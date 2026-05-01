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क्या तेल पर अब चलेगी अमेरिका की मनमानी? UAE के OPEC से अलग होने पर क्यों खुश हुए ट्रंप, क्या भारत को मिलेगा सस्ता तेल

UAE Exit OPEC: ईरान जंग की वजह से जब दुनिया में तेल का संकट गहराया हुआ है, उसी बीच संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates, UAE) के एक फैसले ने सभी को चौंका दिया है. UAE ने OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है. पहली मई से यूएई इन संगठनों से अलग हो गया.

दरअसल, OPEC और OPEC+ पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जो वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रित करता है. ETV Bharat के Explainer में आईए जानते हैं कि UAE के इस फैसले का वैश्विक तेल की कीमतों पर क्या असर होगा? भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? तेल सस्ता होगा या महंगा? साथ ही OPEC और OPEC+ क्या हैं और ये कैसे दुनिया में तेल को नियंत्रित करते हैं?

OPEC क्या है, ये तेल की कीमतों को कैसे नियंत्रित करते हैं: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (OPEC) की स्थापना सितंबर 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी. इस समझौते पर 5 देशों, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने हस्ताक्षर किए थे. ये देश इस संगठन के संस्थापक सदस्य बने. नवंबर 2025 तक, OPEC दुनिया भर में तेल की आपूर्ति के लगभग 30% हिस्से को नियंत्रित करता था. OPEC के वर्तमान सदस्य देश में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन और वेनेजुएला शामिल हैं. इसमें UAE ने 1 मई 2026 से संगठन को छोड़ दिया.

किस उद्देश्य के लिए बना था OPEC: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय और एकरूपता लाना रहता है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादकों को उचित और स्थिर कीमतें मिल सकें. पेट्रोलियम का उपभोग करने वाले देशों को इसकी कुशल, किफायती और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. साथ ही इस उद्योग में निवेश करने वालों को उनकी पूंजी पर उचित प्रतिफल मिल सके.

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OPEC+ क्या है: 2016 में, OPEC ने रूस सहित 10 गैर-सदस्य देशों के साथ एक गठबंधन बनाकर अपना प्रभाव फिर से हासिल करने की कोशिश की, जिसे उसने OPEC+ नाम दिया. OPEC+ के वैश्विक गठबंधन में गैर-OPEC देशों का प्रतिनिधित्व रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान, सूडान और ब्राजील करते हैं. ब्राजील 2025 की शुरुआत में इस गठबंधन में शामिल हुआ.

ईरान युद्ध के बाद OPEC+ की बाजार में हिस्सेदारी घटी: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, 2025 में OPEC+ की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 51.15 मिलियन bpd हो गई, जो वैश्विक तेल और तरल तेल उत्पादन का लगभग 50% है. मार्च 2026 में ईरान युद्ध शुरू होने के एक महीने बाद यह हिस्सेदारी घटकर लगभग 44% रह गई.

दुनिया में किसके पास सबसे ज्यादा तेल. (Photo Credit; ETV Bharat)

OPEC वैश्विक तेल कीमतों को कैसे प्रभावित करता है: OPEC के सदस्य देशों का निर्यात वैश्विक कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 49% है. OPEC के सदस्य देशों के पास दुनिया के लगभग 80% प्रमाणित तेल भंडार हैं. बाजार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी के कारण, OPEC जो भी फैसले लेता है, वे वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करते हैं. OPEC सदस्य देश बैठक करके तय करते हैं कि वैश्विक बाजारों में कितना तेल बेचना है. नतीजतन, जब वे घटती मांग के जवाब में आपूर्ति कम करते हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं. जब ये बाजार में ज्यादा तेल की आपूर्ति करने का फैसला करते हैं, तो कीमतें गिरने लगती हैं.

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UAE ने OPEC छोड़ने का फैसला क्यों किया: यूएई ने OPEC छोड़ने का फैसला तब लिया है जब ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल-गैस को लेकर बड़ा संकट पैदा हो रखा है. इस संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. दरअसल, यूएई का यह फैसला उसकी दीर्घकालिक रणनीति, इकोनॉमिक विजन और बदलती एनर्जी प्रोफाइल को दर्शाता है.

यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मजरूई ने इसको लेकर अपना बयान भी जारी किया है. उनका कहना है कि इन समूहों के तहत किसी बाध्यता से मुक्त होने पर देश को ज्यादा लचीलापन मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा है कि हम ऊर्जा सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और स्थिर वैश्विक बाजार को समर्थन देते हुए कम कार्बन वाली एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं.

UAE के OPEC छोड़ने का तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा: UAE के OPEC छोड़ने का असर सीमित रहने की उम्मीद है. ऐसा इसलिए है क्योंकि शिपिंग रास्तों में चल रही रुकावटों की वजह से सप्लाई में अभी भी दिक्कतें बनी हुई हैं. भले ही UAE उत्पादन बढ़ाना चाहे, लेकिन हो सकता है कि वह तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में तेल एक्सपोर्ट न कर पाए. हालांकि, एक बार जब सप्लाई के रास्ते ठीक हो जाएंगे, तो हालात बदल सकते हैं.

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OPEC छोड़ने के बाद UAE बढ़ाएगा उत्पादन: OPEC के कोटे के बिना, UAE अपनी क्षमता और बाजार की मांग के हिसाब से उत्पादन बढ़ाने के लिए आजाद होगा. इससे धीरे-धीरे ग्लोबल सप्लाई में और तेल जुड़ सकता है. अनुमानों के मुताबिक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (Adnoc) उत्पादन बढ़ाकर हर दिन 4.5 मिलियन बैरल से ज्यादा कर सकती है, जबकि मई 2026 की अवधि के लिए OPEC+ का कोटा हर दिन लगभग 3.4 मिलियन बैरल रहा है. हालांकि, उत्पादन में कोई भी बढ़ोतरी धीरे-धीरे होने की संभावना है, जो मांग की स्थितियों और बाजार की स्थिरता के हिसाब से 12 से 18 महीनों में पूरी होगी.

कैसे तय होंती हैं तेल की कीमतें: UAE के OPEC छोड़ने के फैसले का वैश्विक तेल मार्केट पर वैसे तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा. दरअसल, तेल की कीमतें ग्लोबल बेंचमार्क जैसे Brent Crude पर तय होती हैं, जो सप्लाई-डिमांड, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेडिंग से प्रभावित होते हैं. OPEC देशों के प्रोडक्शन कट या बढ़ोतरी से कीमतें ऊपर-नीचे होती हैं. UAE ओपेक छोड़ने के बाद ज्यादा उत्पादन करता है, तो सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव आ सकता है. लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़े या अन्य देश कट करें, तो असर सीमित भी रह सकता है. यानी UAE का फैसला कीमतों में अस्थिरता बढ़ा सकता है.