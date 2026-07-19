जॉर्डन में ईरानी हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, एक लापता
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा उनकी कुर्बानी हमारे इरादे को और मजबूत करती है.
By ANI
Published : July 19, 2026 at 7:15 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार (लोकल टाइम) को कहा कि अल-अजराक एयर बेस पर अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स पर ईरानी हमलों के बाद जॉर्डन में दो अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए और एक लापता है.
एक्स पर एक बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह घटना तब हुई जब अमेरिकी और साथी सेनाएं ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले से बचाव कर रही थी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सर्विस मेंबर 17 जुलाई को ईरानी हमलों के खिलाफ मिलकर बचाव करते समय अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए.
Godspeed, heroes.— Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 18, 2026
Their sacrifice only stiffens our resolve. https://t.co/GIcfNdAol0
बयान में कहा गया, '17 जुलाई को जॉर्डन में दो अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए, जब वे अपनी ड्यूटी कर रहे थे. यह तब हुआ जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) और पार्टनर फोर्स ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से किए गए हमलों के खिलाफ बचाव कर रहे थे. इसके अलावा, एक सर्विस मेंबर अभी भी लापता है.'
CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026
TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,…
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आगे कहा कि हमलों के दौरान घायल हुए चार अमेरिकी सर्विस मेंबर को इलाज के लिए जॉर्डन के अस्पतालों में ले जाया गया. चारों को अब छुट्टी दे दी गई है, जबकि मामूली चोटों का इलाज कराने वाले दूसरे लोग ड्यूटी पर लौट आए हैं.
बयान में आगे कहा गया, 'चार अमेरिकी सर्विस मेंबर्स को जॉर्डन के हॉस्पिटल में ले जाया गया, और बाद में उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई. दूसरे सर्विस मेंबर्स, जिनका मामूली चोटों के बाद मेडिकल इवैल्यूएशन हुआ था, ड्यूटी पर लौट आए हैं.'
🚨 BREAKING:— IRGC (@IRGC_360) July 18, 2026
The IRGC reports the downing of a U.S. F-16 fighter jet within Iranian airspace over Tehran. Authorities have issued a firm ultimatum, declaring their skies closed to foreign incursions and warning of significant upcoming retaliatory measures.…
कमांड ने कहा कि वह मरने वाले लोगों की पहचान उनके करीबी रिश्तेदारों को बताए जाने के कम से कम 24 घंटे बाद तक जारी नहीं करेगा, क्योंकि परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान किया जाता है. सेंटकॉम ने कहा, 'परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड मारे गए सर्विस मेंबर्स की पहचान सहित कोई भी और जानकारी तब तक नहीं बताएगा, जब तक उनके करीबी रिश्तेदारों को बता नहीं दिया जाता.'
Watch Iranian missiles chase down America's finest warplanes – an American B-52 pursued by a missile. 🇺🇸🇮🇷 pic.twitter.com/2dTjyhucmv— IRGC (@IRGC_Press) July 18, 2026
सेंटकॉम की घोषणा के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सैनिकों की मौत को माना और एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भगवान आपकी रक्षा करे, हीरो. उनकी कुर्बानी हमारे इरादे को और मजबूत करती है.' शुक्रवार को ईरानी सेना ने कहा कि उसने ऑपरेशन लाइटनिंग के 14वें फेज के तहत जॉर्डन के अल-अजराक एयर बेस पर फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया था, और जॉर्डन और कुवैत में कई अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन हमले किए.
ईरानी सेना के पब्लिक रिलेशन्स के बयान के मुताबिक देश की सेना ने अल-उदैरी कैंप में एक एम्युनिशन डिपो, कुवैत में अली अल-सलेम एयर बेस पर हेडक्वार्टर बिल्डिंग और एम्युनिशन डिपो के साथ-साथ कई कम्युनिकेशन ब्रिज को भी निशाना बनाया. अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के खिलाफ मिलिट्री हमलों का एक और राउंड शुरू करने के बाद ईरान के हमले जवाबी हमले के तौर पर हुए हैं, जो ऑपरेशन की लगातार सातवीं रात थी.