ETV Bharat / international

अमेरिका के सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला, तीन लोगों की मौत, दोनों शूटर भी मरे मिले

अमेरिका के सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला ( AP )

सैन डिएगो: अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डिएगो में एक इस्लामिक सेंटर पर दो बंदूकधारियों में हमला किया और तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सैन डिएगो में एक मस्जिद और एक इस्लामिक स्कूल वाले कॉम्प्लेक्स में यह हमला नफरत से प्रेरित लगता है. सैन डिएगो के पुलिस चीफ स्कॉट वाहल ने कहा कि सोमवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो (ICSD) में हुई घटना के दो शूटर भी खुद को गोली मारने के घावों से मरे हुए पाए गए. वाहल ने पत्रकारों से कहा, "इस्लामिक सेंटर की जगह होने की वजह से, हम इसे घृणा अपराध (Hate Crime) मान रहे हैं, जब तक कि यह सच न हो जाए." अभी शूटर्स की पहचान साफ नहीं है. पुलिस चीफ के अनुसार, शूटर दो लड़के थे, जिनकी उम्र 17 और 19 साल बताई जा रही है. वाहल ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों में से एक इस्लामिक सेंटर का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसने यह सुनिश्चित करने में 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभाई कि घटना और ज्यादा घातक न हो. उन्होंने कहा कि अधिकारी जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमले के पीछे क्या कारण थे. सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमले के बाद डरे-सहमे लोग (AP)