ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार, जेफरी एपस्टीन को गोपनीय दस्तावेज भेजे जाने का मामला

ब्रिटेन की पुलिस ने पूर्व राजकुमार एंड्रयू को गिरफ्तार किया है. शक है कि, उन्होंने एपस्टीन को गोपनीय दस्तावेज भेजे थे.

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 4:24 PM IST

Updated : February 19, 2026 at 4:32 PM IST

नॉरफॉक (वर्जीनिया): ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू को ट्रेड दूत के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान गलत काम करने के शक में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. खबर के मुताबिक, एंड्रयू पर जेफरी एपस्टीन से संबंध रखने का आरोप है.

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, जेफरी एपस्टीन की फाइलों में नए खुलासे हुए, जिसमें जेफरी एपस्टीन को संभावित रूप से गोपनीय दस्तावेज भेजे जाने का जिक्र किया गया है.

पिछले हफ्ते हुए नए खुलासों से पता चला कि एंड्रयू ने दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन को यूके ट्रेड दूत के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान संभावित रूप से गोपनीय दस्तावेज भेजे थे.

टेम्स वैली फोर्स ने एक बयान में कहा कि, जांच के हिस्से के तौर पर, उन्होंने आज (19/2) नॉरफॉक से साठ साल के एक आदमी को सरकारी पद पर गलत काम करने के शक में गिरफ्तार किया है. हालांकि, संदिग्ध का नाम नहीं बताया गया.

ब्रिटेन पुलिस ने गुरुवार को कहा कि पूर्व प्रिंस एंड्रयू को सरकारी पद पर गलत काम करने के शक में गिरफ्तार करने के बाद, अधिकारी दो पतों, एक पूर्वी इंग्लैंड में और दूसरा लंदन के पश्चिम में तलाशी ले रहे हैं.

थेम्स वैली पुलिस ने एक बयान में कहा कि, मामले में बर्कशायर और नॉरफॉक में स्थित दो पतों पर तलाशी ली जा रही है. हालांकि, पुलिस ने इस दौरान एंड्रयू का नाम नहीं लिया.

जेफरी एपस्टीन की फाइलों में नए खुलासे से पता चलता है कि एंड्रयू ने यूके ट्रेड दूत के तौर पर अपने समय के दौरान दोषी अमेरिकी सेक्स अपराधी को संभावित रूप से गोपनीय दस्तावेज भेजे थे.

