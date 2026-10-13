Flydubai Attack: विमान को गिराने की साजिश में मालदीव के दो पायलट हिरासत में लिए गए
UAE की पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए मालदीव के दोनों पायलट फ्लाईदुबई में काम कर रहे थे और दोनों एयरलाइन के नए रिक्रूट थे.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 6:08 PM IST
दुबई: फ्लाईदुबई की दुबई-तेल अवीव फ्लाइट के अपहरण और उसे दुर्घटनाग्रस्त कराने की कथित साजिश के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की पुलिस ने मालदीव के दो पायलट को गिरफ्तार किया है. दोनों पायलट 'फ्लाईदुबई' में कार्यरत थे.
ओमान के एक को-पायलट ने फ्लाईदुबई के विमान को कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त कराने की साजिश की थी. हालांकि, भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर ने इस साजिश को नाकाम कर दिया था. इस दौरान वह घायल हो गए थे.
मालदीव के न्यूज पोर्टल 'अधाधू' की खबर के अनुसार, दोनों पायलटों को तीन अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और UAE में मालदीव के दूतावास ने उनके परिवारों को हिरासत में लिए जाने की औपचारिक सूचना दे दी है.
मालदीव के अधिकारियों ने दोनों पायलट को हिरासत में लिए जाने के मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.
हिरासत में लिए गए मालदीव के नागरिकों पर लगे आरोपों या उनकी संभावित संलिप्तता के बारे में यूएई अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.
ये गिरफ्तारियां 30 सितंबर की घटना की जांच के दायरे को UAE के अधिकारियों द्वारा बढ़ाए जाने के बीच हुई हैं. इस घटना में 'फ्लाईदुबई' के को-पायलट और ओमान के नागरिक हम्माम अल-हम्मामी पर विमान के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप है. आरोप है कि उसने विमान पर नियंत्रण करने और "आतंकवादी हमला" करने के इरादे से ऐसा किया.
माले से प्रकाशित अखबार 'मिहारू' की खबर के अनुसार माना जा रहा है कि दोनों पायलट की अपने कार्यस्थल पर अल-हम्मामी से बातचीत होती थी और वे उसी इमारत में रहते थे, जिसमें वह रहता था.
अधिकारियों ने फिलहाल घटना से उनके कथित संबंधों की प्रकृति का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ मौजूद सबूतों का ब्योरा दिया है.
कथित हमले के समय फ्लाइट संख्या FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी. विमान में 174 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे.
हवा में उड़ान के दौरान, को-पायलट ने प्लेन को हाईजैक करने और क्रैश करने की कोशिश में कथित तौर पर मच्छर पर धारदार हथियार से हमला किया. पायलट मच्छर हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हमलावर का विरोध किया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इसके बाद क्रू मेंबर और यात्री अंदर भागे, को-पायलट को काबू किया और विमान को संभालने में मदद की. बाद में विमान ने सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की, जिससे सभी यात्री सुरक्षित बच गए.
UAE ने इस घटना को आतंकवादी हमले की कोशिश बताया है और आरोपी को-पायलट की पहचान 29 साल के अल-हम्मामी के रूप में की है. UAE अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उस पर चरमपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने का शक था और ओमानी अधिकारियों ने उसे पायलट का लाइसेंस लेने से प्रतिबंधित दिया था.
इस बात की जांच चल रही है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी अल-हम्मामी को फ्लाईदुबई में कैसे भर्ती किया गया, साथ ही कथित साजिश के पीछे का उद्देश्य क्या था.
UAE के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि घटना की परिस्थितियों का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए कि आरोपी का दूसरे लोगों या ग्रुप्स से कोई कनेक्शन था या नहीं, क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी जांच की जा रही है.
भारत की आतंकवाद-रोधी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पिछले हफ्ते मच्छर पर हुए हवाई हमले के पीछे की बड़ी साजिश की जांच करने और उसका पता लगाने के लिए एक केस दर्ज किया था. यह केस एंटी-हाइजैकिंग एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.
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