'यूक्रेन में क्यों नहीं कराए जा रहे चुनाव', ट्रंप के इस सवाल पर बोले जेलेंस्की, 'मैं कुर्सी से चिपका हुआ नहीं हूं'

ट्रंप ने कहा, जल्द से जल्द यूक्रेन में हो चुनाव. जेलेंस्की बोले- मुझे दिक्कत नहीं है, पर ...

Zelensky, Ukraine President
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 11, 2025 at 5:00 PM IST

कीव : जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से यूक्रेन में राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हुए हैं. राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की पर यह आरोप लग रहा है कि वह सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध का बहाना बना रहे हैं. हालांकि, जेलेंस्की ने इन आरोपों को खारिज किया है.

जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका और दूसरे सहयोगी देश चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं और अगर देश के चुनावी कानून में बदलाव किया जा सकता है, तो वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं. जेलेंस्की का पांच साल का कार्यकाल मई 2024 को ही समाप्त हो गया. लेकिन अब भी वह राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं. उन्होंने चुनाव टाल दिया. यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाव का कारण बन गया है. ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में हो रही इस देरी की आलोचना की है. ट्रंप जेलेंस्की पर युद्ध खत्म करने के अपने प्रस्तावों को मानने का दबाव डाल रहे हैं.

जेलेंस्की ने कहा कि वह चुनावों के लिए तैयार हैं.उन्होंने व्हाट्सएप पर रिपोर्टर्स से कहा, "मैं अब अमेरिका और अपने यूरोपीय साथियों के साथ मिलकर, चुनाव कराने के लिए सुरक्षा पक्का करने में मेरी मदद करने के लिए कह रहा हूं. और मैं यह खुले तौर पर कह रहा हूं. फिर अगले 60-90 दिनों के अंदर यूक्रेन चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगा."अब तक, जेलेंस्की ने युद्धविराम घोषित होने तक चुनाव कराने से मना कर दिया है. यूक्रेनी कानून के मुताबिक मार्शल लॉ लागू होने की वजह से चुनाव पर रोक है. यूक्रेनी लोग बड़े पैमाने पर इस फैसले का समर्थन करते हैं.

फरवरी 2022 से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है. इस कानून के मुताबिक युद्ध के समय चुनाव कराना गैर-कानूनी होगा. यूक्रेन का संविधान युद्ध के समय मार्शल लॉ का प्रावधान करता है, और एक अलग कानून इसके लागू रहने तक चुनाव कराने पर रोक लगाता है. जेलेंस्की के समर्थकों का कहना है कि गैर-कानूनी होने के अलावा, कोई भी देशव्यापी वोट गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करेगा, क्योंकि रूस मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेनी शहरों पर बमबारी कर रहा है. देश का लगभग पांचवां हिस्सा रूसी कब्जे में है और लाखों यूक्रेनी विदेश में विस्थापित हैं, ऐसे में देशव्यापी मतदान आयोजित करना भी लॉजिस्टिक रूप से असंभव माना जाता है.मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों के लिए भी वोट डालने का रास्ता खोजना मुश्किल होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को पॉलिटिको में छपे एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन में चुनाव कराने का समय आ गया है. उन्होंने कहा, "वे चुनाव न कराने के लिए युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन, मुझे लगता है कि यूक्रेनी लोगों को चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए. और हो सकता है कि जेलेंस्की जीत जाएं. मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा. लेकिन वहां लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं. आप जानते हैं, वे लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि अब वह लोकतंत्र नहीं रहा."

चुनावों पर ट्रंप की टिप्पणियां मॉस्को के रुख से मिलती-जुलती हैं. क्रेमलिन ने जेलेंस्की के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सत्ता में बने रहने को उन्हें एक अवैध नेता के तौर पर पेश करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है.

जेलेंस्की ने कहाकि चुनाव कब होंगे, इसका फैसला यूक्रेनी लोगों को करना है, न कि उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को. उन्होंने कहा कि पहला सवाल यह है कि जब यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है, तो क्या चुनाव सुरक्षित रूप से हो सकते हैं. लेकिन अगर अमेरिका और दूसरे सहयोगी चुनाव की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं, तो जेलेंस्की ने कहा कि वह सांसदों से ऐसे कानूनी बदलावों का प्रस्ताव देने के लिए कह रहे हैं जिससे मार्शल लॉ के तहत चुनाव हो सकें. उन्होंने कहा, "मैंने सुना है कि ऐसा कहा जा रहा है कि हम सत्ता से चिपके हुए हैं, या मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की कुर्सी से चिपका हुआ हूं, और शायद इसीलिए युद्ध खत्म नहीं हो रहा है. सच कहूं तो, यह पूरी तरह से बेतुकी बात है."

जेलेंस्की के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी लगभग नहीं के बराबर हैं. जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध के बीच चुनाव कराने से यूक्रेनी समाज में फूट पड़ेगी, ऐसे समय में जब देश को रूस के खिलाफ एकजुट होना चाहिए.एक संभावित उम्मीदवार जो चुनाव में जेलेंस्की को चुनौती दे सकते हैं, वह हैं पूर्व सेना प्रमुख वालेरी जालुजनी. वह इस समय ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत हैं. जालुजनी ने राजनीति में आने की योजनाओं से इनकार किया है, हालांकि जनमत सर्वेक्षणों में उन्हें जेलेंस्की के संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में दिखाया गया है. पेट्रो पोरोशेंको भी जेलेंस्की के एक प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं. विश्लेषकों ने कहा कि उनके फिर से चुनाव लड़ने की संभावना कम है, लेकिन किसी खास उम्मीदवार को उनका समर्थन महत्वपूर्ण होगा.

