्वी किनारे पर, क्रेमलिन से लगभग 15 किलोमीटर (9 मील) दूर, मॉस्को ऑयल रिफाइनरी की लाल-सफेद चिमनियों से घना काला धुआं और बीच-बीच में आग की लपटें निकल रही थीं. स्थानीय वीडियो के अनुसार, कारों पर कालिख वाली काली बारिश हुई. यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह मॉस्को के लोगों के सबसे आम सवालों में से एक यह है कि 'क्या हो रहा है?' मैं इसका जवाब दे सकता हूं. आपके देश ने हमारे देश के खिलाफ हमलावर युद्ध शुरू किया. सालों से यह हमारे लोगों को मार रहा है. अब जब आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो पुतिन से पूछें कि वह इसे कब खत्म करने की योजना बना रहे हैं."

मॉस्को : यूक्रेन ने गुरुवार को एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया. इस हमले से राजधानी के ऊपर काले धुएं के गुबार छा गए और हवाई अड्डों पर उड़ानों में रुकावट आई. यह हमला चार साल से भी पहले रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद से यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक था.

जेलेंस्की के गुरुवार को बाद में ब्रुसेल्स में नाटो और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बातचीत करने की उम्मीद थी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए एक महाद्वीपीय सिस्टम बनाने की संभावना पर भी चर्चा होनी थी.

रूस लगातार यूक्रेन पर ऐसी मिसाइलों से हमले कर रहा है, जिनका मुकाबला करने में एयर डिफेंस सिस्टम को मुश्किल होती है.मॉस्को पर हुआ यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक और शर्मिंदगी की बात थी. इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, जब पुतिन अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक बड़े आर्थिक फोरम के लिए विदेशी VIP मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, तब यूक्रेन ने उनके शहर पर ड्रोन से हमला किया था.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में कई इलाकों में 555 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. इनमें से लगभग 200 ड्रोन तब रोके गए जब वे मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे. यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, यह संख्या रूस द्वारा रात भर में यूक्रेन पर छोड़े गए ड्रोन की संख्या से लगभग दोगुनी थी.

पुतिन गुरुवार को मॉस्को से लगभग 700 किलोमीटर (430 मील) पूर्व में स्थित कजान में थे, जहाँ वे 'एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स' के नेताओं की मेजबानी कर रहे थे. रूस इस क्षेत्रीय समूह के देशों के साथ व्यापार और अन्य संबंध मजबूत करना चाहता है. जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को पर हमला पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के यूक्रेन के प्रयासों का हिस्सा था. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप की बिना शर्त युद्धविराम की मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन पुतिन ने इससे इनकार कर दिया है, और अमेरिका के नेतृत्व में शांति के प्रयास ठंडे पड़ गए हैं.पत्रकारों के साथ एक ग्रुप चैट में भेजे गए वॉयस मैसेज में उन्होंने कहा, "अगर पुतिन इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते और इसे जारी रखना चाहते हैं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे — हम जवाब देंगे."उन्होंने कहा, "हम यह युद्ध नहीं चाहते और कभी नहीं चाहते थे. लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा, तो आपका मॉस्को भी जलेगा. अब आक्रामकता खत्म करने का समय है, इस युद्ध को खत्म करने का समय है."

पश्चिमी अधिकारियों और जानकारों का कहना है कि जी7 समिट में और ज़्यादा डिप्लोमैटिक और मिलिट्री मदद के वादों के अलावा, यूक्रेन को हाल ही में रूस की बड़ी सेना के ख़िलाफ़ लड़ाई में अपने हाई-टेक ड्रोन की वजह से बढ़त मिली है.लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन हमलों से यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूस की सप्लाई लाइनें ठप हो रही हैं और साथ ही रूस का तेल उत्पादन भी बाधित हो रहा है.मैक्रों ने कहा कि G7 समिट "यूक्रेन के लिए बहुत अहम" थी क्योंकि उसके समर्थकों — जिनमें अमेरिका भी शामिल है — ने उसकी मदद करने का वादा किया, हालांकि फ़्रांसीसी राष्ट्रपति ने कोई ब्यौरा नहीं दिया.

ट्रंप के दौर में अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में कटौती की है, जिससे यूरोपियन देश ही मिलिट्री और आर्थिक मदद देने वाले सबसे बड़े देश बन गए हैं. ट्रंप और जेलेंस्की के रिश्ते कभी-कभी तनावपूर्ण रहे हैं. पेरिस के पास वर्साय पैलेस से निकलते हुए मैक्रों ने पत्रकारों से कहा, "यूक्रेन के मामले में अमेरिका हमारे साथ है, यह बहुत अहम है."

गुरुवार को हुई अन्य घटनाओं में, रूस ने उत्तर-पूर्वी यूक्रेन के सुमी शहर पर दो शक्तिशाली ग्लाइड बम गिराए, जिससे नदी में मछली पकड़ रहे एक 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. यह जानकारी क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेह ग्रिगोरोव ने दी.निप्रॉपेट्रोव्स्क क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्ज़ेंडर हंझा ने बताया कि मध्य यूक्रेन के निप्रो शहर पर हुए एक और रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और नौ अन्य लोग घायल हो गए.

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