ETV Bharat / international

जॉर्डन में ईरानी हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, एक लापता

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा उनकी कुर्बानी हमारे इरादे को और मजबूत करती है.

Two US service members killed
जॉर्डन में ईरानी हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS)
author img

By ANI

Published : July 19, 2026 at 7:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार (लोकल टाइम) को कहा कि अल-अजराक एयर बेस पर अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स पर ईरानी हमलों के बाद जॉर्डन में दो अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए और एक लापता है.

एक्स पर एक बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह घटना तब हुई जब अमेरिकी और साथी सेनाएं ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले से बचाव कर रही थी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सर्विस मेंबर 17 जुलाई को ईरानी हमलों के खिलाफ मिलकर बचाव करते समय अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए.

बयान में कहा गया, '17 जुलाई को जॉर्डन में दो अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए, जब वे अपनी ड्यूटी कर रहे थे. यह तब हुआ जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) और पार्टनर फोर्स ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से किए गए हमलों के खिलाफ बचाव कर रहे थे. इसके अलावा, एक सर्विस मेंबर अभी भी लापता है.'

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आगे कहा कि हमलों के दौरान घायल हुए चार अमेरिकी सर्विस मेंबर को इलाज के लिए जॉर्डन के अस्पतालों में ले जाया गया. चारों को अब छुट्टी दे दी गई है, जबकि मामूली चोटों का इलाज कराने वाले दूसरे लोग ड्यूटी पर लौट आए हैं.

बयान में आगे कहा गया, 'चार अमेरिकी सर्विस मेंबर्स को जॉर्डन के हॉस्पिटल में ले जाया गया, और बाद में उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई. दूसरे सर्विस मेंबर्स, जिनका मामूली चोटों के बाद मेडिकल इवैल्यूएशन हुआ था, ड्यूटी पर लौट आए हैं.'

कमांड ने कहा कि वह मरने वाले लोगों की पहचान उनके करीबी रिश्तेदारों को बताए जाने के कम से कम 24 घंटे बाद तक जारी नहीं करेगा, क्योंकि परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान किया जाता है. सेंटकॉम ने कहा, 'परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड मारे गए सर्विस मेंबर्स की पहचान सहित कोई भी और जानकारी तब तक नहीं बताएगा, जब तक उनके करीबी रिश्तेदारों को बता नहीं दिया जाता.'

सेंटकॉम की घोषणा के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सैनिकों की मौत को माना और एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भगवान आपकी रक्षा करे, हीरो. उनकी कुर्बानी हमारे इरादे को और मजबूत करती है.' शुक्रवार को ईरानी सेना ने कहा कि उसने ऑपरेशन लाइटनिंग के 14वें फेज के तहत जॉर्डन के अल-अजराक एयर बेस पर फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया था, और जॉर्डन और कुवैत में कई अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन हमले किए.

ईरानी सेना के पब्लिक रिलेशन्स के बयान के मुताबिक देश की सेना ने अल-उदैरी कैंप में एक एम्युनिशन डिपो, कुवैत में अली अल-सलेम एयर बेस पर हेडक्वार्टर बिल्डिंग और एम्युनिशन डिपो के साथ-साथ कई कम्युनिकेशन ब्रिज को भी निशाना बनाया. अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के खिलाफ मिलिट्री हमलों का एक और राउंड शुरू करने के बाद ईरान के हमले जवाबी हमले के तौर पर हुए हैं, जो ऑपरेशन की लगातार सातवीं रात थी.

ये भी पढ़ें- अमेरिका के 7वें हमले के दौर के बाद ईरान का पलटवार, अमेरिकी बेस और ड्रोन डिपो को बनाया निशाना

TAGGED:

IRANIAN STRIKES
US IRAN WAR
ईरान अमेरिका हमला
अमेरिका ईरान युद्ध
TWO US SERVICE MEMBERS KILLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.