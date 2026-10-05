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ब्रिटेन की ग्रीन पार्टी ने 'जायोनिज्म-नस्लवाद' की नीति अपनाई, इजराइल ने पार्टी नेता के देश में आने पर लगाई रोक

ब्रिटेन की ग्र न पार्टी ने 'जायोनिज्म-नस्लवाद' की नीति अपनाई ( IANS )

By ANI 4 Min Read

लंदन: ब्रिटेन ग्रीन पार्टी ने अपने 2026 के कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक रूप से एंटी-जायोनिस्ट (इजराइली सराकर विरोधी) रुख अपनाने के लिए वोट किया. इसके बाद इजराइल ने कड़े फैसले लेते हुए पार्टी के लीडर जैक पोलांस्की को देश में आने से रोक दिया है.

ग्रीन पार्टी की ओर से रविवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक यह प्रस्ताव 1,022 वोटों से पास हुआ, जबकि इसके खिलाफ 813 वोट पड़े. इसमें जायोनिज्म को एक जातीय-राष्ट्रवादी राजनीतिक परियोजना के रूप में परिभाषित करता है. साथ ही कहा गया है कि एंटी-जायोनिज्म (इजराइली सराकर विरोधी) को एंटीसेमिटिज्म (यहूदी-विरोध ) के बराबर नहीं माना जाना चाहिए. जायोनिज्म एक राष्ट्रवादी आंदोलन है जो 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में शुरू हुआ था. इसका मकसद एक यहूदी देश बनाना और उसे सपोर्ट करना था. ग्रीन पार्टी की नीति फिलिस्तीनी मुक्ति, वापसी के अधिकार, बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध (बीडीएस), और इजराइल के खिलाफ पूर्ण हथियार प्रतिबंध के लिए पार्टी के समर्थन की भी पुष्टि करती है. यह आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है और पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक एकल लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का आह्वान करता है. ग्रीन पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय उसके सदस्यों के बीच गंभीर और गहरी बहस के बाद लिया गया है. प्रवक्ता ने कहा, 'हमारे सदस्यों के बीच यह एक गंभीर और गहरी बहस रही है. हमारे सदस्य पार्टी की नीति को आगे लाने और तय करने की क्षमता को महत्व देते हैं और कॉन्फ्रेंस ने अब अपना फैसला कर लिया है.' पार्टी ने कहा कि उसका रुख नस्लवाद के विरोध और बराबरी, न्याय और मानवाधिकारों के लिए उसके बताए गए समर्थन पर आधारित है. ग्रीन पार्टी एक नस्लवाद-विरोधी पार्टी है और उसने फिलिस्तीनी और सीरियाई दोनों जमीनों पर गैर-कानूनी कब्जे का लगातार विरोध किया है. इजराइली सरकार को हथियारों की बिक्री बंद करने की मांग की है और गाजा और वेस्ट बैंक की भयानक स्थिति के बारे में निडर होकर बात की है. ये बातें हमारे नजरिए के केंद्र में हैं.