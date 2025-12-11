ETV Bharat / international

'यूक्रेन में क्यों नहीं कराए जा रहे चुनाव', ट्रंप के इस सवाल पर बोले जेलेंस्की, 'मैं कुर्सी से चिपका हुआ नहीं हूं'

कीव : जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से यूक्रेन में राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हुए हैं. राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की पर यह आरोप लग रहा है कि वह सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध का बहाना बना रहे हैं. हालांकि, जेलेंस्की ने इन आरोपों को खारिज किया है.

जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका और दूसरे सहयोगी देश चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं और अगर देश के चुनावी कानून में बदलाव किया जा सकता है, तो वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं. जेलेंस्की का पांच साल का कार्यकाल मई 2024 को ही समाप्त हो गया. लेकिन अब भी वह राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं. उन्होंने चुनाव टाल दिया. यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाव का कारण बन गया है. ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में हो रही इस देरी की आलोचना की है. ट्रंप जेलेंस्की पर युद्ध खत्म करने के अपने प्रस्तावों को मानने का दबाव डाल रहे हैं.

जेलेंस्की ने कहा कि वह चुनावों के लिए तैयार हैं.उन्होंने व्हाट्सएप पर रिपोर्टर्स से कहा, "मैं अब अमेरिका और अपने यूरोपीय साथियों के साथ मिलकर, चुनाव कराने के लिए सुरक्षा पक्का करने में मेरी मदद करने के लिए कह रहा हूं. और मैं यह खुले तौर पर कह रहा हूं. फिर अगले 60-90 दिनों के अंदर यूक्रेन चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगा."अब तक, जेलेंस्की ने युद्धविराम घोषित होने तक चुनाव कराने से मना कर दिया है. यूक्रेनी कानून के मुताबिक मार्शल लॉ लागू होने की वजह से चुनाव पर रोक है. यूक्रेनी लोग बड़े पैमाने पर इस फैसले का समर्थन करते हैं.

फरवरी 2022 से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है. इस कानून के मुताबिक युद्ध के समय चुनाव कराना गैर-कानूनी होगा. यूक्रेन का संविधान युद्ध के समय मार्शल लॉ का प्रावधान करता है, और एक अलग कानून इसके लागू रहने तक चुनाव कराने पर रोक लगाता है. जेलेंस्की के समर्थकों का कहना है कि गैर-कानूनी होने के अलावा, कोई भी देशव्यापी वोट गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करेगा, क्योंकि रूस मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेनी शहरों पर बमबारी कर रहा है. देश का लगभग पांचवां हिस्सा रूसी कब्जे में है और लाखों यूक्रेनी विदेश में विस्थापित हैं, ऐसे में देशव्यापी मतदान आयोजित करना भी लॉजिस्टिक रूप से असंभव माना जाता है.मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों के लिए भी वोट डालने का रास्ता खोजना मुश्किल होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को पॉलिटिको में छपे एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन में चुनाव कराने का समय आ गया है. उन्होंने कहा, "वे चुनाव न कराने के लिए युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन, मुझे लगता है कि यूक्रेनी लोगों को चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए. और हो सकता है कि जेलेंस्की जीत जाएं. मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा. लेकिन वहां लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं. आप जानते हैं, वे लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि अब वह लोकतंत्र नहीं रहा."