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यूक्रेन ने रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे, मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला

यूक्रेन ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया. इनमें करीब 450 ड्रोन मॉस्को की ओर भेजे गए थे.

Ukraine's biggest attack on Moscow so far.
यूक्रेन का मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 20, 2026 at 2:59 PM IST

5 Min Read
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मॉस्को : यूक्रेन की सेना ने रात भर रूस को निशाना बनाकर 1,000 से अधिक ड्रोन हमले किए. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. रूस की राजधानी मॉस्को के मेयर ने बताया कि इनमें मॉस्को पर ‘‘अब तक का सबसे बड़ा’’ हमला है.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने पूरे देश के साथ-साथ रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के जलक्षेत्र में यूक्रेन के 1,100 ड्रोन मार गिराए. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि रूस की राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया. उन्होंने कहा कि कुछ ड्रोन मॉस्को तेल रिफाइनरी और एक आवासीय इमारत से टकराए.

यूक्रेन का यह बड़ा हमला युद्ध के दौरान रूस में हो रहे पहले संसदीय चुनाव के तीसरे और आखिरी दिन हुआ है. इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का विरोध करने वाले विपक्ष की मौजूदगी लगभग नहीं के बराबर रही और इससे ‘क्रेमलिन’ (रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) के प्रभुत्व के और मजबूत होने की संभावना है.

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि यूक्रेन की सेना ने रात भर में रूस पर 1,000 से ज़्यादा ड्रोन दागे, जिनमें सैकड़ों मॉस्को की ओर दागे गए, जब क्रेमलिन अपने पार्लियामेंट्री चुनावों के तीसरे और आखिरी दिन का काम खत्म कर रहा था.

मॉस्को के मेयर ने ड्रोन की इस लहर को रूसी राजधानी पर "अब तक का सबसे बड़ा" हमला बताया और कहा कि मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान हुआ है.

स्थानीय गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने कहा कि पूरे मॉस्को इलाके में हुए इस हमले में दो लोग मारे गए और 20 घायल हो गए. उन्होंने कहा कि मरने वालों में एक 74 साल का आदमी और एक 44 साल की महिला शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर लिखते हुए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि कीव ने तेल और सैन्य तंत्र सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए हमले में कई तरह की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया था – जिसमें यूक्रेन की देश में बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलें भी शामिल थीं.

जेलेंस्की ने कहा, “ये अरबों डॉलर हैं जिनसे वॉर मशीन चलती है,” उनका इशारा उस फ़ाइनेंशियल दबाव की ओर था जो कीव रूस की इकॉनमी पर डालना चाहता है.

रूस में चल रही वोटिंग देश का पहला युद्ध के समय का पार्लियामेंट्री चुनाव है — यह वोटिंग राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध से लगभग रहित रही है और इससे क्रेमलिन का दबदबा और पक्का हो जाएगा. रूस उन चार यूक्रेनी इलाकों में भी वोटिंग कर रहा था जिन्हें मॉस्को ने युद्ध शुरू होने के बाद गैर-कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अभी भी उन पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है, और क्रीमिया में, जो ब्लैक सी पेनिनसुला है जिसे रूस ने 2014 में गैर-कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था. कीव ने इस कार्रवाई को गैर-कानूनी बताया है.

वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेनाओं ने पूरे देश में, साथ ही यूक्रेन के क्रीमिया पेनिनसुला और ब्लैक सी के पानी में 1,100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए.

मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि रूस की राजधानी के रास्ते में 450 ड्रोन नष्ट कर दिए गए थे, और इस हमले से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान हुआ था. उन्होंने कहा कि मॉस्को पर “अभूतपूर्व हमला” चुनावों में रुकावट डालने की कोशिश थी. उन्होंने कहा, “दुश्मन इस मामले में नाकाम रहा.”

चार साल से ज़्यादा समय पहले रूस के हमले के बाद से, यूक्रेन मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन गया है, जो रूस के अंदर तक हमलों के लिए मिसाइलों के साथ-साथ देश में बने लंबी दूरी के ड्रोन तैनात कर रहा है. इसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर की सरकारों और डिफेंस बनाने वालों को प्रभावित किया है.

कीव का मकसद रूसी जनता को युद्ध के नतीजों का एहसास कराना और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति समझौते के लिए बातचीत करने का दबाव बनाना है. पुतिन ने अब तक हमले को रोकने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. इसके बजाय, मॉस्को और कीव लंबी दूरी के हवाई हमलों की बढ़ती लड़ाई में शामिल हो गए हैं, क्योंकि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लगभग 1,250 किलोमीटर (780 मील) की फ्रंट लाइन पर लड़ाई धीमी हो गई है, और बड़ी संख्या में ड्रोन और जमीनी रोबोट से सैनिकों की आवाजाही को खतरा होने की वजह से रुक गई है.

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