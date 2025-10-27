ETV Bharat / international

दक्षिण चीन सागर में आधे घंटे के अंदर दो अमेरिकी सैन्य एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़क गया चीन

दक्षिण चीन सागर में दो अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, ( file photo- AP )

हवाई (अमेरिका) : अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर और एक लड़ाकू जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गईं. अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े ने सोमवार को पुष्टि की. वहीं अमेरिका ने दोनों क्रैश को लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन चीन ने इन क्रैश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र की समुद्री शांति को खतरा बताया है. बयान में कहा गया, "इसमें शामिल सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है. दोनों घटनाओं के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है." अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह घटना रविवार को उस समय घटी जब हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान विवादित जल क्षेत्र में अलग-अलग नियमित ऑपरेशन कर रहे थे. अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े ने कहा कि अमेरिकी सैन्य विमान - विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज़ (सीवीएन-68) को सौंपा गया एक एमएच-60आर सी हॉक हेलीकॉप्टर और एक अमेरिकी नौसेना एफ/ए-18एफ सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान - रविवार को दो अलग-अलग घटनाओं में दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए. स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:45 बजे, हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन (HSM) 73 के "बैटल कैट्स" को सौंपा गया अमेरिकी नौसेना का MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, नियमित अभियान के दौरान दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 को सौंपी गई खोज और बचाव सेवाओं ने तीनों चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया. घटना के बाद, अलग से, अपराह्न 3:15 बजे, स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन (VFA) 22 के "फाइटिंग रेडकॉक्स" को सौंपा गया एक F/A-18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी निमित्ज़ से नियमित संचालन करते समय दक्षिण चीन सागर के पानी में गिर गया. दोनों चालक दल के सदस्य सफलतापूर्वक बाहर निकल आये तथा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 को सौंपी गई खोज एवं बचाव टीम द्वारा उन्हें सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया गया.