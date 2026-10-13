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Flydubai Attack: विमान को गिराने की साजिश में मालदीव के दो पायलट हिरासत में लिए गए

30 सितंबर, 2026 को इजराइल के तेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FlyDubai एयरक्राफ्ट में यात्री सवार हो रहे. ( AP )

By PTI 4 Min Read

दुबई: फ्लाईदुबई की दुबई-तेल अवीव फ्लाइट के अपहरण और उसे दुर्घटनाग्रस्त कराने की कथित साजिश के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की पुलिस ने मालदीव के दो पायलट को गिरफ्तार किया है. दोनों पायलट 'फ्लाईदुबई' में कार्यरत थे.

ओमान के एक को-पायलट ने फ्लाईदुबई के विमान को कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त कराने की साजिश की थी. हालांकि, भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर ने इस साजिश को नाकाम कर दिया था. इस दौरान वह घायल हो गए थे.

मालदीव के न्यूज पोर्टल 'अधाधू' की खबर के अनुसार, दोनों पायलटों को तीन अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और UAE में मालदीव के दूतावास ने उनके परिवारों को हिरासत में लिए जाने की औपचारिक सूचना दे दी है. मालदीव के अधिकारियों ने दोनों पायलट को हिरासत में लिए जाने के मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. हिरासत में लिए गए मालदीव के नागरिकों पर लगे आरोपों या उनकी संभावित संलिप्तता के बारे में यूएई अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. ये गिरफ्तारियां 30 सितंबर की घटना की जांच के दायरे को UAE के अधिकारियों द्वारा बढ़ाए जाने के बीच हुई हैं. इस घटना में 'फ्लाईदुबई' के को-पायलट और ओमान के नागरिक हम्माम अल-हम्मामी पर विमान के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप है. आरोप है कि उसने विमान पर नियंत्रण करने और "आतंकवादी हमला" करने के इरादे से ऐसा किया. माले से प्रकाशित अखबार 'मिहारू' की खबर के अनुसार माना जा रहा है कि दोनों पायलट की अपने कार्यस्थल पर अल-हम्मामी से बातचीत होती थी और वे उसी इमारत में रहते थे, जिसमें वह रहता था. अधिकारियों ने फिलहाल घटना से उनके कथित संबंधों की प्रकृति का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ मौजूद सबूतों का ब्योरा दिया है.