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ब्रिटेन का 'पॉलिटिकल ड्रामा': क्यों डूबी कीर स्टार्मर की लुटिया और कौन है ये 'किंग ऑफ द नॉर्थ' जो बन सकते हैं अगले PM?

ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर के अचानक इस्तीफे का पूरा विश्लेषण. जानिए वे कौन से यू-टर्न और स्कैंडल थे जिससे उनको सत्ता छोड़ना पड़ा.

UK Political Crisis 2026
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और उनकी पत्नी 22 जून, 2026 को ब्रिटेन के लंदन में नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पास से गुज़रते हुए. (Xinhua via IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 3:35 PM IST

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ऋषि सुनक को हराकर 2024 में ऐतिहासिक बहुमत से सत्ता में आए कीर स्टार्मर को अपनी ही पार्टी की बगावत के आगे झुकना पड़ा. एक साधारण टूलमेकर के बेटे से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर जितनी तेजी से ऊपर गया, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गया.जानिए उस 'किंग ऑफ द नॉर्थ' की कहानी जो अब पीएम की रेस में सबसे आगे है और क्या है ब्रिटेन का नया नेता चुनने का अनोखा गणित.

ब्रिटेन की राजनीति में ठीक दो साल पहले जो कीर स्टार्मर लेबर पार्टी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे थे. टोरी (कंजर्वेटिव) पार्टी के 14 साल के एकछत्र शासन को उखाड़ फेंकने वाले स्टार्मर अब इतिहास में दूसरे सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले लेबर प्रधानमंत्री बनकर डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ रहे हैं. 5 जुलाई 2024 को भारी बहुमत से सत्ता संभालने वाले स्टार्मर ने अपनी ही पार्टी के भीतर हुई भीषण आंतरिक बगावत के बाद 22 जून 2026 को इस्तीफे का ऐलान कर दिया.

स्टार्मर की शुरुआत बेहद साधारण रही. सरे के ऑक्सटेड नाम के एक छोटे से कस्बे में पले-बढ़े स्टार्मर के पिता एक फैक्ट्री में टूलमेकर थे और उनकी मां एक नर्स थीं. वह अपने परिवार में यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 1985 में लीड्स से कानून (law) में फर्स्ट-क्लास डिग्री हासिल की. स्टार्मर ने 1987 में एक वकील के रूप में योग्यता हासिल की और बैरिस्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया.

लगभग तीन दशकों के बाद, उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर बनाया गया. जिससे वे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस (CPS) के शीर्ष पद पर पहुंच गए. सीपीएस में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने स्टीफन लॉरेंस के हत्यारों पर मुकदमा चलाने की निगरानी की और लेवेसन जांच में गवाही दी. इसी काम के लिए 2014 में बकिंघम पैलेस में एक समारोह के दौरान तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स द्वारा उन्हें 'नाइट' (सर की उपाधि) से सम्मानित किया गया था.

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ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 22 जून, 2026 को लंदन, ब्रिटेन में नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भाषण देते हुए. स्टारमर ने सोमवार को नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक भाषण में घोषणा की कि वह सत्ताधारी लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे देंगे और पद छोड़ने का टाइमटेबल तय करेंगे. (Xinhua via IANS)

लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत की कमान

साल 2015 में, स्टार्मर ने राजनीति का रुख किया और 52 साल की उम्र में पहली बार सांसद चुने गए. जल्द ही उन्हें जेरेमी कॉर्बिन की शैडो कैबिनेट (विपक्षी दल की कैबिनेट) में जगह मिल गई, जहां उन्होंने अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2020 तक शैडो ब्रेक्सिट सेक्रेटरी के रूप में काम किया. इसके बाद वे अपनी ही पार्टी के पूर्व बॉस की जगह लेबर पार्टी के अध्यक्ष बन गए.

स्टार्मर महामारी (कोविड) के दौर में लेबर पार्टी के नेता बने और उन्होंने बोरिस जॉनसन सरकार के भीतर लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ मोर्चे की कमान संभाली. बदलाव लाने और टोरी पार्टी की "अव्यवस्था को रोकने" के इर्द-गिर्द केंद्रित अभियान के बाद, स्टार्मर 2024 के आम चुनाव में 411 सीटों के भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने. उस समय उन्होंने कहा था, "राजनीति भलाई की एक ताकत हो सकती है और हम इसी तरह शासन करेंगे. देश पहले, पार्टी बाद में."

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में. (IANS/PMO)

कीर स्टार्मर के पतन के मुख्य कारण

फैसले बदलने से घिरे प्रधानमंत्रीः उनकी पार्टी के वामपंथी (लेफ्ट विंग) गुट ने नीतियों को लागू करने के स्टार्मर के प्रयासों में अड़ंगा लगाया, खासकर कल्याणकारी खर्चों में कटौती के मामले में, जिसके कारण उन्हें एक के बाद एक अपने फैसले बदलने पड़े. सर्दियों के ईंधन भत्ते को सीमित करना, दो बच्चों वाले बेनिफिट कैप को बनाए रखना और अनिवार्य डिजिटल आईडी लागू करना- ये सभी ऐसी नीतियां थीं जिन पर सरकार को पीछे हटना पड़ा.

अंतरराष्ट्रीय संबंधः अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्टार्मर को अधिक सफलता मिलते देखा गया. उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में प्रगति की. स्टार्मर ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का उपयोग भारत जैसे देशों के साथ "ऐतिहासिक" व्यापार समझौते करने के लिए किया, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर यूक्रेन में एक शांति सेना बनाने के लिए तथाकथित "गठबंधन" का नेतृत्व किया.

डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनके संबंध थोड़े अधिक जटिल थे. शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अच्छे संबंध बनाने के बाद, ईरान में युद्ध को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई. फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले करने के बाद दोनों के संबंध और खराब हो गए और अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टार्मर द्वारा स्पष्ट समर्थन न दिए जाने पर नाराजगी जताई. उस समय, ट्रम्प ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री से "खुश नहीं" हैं और उन्होंने स्टार्मर को "विंस्टन चर्चिल जैसा नहीं" बताया था.

मेंडेलसन की समस्याः व्हाइट हाउस (अमेरिका) के साथ संबंधों को मजबूत करने के उनके इसी दृढ़ संकल्प के कारण स्टार्मर के फैसले पर सवाल खड़े हो गए. दिसंबर 2024 में लॉर्ड पीटर मेंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किए जाने पर उस समय भी लोगों ने हैरानी जताई थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में जारी हुई 'एपस्टीन फाइल्स' में इस लॉर्ड का नाम शामिल होने से जनता का गुस्सा और भड़क गया.

इस खुलासे से न केवल पीडोफाइल (बाल यौन शोषक) जेफरी एपस्टीन के साथ लॉर्ड मेंडेलसन की गहरी दोस्ती का पता चला, बल्कि यह संकेत भी मिला कि सरकारी मंत्री रहते हुए उन्होंने एपस्टीन को बाजार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक की थी. मेंडेलसन को बर्खास्त करने के बाद, स्टार्मर ने कहा कि उन्हें "मेंडेलसन के झूठ पर विश्वास करने का दुख है" और उन्होंने जोर देकर कहा कि "हम में से कोई भी इस दोषी यौन अपराधी के साथ उनके संबंधों के कालेपन की गहराई को नहीं जानता था" जब उन्हें इस पद के लिए चुना गया था.

स्थानीय चुनाव में हारः कीर स्टार्मर के पतन की शुरुआत मई में लेबर पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक चुनाव परिणामों के बाद हुई. जिसमें पार्टी ने पूरे इंग्लैंड में 1,400 से अधिक काउंसिल सीटें गंवा दीं और स्कॉटलैंड व वेल्स में भी उसे कोई खास सफलता नहीं मिली.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 16 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स में G7 समिट 2026 के मौके पर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर कीर स्टारमर से मिले. (IANS/PIB)

एंडी बर्नहैम कौन हैं, जो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं?

56 वर्षीय यह राजनेता खुद को एक मिलनसार और आम इंसान के रूप में पेश करता है, जो सूट-टाई के बजाय टी-शर्ट पहनना पसंद करता है और अपने खाली समय में फुटबॉल खेलता है या डीजे बैटल के दौरान 1990 के दशक के गाने बजाता है. वे एक अनुभवी राजनेता भी हैं जिनका करियर उन्हें सरकार के उच्च पदों से लेकर ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर पद तक ले गया.

बर्नहैम द्वारा एक विशेष चुनाव (उपचुनाव) में संसद की सीट जीतने के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को चुनौती देने की उम्मीद है. इस जीत को उन्होंने ब्रिटेन की राजनीति के लिए एक "बड़ा मोड़" बताया है.

  • बर्नहैम का जन्म और पालन-पोषण लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के एक इलाके में हुआ था. उनके पिता ब्रिटिश टेलीकॉम में इंजीनियर थे और मां एक रिसेप्शनिस्ट थीं.
  • वे अपनी किशोरावस्था में ही लेबर पार्टी में शामिल हो गए थे, उन्होंने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और साल 2001 में पहली बार संसद के लिए चुने गए.
  • वे डेढ़ दशक तक सांसद रहे, जहां वे प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के कार्यकाल में लगातार आगे बढ़े और साल 2007 से 2010 के बीच प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन की कैबिनेट में मंत्री के रूप में काम किया.
  • उन्होंने साल 2010 और 2015 में दो बार लेबर पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर के मेयर का चुनाव लड़ने के लिए वेस्टमिंस्टर (संसद) छोड़ दिया.
  • मेयर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें 'किंग ऑफ द नॉर्थ' (उत्तर का राजा) उपनाम मिला. 'गेम ऑफ थ्रोन्स' सीरियल से प्रेरित यह नाम उनके अपने गृह क्षेत्र (उत्तरी हिस्से) की पैरवी करने और उनकी साफ दिखने वाली राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों को दर्शाता है.
  • उन्हें यह उपनाम कोविड-19 महामारी के दौरान मिला, जब उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर संकट के प्रति "लंदन-केंद्रित" (केवल लंदन पर ध्यान देने वाला) नजरिया अपनाने का आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी.
  • बर्नहैम 2017 से ग्रेटर मैनचेस्टर क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां उन्होंने उस शहर के तेजी से कायाकल्प की निगरानी की है जिसने कभी औद्योगिक क्रांति की नींव रखी थी. अब खाली पड़ी पुरानी औद्योगिक जगहों पर चमचमाती गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं और शहर का केंद्र काफी समृद्ध हुआ है. कई स्थानीय लोग शहर के विकास के लिए खड़े होने पर उनकी सराहना करते हैं.
  • इसके अलावा, उन्होंने 1989 में शेफ़ील्ड के एक मैच के दौरान मची भगदड़ में मारे गए लिवरपूल फुटबॉल क्लब के 97 प्रशंसकों- जिन्हें हिल्सबर्ग आपदा का शिकार माना जाता है- के परिवारों के लिए न्याय अभियान का समर्थन करके भी काफी तारीफ बटोरी.
  • वह 'ट्रिकल-डाउन इकोनॉमिक्स' (अमीरों को छूट देकर गरीबों तक फायदा पहुँचाने की नीति) को खत्म करने का वादा करते हैं
  • बर्नहैम को राजनीतिक रूप से स्टार्मर के मुकाबले वामपंथी विचारधारा (लेफ्ट विंग) के करीब माना जाता है- जो लेबर पार्टी के सदस्यों के बीच उनके लिए एक बड़ी खूबी है और उन्हें पार्टी के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक माना जाता है.

पीएम पद की रेस में कब शामिल हुए

मेयर चुनाव में उनकी तीन जीत और मेकरफील्ड चुनाव में उनकी धमाकेदार जीत ने, जहां उन्होंने आप्रवासन-विरोधी (एंटी-इमिग्रेशन) पार्टी 'रिफॉर्म यूके' के उम्मीदवार को बुरी तरह हराया, उनकी छवि को एक विजेता के रूप में पक्का कर दिया. पार्टी के कई लोगों को उम्मीद है कि वे दो साल पहले स्टार्मर की ऐतिहासिक जीत के बाद से लेबर पार्टी की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट को रोक सकते हैं.

बर्नहैम राष्ट्रीय स्तर पर अपने खास ब्रांड "मैनचेस्टरवाद" को दोहराने का वादा कर रहे हैं- एक ऐसी राजनीति, जिसके बारे में वे अक्सर कहते हैं कि यह पार्टी से पहले लोगों और जगह को रखती है, और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें लंदन की सरकारें नजरअंदाज कर देती हैं.

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि बर्नहैम की राजनीति अस्पष्ट है और वे कठिन मुद्दों से निपटने में नाकाम रहते हैं, जैसे कि उनके वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा. वे यह भी याद दिलाते हैं कि 7 करोड़ की आबादी वाले देश को चलाना, 30 लाख की आबादी वाले एक शहर और उसके आस-पास के क्षेत्र को संभालने से बहुत अलग है.

सर कीर स्टार्मर ने इस्तीफे की घोषणा के बाद लेबर पार्टी के नेता व प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जगह लेने के लिए मुकाबला शुरू होगा. जानते हैं- चुनाव कैसे होगा?

नामांकन 9 जुलाई से शुरू होंगे: अंतिम मतपत्र (बैलट) में शामिल होने के लिए किसी भी लेबर पार्टी के सांसद को कम से कम 20% लेबर सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा, जो वर्तमान में खुद को मिलाकर 81 सांसद होता है. सांसदों की कुल संख्या को देखते हुए, मतपत्र पर अधिकतम पांच सांसद ही शामिल हो सकते हैं.

इसके साथ ही, उम्मीदवारों को कम से कम 5% निर्वाचन क्षेत्र की पार्टियों द्वारा, या कम से कम तीन "संबद्ध संगठनों"- जिनमें से दो ट्रेड यूनियन होने चाहिए- द्वारा नामांकित किया जाना जरूरी है. लेबर पार्टी के संबद्ध संगठनों में 11 प्रमुख ट्रेड यूनियन, लेबर की सहयोगी को-ऑपरेटिव पार्टी और 20 से अधिक सोशलिस्ट सोसायटियां शामिल हैं.

वोट कौन दे सकता है: नामांकन बंद होने के बाद, लेबर पार्टी के वे सभी सदस्य वोट देने के पात्र हैं जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कम से कम छह महीने पहले से लगातार सदस्य रहे हैं. प्रत्येक पात्र मतदाता के पास केवल एक वोट होता है, इसलिए वे एक व्यक्ति के रूप में और एक ट्रेड यूनियन सदस्य के रूप में अलग-अलग वोट नहीं दे सकते. सदस्य उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम (प्रिफरेंस ऑर्डर) में रखकर वोट देते हैं (इसे वैकल्पिक वोट प्रणाली या अल्टरनेटिव वोट सिस्टम कहा जाता है).

जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत है: विजेता को डाले गए कुल वोटों के आधे से अधिक (50% से ज्यादा) वोट मिलने चाहिए. यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली पसंद के रूप में इतने वोट नहीं मिलते हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर वोटों को तब तक पुनर्वितरित (री-डिस्ट्रीब्यूट) किया जाता है जब तक कि कोई एक उम्मीदवार कम से कम आधे वोट हासिल नहीं कर लेता.

क्या होगा यदि केवल एक सांसद को ही पर्याप्त नामांकन मिले: तब यह मुकाबला वहीं खत्म हो जाएगा. वह सांसद लेबर पार्टी का नेता और इस तरह देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा. नया नेता वोटिंग के तुरंत बाद, यानी 17 या 18 जुलाई तक पद संभाल लेगा.

चुनाव में कौन खड़ा होगा?: मेकरफील्ड उपचुनाव जीतने वाले मिस्टर बर्नहैम ने कहा है कि वे चुनाव लड़ेंगे, और उनके करीबियों का कहना है कि वे कम से कम 200 नामांकनों की उम्मीद कर रहे हैं. वेस स्ट्रीटिंग, जिन्होंने हाल ही में सर कीर के नेतृत्व के विरोध में स्वास्थ्य सचिव पद से इस्तीफा दिया था, ने पहले कहा था कि वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है और वे मिस्टर बर्नहैम का समर्थन करेंगे.

UK Political Crisis 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के आयोजन स्थल तक कार से जाते हुए. (IANS/PMO)

20वीं शताब्दी की शुरुआत से अब तक इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री

1940: नेविल चेम्बरलेन (कंजर्वेटिव) - इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद मशहूर इस्तीफा दिया था. वे 1937 से 1940 तक, यानी तीन साल के लिए प्रधानमंत्री रहे.

1955: विंस्टन चर्चिल (कंजर्वेटिव) - इन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण 1955 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे दिया था. उनका दूसरा कार्यकाल 3 साल और 162 दिनों तक चला था.

1957: एंथनी ईडन (कंजर्वेटिव) - स्वेज संकट के कारण इन्हें 1957 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था. वे केवल एक साल और 279 दिनों तक ही प्रधानमंत्री रहे.

1963: हेरोल्ड मैकमिलन (कंजर्वेटिव) - प्रोफुमो घोटाले के बाद इन्होंने 1963 में इस्तीफा दे दिया था. वे छह साल और 282 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे.

1990: मार्गरेट थैचर (कंजर्वेटिव) - अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में बहुमत हासिल न कर पाने के बाद इन्होंने नवंबर 1990 में इस्तीफा दे दिया था. वे 11 साल और 209 दिनों तक प्रधानमंत्री रहीं.

2007: टोनी ब्लेयर (लेबर पार्टी) - इराक पर हमले के बाद अपनी घटती लोकप्रियता के कारण इन्होंने जून 2007 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया. वे 10 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहे थे.

2016: डेविड कैमरन (कंजर्वेटिव) - साल 2016 के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के नतीजों के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया. वे छह साल और 64 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे.

2019: थेरेसा मे (कंजर्वेटिव) - अपने ब्रेक्सिट विड्रॉल एग्रीमेंट (निकास समझौते) को संसद से पास न करा पाने के बाद इन्होंने जुलाई 2019 में इस्तीफा दे दिया. वे 3 साल और 12 दिनों तक सत्ता में रहीं.

2022: बोरिस जॉनसन (कंजर्वेटिव) - एक के बाद एक कई घोटालों के बाद अपनी ही पार्टी का समर्थन खोने के कारण इन्होंने 7 जुलाई 2022 को अपने इस्तीफे की घोषणा की.

2022: लिज़ ट्रस (कंजर्वेटिव) - लिज़ ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज की गईं. उन्होंने केवल 45 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया. उन्होंने 6 सितंबर 2022 को पद संभाला और 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया.

2026: कीर स्टार्मर (लेबर पार्टी) - सर कीर स्टार्मर ने पार्टी के भीतर भारी बगावत के बीच 22 जून 2026 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की. 5 जुलाई 2024 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी.

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