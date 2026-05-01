क्या तेल पर अब चलेगी अमेरिका की मनमानी? UAE के OPEC से अलग होने पर क्यों खुश हुए ट्रंप, क्या भारत को मिलेगा सस्ता तेल
दुनिया में तेल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1960 में OPEC बना था. आईए जानते हैं UAE के OPEC छोड़ने का क्या असर होगा.
Published : May 1, 2026 at 9:48 AM IST
UAE Exit OPEC: ईरान जंग की वजह से जब दुनिया में तेल का संकट गहराया हुआ है, उसी बीच संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates, UAE) के एक फैसले ने सभी को चौंका दिया है. UAE ने OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है. पहली मई से यूएई इन संगठनों से अलग हो गया.
दरअसल, OPEC और OPEC+ पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जो वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रित करता है. ETV Bharat के Explainer में आईए जानते हैं कि UAE के इस फैसले का वैश्विक तेल की कीमतों पर क्या असर होगा? भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? तेल सस्ता होगा या महंगा? साथ ही OPEC और OPEC+ क्या हैं और ये कैसे दुनिया में तेल को नियंत्रित करते हैं?
OPEC क्या है, ये तेल की कीमतों को कैसे नियंत्रित करते हैं: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (OPEC) की स्थापना सितंबर 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी. इस समझौते पर 5 देशों, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने हस्ताक्षर किए थे. ये देश इस संगठन के संस्थापक सदस्य बने. नवंबर 2025 तक, OPEC दुनिया भर में तेल की आपूर्ति के लगभग 30% हिस्से को नियंत्रित करता था. OPEC के वर्तमान सदस्य देश में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन और वेनेजुएला शामिल हैं. इसमें UAE ने 1 मई 2026 से संगठन को छोड़ दिया.
किस उद्देश्य के लिए बना था OPEC: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय और एकरूपता लाना रहता है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादकों को उचित और स्थिर कीमतें मिल सकें. पेट्रोलियम का उपभोग करने वाले देशों को इसकी कुशल, किफायती और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. साथ ही इस उद्योग में निवेश करने वालों को उनकी पूंजी पर उचित प्रतिफल मिल सके.
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OPEC+ क्या है: 2016 में, OPEC ने रूस सहित 10 गैर-सदस्य देशों के साथ एक गठबंधन बनाकर अपना प्रभाव फिर से हासिल करने की कोशिश की, जिसे उसने OPEC+ नाम दिया. OPEC+ के वैश्विक गठबंधन में गैर-OPEC देशों का प्रतिनिधित्व रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान, सूडान और ब्राजील करते हैं. ब्राजील 2025 की शुरुआत में इस गठबंधन में शामिल हुआ.
ईरान युद्ध के बाद OPEC+ की बाजार में हिस्सेदारी घटी: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, 2025 में OPEC+ की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 51.15 मिलियन bpd हो गई, जो वैश्विक तेल और तरल तेल उत्पादन का लगभग 50% है. मार्च 2026 में ईरान युद्ध शुरू होने के एक महीने बाद यह हिस्सेदारी घटकर लगभग 44% रह गई.
OPEC वैश्विक तेल कीमतों को कैसे प्रभावित करता है: OPEC के सदस्य देशों का निर्यात वैश्विक कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 49% है. OPEC के सदस्य देशों के पास दुनिया के लगभग 80% प्रमाणित तेल भंडार हैं. बाजार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी के कारण, OPEC जो भी फैसले लेता है, वे वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करते हैं. OPEC सदस्य देश बैठक करके तय करते हैं कि वैश्विक बाजारों में कितना तेल बेचना है. नतीजतन, जब वे घटती मांग के जवाब में आपूर्ति कम करते हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं. जब ये बाजार में ज्यादा तेल की आपूर्ति करने का फैसला करते हैं, तो कीमतें गिरने लगती हैं.
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UAE ने OPEC छोड़ने का फैसला क्यों किया: यूएई ने OPEC छोड़ने का फैसला तब लिया है जब ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल-गैस को लेकर बड़ा संकट पैदा हो रखा है. इस संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. दरअसल, यूएई का यह फैसला उसकी दीर्घकालिक रणनीति, इकोनॉमिक विजन और बदलती एनर्जी प्रोफाइल को दर्शाता है.
यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मजरूई ने इसको लेकर अपना बयान भी जारी किया है. उनका कहना है कि इन समूहों के तहत किसी बाध्यता से मुक्त होने पर देश को ज्यादा लचीलापन मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा है कि हम ऊर्जा सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और स्थिर वैश्विक बाजार को समर्थन देते हुए कम कार्बन वाली एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं.
UAE के OPEC छोड़ने का तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा: UAE के OPEC छोड़ने का असर सीमित रहने की उम्मीद है. ऐसा इसलिए है क्योंकि शिपिंग रास्तों में चल रही रुकावटों की वजह से सप्लाई में अभी भी दिक्कतें बनी हुई हैं. भले ही UAE उत्पादन बढ़ाना चाहे, लेकिन हो सकता है कि वह तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में तेल एक्सपोर्ट न कर पाए. हालांकि, एक बार जब सप्लाई के रास्ते ठीक हो जाएंगे, तो हालात बदल सकते हैं.
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OPEC छोड़ने के बाद UAE बढ़ाएगा उत्पादन: OPEC के कोटे के बिना, UAE अपनी क्षमता और बाजार की मांग के हिसाब से उत्पादन बढ़ाने के लिए आजाद होगा. इससे धीरे-धीरे ग्लोबल सप्लाई में और तेल जुड़ सकता है. अनुमानों के मुताबिक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (Adnoc) उत्पादन बढ़ाकर हर दिन 4.5 मिलियन बैरल से ज्यादा कर सकती है, जबकि मई 2026 की अवधि के लिए OPEC+ का कोटा हर दिन लगभग 3.4 मिलियन बैरल रहा है. हालांकि, उत्पादन में कोई भी बढ़ोतरी धीरे-धीरे होने की संभावना है, जो मांग की स्थितियों और बाजार की स्थिरता के हिसाब से 12 से 18 महीनों में पूरी होगी.
कैसे तय होंती हैं तेल की कीमतें: UAE के OPEC छोड़ने के फैसले का वैश्विक तेल मार्केट पर वैसे तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा. दरअसल, तेल की कीमतें ग्लोबल बेंचमार्क जैसे Brent Crude पर तय होती हैं, जो सप्लाई-डिमांड, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेडिंग से प्रभावित होते हैं. OPEC देशों के प्रोडक्शन कट या बढ़ोतरी से कीमतें ऊपर-नीचे होती हैं. UAE ओपेक छोड़ने के बाद ज्यादा उत्पादन करता है, तो सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव आ सकता है. लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़े या अन्य देश कट करें, तो असर सीमित भी रह सकता है. यानी UAE का फैसला कीमतों में अस्थिरता बढ़ा सकता है.
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UAE के OPEC छोड़ने से भारत पर प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक: UAE की 2027 तक अपनी क्षमता बढ़ाकर रोजाना 5 मिलियन बैरल (mbd) करने की योजना है. UAE का OPEC से बाहर निकलना भारत के लिए मददगार साबित होगा. दरअसल, भारत आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है और हाल के सालों में UAE उसके मुख्य ऊर्जा साझेदारों में से एक रहा है.
ईरान युद्ध शुरू होने तक, भारत का ज्यादातर LPG आयात UAE से ही होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होता था. भारत की सभी प्रमुख सरकारी रिफाइनरियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम Adnoc और UAE की अन्य कंपनियों के साथ मिलकर बड़े रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं. Adnoc ने इन कंपनियों के साथ तेल की खोज और मूल्यांकन के लिए एक समझौता भी किया था.
यूएई के इस कदम से भारत को कैसे फायदा होगा: दरअसल, भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है. ओपेक छोड़ने के बाद यूएई उत्पादन कोटा के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और वह अब बिना किसी पाबंदी के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकेगा. बाजार में जब यूएई का तेल ज्यादा उपलब्ध होगा और डिमांड उसके हिसाब से कम होगी, तो कच्चे तेल की कीमतें कम होने का अनुमान है. यदि भारत के लिए कच्चा तेल 5 से 10 डॉलर प्रति बैरल भी सस्ता हो जाता है, तो देश को अरबों रुपए का फायदा होगा.
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भारत को तेल के लिए किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा: अभी तक तेल खरीदने के लिए भारत को ओपेक के कड़े नियमों और सऊदी अरब की रणनीतियों पर निर्भर रहना पड़ता था. यूएई का ओपेक से बाहर होने वाला कदम भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक अवसर है. अब भारत सीधे यूएई के साथ रियायती दरों पर समझौते कर सकेगा. दरअसल, भारत का यूएई तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. तेल के क्षेत्र में यह नई स्वतंत्रता दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगी.
चीन, दक्षिण कोरिया और जापान को भी होगा फायदा: अगर OPEC और OPEC+ कमज़ोर पड़ते हैं, तो भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को इससे काफी फायदा होगा. उन्हें आपसी संबंध बनाने, कीमतों पर बातचीत करने और तेल व गैस की आपूर्ति में काफी सुधार करने की ज्यादा आजादी मिलेगी.
UAE के कदम से क्यों खुश हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप: यूएई का OPEC से बाहर होना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जीत माना जा रहा है. दरअसल, ट्रंप ने ओपेक पर दुनिया का शोषण करने का आरोप लगाया था. ट्रंप ने तेल की कीमतों पर OPEC के एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश की थी. ट्रंप ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में इस संगठन पर तेल की कीमतें बढ़ाकर बाकी दुनिया को लूटने का आरोप लगाया था. उन्होंने सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों से तेल की कीमत कम करने के लिए भी कहा था. साथ ही टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी.
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अमेरिका ने UAE को आर्थिक मदद का दिया था आश्वासन: UAE के बाहर निकलने से वैश्विक ऊर्जा समीकरणों को आकार देने में वॉशिंगटन की स्थिति भी मजबूत होती है. ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने UAE को आर्थिक मदद देने पर चर्चा की थी. इस व्यवस्था के तहत, अगर मध्य-पूर्व में संकट गहराता है, तो दोनों देशों के केंद्रीय बैंक एक-दूसरे की मुद्रा की बराबर मात्रा का आदान-प्रदान करने पर सहमत हो सकते हैं.
OPEC से UAE के हटने का जियोपॉलिटिक्स पर क्या होगा असर: UAE के फैसले ने OPEC को जोर का झटका दिया है. लेकिन, इससे बाजार में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है. इराक और कुवैत जैसे सदस्य, जो उत्पादन की सीमा से परेशान हैं, अब अपनी सदस्यता पर फिर से विचार करने के लिए एक मजबूत मिसाल और प्रोत्साहन पाएंगे.
UAE की अतिरिक्त क्षमता को देखते हुए, इस कदम से UAE-US के रिश्ते मजबूत होने की संभावना है, खासकर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के प्रबंधन के मामले में. इससे US-सऊदी रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर रखने का और भी बड़ा बोझ रियाद पर आ जाएगा.
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क्या ये ओपेक के अंत की शुरुआत: OPEC से UAE का हटना संगठन को काफी नुकसान पहुंचाता है. यह गठबंधन के "अंत की शुरुआत" हो सकती है. क्योंकि, UAE ओपेक के सबसे प्रभावशाली और नियमों का पालन करने वाले सदस्यों में से एक है. यूएई के जाने के साथ, ओपेक अपनी क्षमता का लगभग 15% खो देगा.
यूएई के फैसले का रूस और ईरान पर क्या असर होगा: पहली मई के बाद यदि यूएई ज्यादा तेल का उत्पादन करता है तो इससे ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ेगा. यह रूस के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो ऊंची कीमतों पर निर्भर है. वहीं ईरान, जो पहले से प्रतिबंधों में है, उसे भी दिक्कतें आएंगी. हालांकि, रूस जैसे गैर OPEC देश को प्रोडक्शन बढ़ाने की अधिक आजादी भी मिल जाएगी.
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