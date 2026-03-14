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पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत, दो भारतीय जहाजों को ईरान देगा सुरक्षित रास्ता

तेहरान (ईरान): एलपीजी (LPG) ले जा रहे भारत के दो जहाजों को ईरानी अधिकारियों ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) से गुजरने की अनुमति दे दी है. इनमें से एक जहाज 'शिवालिक' है, जो समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली साइट 'मरीन ट्रैफिक' के अनुसार आखिरी बार ओमान की खाड़ी में देखा गया था. इसके 21 मार्च तक अपनी मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद है.

शुक्रवार को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने फारस की खाड़ी क्षेत्र के समुद्री हालातों और भारतीय नाविकों व जहाजों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में फारस की खाड़ी में भारत के 24 जहाज काम कर रहे हैं, जिन पर 668 भारतीय नाविक सवार हैं. इसके अलावा, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के पूर्वी हिस्से में तीन जहाजों पर 76 भारतीय नाविक मौजूद हैं.

मंत्रालय ने बताया कि 'डीजी शिपिंग' लगातार जहाज मालिकों, एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के साथ तालमेल बनाए हुए है और सभी भारतीय जहाजों व चालक दल की निगरानी की जा रही है. मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम की मदद से 'डीजी शिपिंग' ने अब तक 2,425 से ज्यादा कॉल और 4,441 ईमेल संभाले हैं, और फंसे हुए 223 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की है.

इससे पहले, भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने पुष्टि की कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच तेहरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के रास्ते भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा. उन्होंने इसके पीछे दोनों देशों की पुरानी दोस्ती और साझा हितों का हवाला दिया.

जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस समुद्री रास्ते से भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित निकलने देगा, तो फताली ने कहा, "हां, क्योंकि भारत और हम दोस्त हैं. हम मानते हैं कि ईरान और भारत का भविष्य और हित एक ही हैं." उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा, "भारत के लोगों का दुख हमारा दुख है और हमारा दुख भारत का. इसी कारण से भारत सरकार हमारी मदद करती है और हमें भारत सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य और हमारे हित एक समान हैं."