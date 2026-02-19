ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार, जेफरी एपस्टीन को गोपनीय दस्तावेज भेजे जाने का मामला
ब्रिटेन की पुलिस ने पूर्व राजकुमार एंड्रयू को गिरफ्तार किया है. शक है कि, उन्होंने एपस्टीन को गोपनीय दस्तावेज भेजे थे.
Published : February 19, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : February 19, 2026 at 4:32 PM IST
नॉरफॉक (वर्जीनिया): ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू को ट्रेड दूत के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान गलत काम करने के शक में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. खबर के मुताबिक, एंड्रयू पर जेफरी एपस्टीन से संबंध रखने का आरोप है.
समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, जेफरी एपस्टीन की फाइलों में नए खुलासे हुए, जिसमें जेफरी एपस्टीन को संभावित रूप से गोपनीय दस्तावेज भेजे जाने का जिक्र किया गया है.
Britain's former prince Andrew has been arrested on suspicion of misconduct during his time as a trade envoy, police say.— AFP News Agency (@AFP) February 19, 2026
" as part of the investigation, we have today (19="" 2) arrested a man in his sixties from norfolk on suspicion of misconduct in public office," the thames… pic.twitter.com/ndNzropSvM
पिछले हफ्ते हुए नए खुलासों से पता चला कि एंड्रयू ने दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन को यूके ट्रेड दूत के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान संभावित रूप से गोपनीय दस्तावेज भेजे थे.
टेम्स वैली फोर्स ने एक बयान में कहा कि, जांच के हिस्से के तौर पर, उन्होंने आज (19/2) नॉरफॉक से साठ साल के एक आदमी को सरकारी पद पर गलत काम करने के शक में गिरफ्तार किया है. हालांकि, संदिग्ध का नाम नहीं बताया गया.
ब्रिटेन पुलिस ने गुरुवार को कहा कि पूर्व प्रिंस एंड्रयू को सरकारी पद पर गलत काम करने के शक में गिरफ्तार करने के बाद, अधिकारी दो पतों, एक पूर्वी इंग्लैंड में और दूसरा लंदन के पश्चिम में तलाशी ले रहे हैं.
थेम्स वैली पुलिस ने एक बयान में कहा कि, मामले में बर्कशायर और नॉरफॉक में स्थित दो पतों पर तलाशी ली जा रही है. हालांकि, पुलिस ने इस दौरान एंड्रयू का नाम नहीं लिया.
जेफरी एपस्टीन की फाइलों में नए खुलासे से पता चलता है कि एंड्रयू ने यूके ट्रेड दूत के तौर पर अपने समय के दौरान दोषी अमेरिकी सेक्स अपराधी को संभावित रूप से गोपनीय दस्तावेज भेजे थे.
ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया ऐसा वीडियो, भड़क गये बेंजामिन नेतन्याहू