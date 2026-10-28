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यूएई के राष्ट्रपति ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर को गले लगाया, 'फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद II' से सम्मानित किया

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर और फ्लाईदुबई के क्रू मेंबर को उनके साहस और पेशेवर रवैये के लिए सम्मानित किया है. जानकारी के मुताबिक यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने पहले कैप्टन मच्छर को गले लगाया, फिर यह सम्मान दिया. अबू धामी में आयोजित एक सादे समारोह में कैप्टन स्मित मच्छर को 'ऑर्डर ऑफ जायद II' से सम्मानित किया.

बता दें, पिछले महीने 30 सितंबर को कॉकपिट में हुई एक घटना के दौरान, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे क्रू सदस्यों और यात्रियों को अंदर आने और एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टालने में मदद मिली.

यूएई (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस घटना में शामिल क्रू सदस्यों को 'फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद II' से सम्मानित किया. यह सम्मान उनकी बहादुरी और आपातकालीन स्थिति के दौरान यात्रियों की रक्षा करने तथा विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है. यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब 'मच्छर' (कैप्टन) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सराहना मिल रही है. उनके कार्यों की भारत, UAE, इजराइल और अमेरिका के नेताओं ने प्रशंसा की है.

इजराइल ने भी भारतीय कैप्टन की बहादुरी को देखते हुए उन्हें एक 'नागरिक वीरता पुरस्कार' देने की घोषणा की है, जो उनके चोटों से उबरने के बाद उन्हें प्रदान किया जाएगा. ये सम्मान दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा प्रदान किए गए.

मंगलवार को शेख मोहम्मद बिन जायद ने, दुबई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की मौजूदगी में, क्रू सदस्यों से मुलाकात की और आपातकालीन स्थिति के दौरान उनके योगदान को सराहा. यूएई के नेतृत्व ने कठिन परिस्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा करने और विमान को सुरक्षित रखने के लिए क्रू के साहस, पेशेवर रवैये और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की. उन्होंने दोहराया कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है. क्रू सदस्यों ने इस सम्मान के लिए यूएई के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें यह सम्मान पाकर गर्व है. यह सम्मान उस भूमिका को मान्यता देता है जो उन्होंने इस घटना के समय निभाई, जिससे स्थिति को और अधिक गंभीर त्रासदी में बदलने से रोकने में मदद मिली.

इससे पहले 3 अक्टूबर को, शेख हमदान ने कैप्टन मच्छर से मुलाकात की, जो उस घटना के दौरान लगी चोटों के लिए इलाज करा रहे थे. इस मुलाकात के दौरान, क्राउन प्रिंस ने एक कठिन आपातकालीन स्थिति में भारतीय पायलट के साहस, संयम और जिम्मेदारी की भावना की तारीफ की. शेख हमदान ने कहा कि मच्छर ने बहादुरी और इंसानी जान के प्रति चिंता की बेहतरीन मिसाल पेश की है; उन्होंने कैप्टन के कदमों को साहस और दूसरों की सुरक्षा के प्रति समर्पण का एक उदाहरण बताया. शेख हमदान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी ओर से और देश के नेतृत्व की ओर से, उन्हें पूरी सराहना और प्रशंसा मिलती है.