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ब्रिटेन का 'पॉलिटिकल ड्रामा': क्यों डूबी कीर स्टार्मर की लुटिया और कौन है ये 'किंग ऑफ द नॉर्थ' जो बन सकते हैं अगले PM?

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और उनकी पत्नी 22 जून, 2026 को ब्रिटेन के लंदन में नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पास से गुज़रते हुए. ( Xinhua via IANS )