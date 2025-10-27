दक्षिण चीन सागर में आधे घंटे के अंदर दो अमेरिकी सैन्य एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़क गया चीन
दक्षिण चीन सागर में एक ही दिन में अमेरिका के दो-दो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए. इसको लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
Published : October 27, 2025 at 8:28 PM IST
हवाई (अमेरिका) : अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर और एक लड़ाकू जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गईं. अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े ने सोमवार को पुष्टि की. वहीं अमेरिका ने दोनों क्रैश को लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन चीन ने इन क्रैश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र की समुद्री शांति को खतरा बताया है.
बयान में कहा गया, "इसमें शामिल सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है. दोनों घटनाओं के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है."
अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह घटना रविवार को उस समय घटी जब हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान विवादित जल क्षेत्र में अलग-अलग नियमित ऑपरेशन कर रहे थे.
अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े ने कहा कि अमेरिकी सैन्य विमान - विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज़ (सीवीएन-68) को सौंपा गया एक एमएच-60आर सी हॉक हेलीकॉप्टर और एक अमेरिकी नौसेना एफ/ए-18एफ सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान - रविवार को दो अलग-अलग घटनाओं में दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए.
स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:45 बजे, हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन (HSM) 73 के "बैटल कैट्स" को सौंपा गया अमेरिकी नौसेना का MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, नियमित अभियान के दौरान दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 को सौंपी गई खोज और बचाव सेवाओं ने तीनों चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया.
घटना के बाद, अलग से, अपराह्न 3:15 बजे, स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन (VFA) 22 के "फाइटिंग रेडकॉक्स" को सौंपा गया एक F/A-18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी निमित्ज़ से नियमित संचालन करते समय दक्षिण चीन सागर के पानी में गिर गया.
दोनों चालक दल के सदस्य सफलतापूर्वक बाहर निकल आये तथा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 को सौंपी गई खोज एवं बचाव टीम द्वारा उन्हें सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया गया.
दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान सहित कई देश अपना दावा करते हैं. बीजिंग अधिकांश रणनीतिक जलमार्गों पर अपना स्वामित्व जताता है, और अक्सर अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के फैसलों की अवहेलना करता है.
पिछले दो दशकों में, चीन ने समुद्र के पार सैन्य ठिकानों का निर्माण करके अपने क्षेत्रीय दावों को मज़बूत किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से मुक्त आवागमन बनाए रखने के अमेरिकी प्रयासों को सीधी चुनौती मिल रही है. सीएनएन ने बताया कि इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियाँ बीजिंग के समुद्री विस्तार का मुकाबला करने की वाशिंगटन की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं.
विमान दुर्घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एशिया में कूटनीतिक दौरे पर हैं, जिसके दौरान गुरुवार को दक्षिण कोरिया में उनके चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात करने की उम्मीद है, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
महीनों की अपेक्षाकृत शांति के बाद, दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर व्यापक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, हाल के हफ़्तों में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी. वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को कहा कि अमेरिका चीन के साथ एक रूपरेखा व्यापार समझौते पर पहुंच गया है, जिससे ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अपेक्षित बैठक से पहले तनाव कम हो गया है.
नौसेना ने इसी वसंत में लाल सागर में अपने दो सुपर हॉर्नेट जेट खो दिए थे. सीएनएन के अनुसार, एक एफ/ए-18 लड़ाकू विमान की कीमत 6 करोड़ डॉलर से ज़्यादा है. दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक, यूएसएस निमित्ज़, सेवा में सबसे पुराना अमेरिकी विमानवाहक पोत है और अगले साल सेवानिवृत्त होने वाला है.
