अमेरिका के सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला, तीन लोगों की मौत, दोनों शूटर भी मरे मिले
सैन डिएगो के पुलिस चीफ ने कहा कि कैलिफोर्निया में इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो में गोलीबारी करने वाले दो शूटर मरे हुए पाए गए.
Published : May 19, 2026 at 7:05 AM IST
सैन डिएगो: अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डिएगो में एक इस्लामिक सेंटर पर दो बंदूकधारियों में हमला किया और तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सैन डिएगो में एक मस्जिद और एक इस्लामिक स्कूल वाले कॉम्प्लेक्स में यह हमला नफरत से प्रेरित लगता है.
सैन डिएगो के पुलिस चीफ स्कॉट वाहल ने कहा कि सोमवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो (ICSD) में हुई घटना के दो शूटर भी खुद को गोली मारने के घावों से मरे हुए पाए गए. वाहल ने पत्रकारों से कहा, "इस्लामिक सेंटर की जगह होने की वजह से, हम इसे घृणा अपराध (Hate Crime) मान रहे हैं, जब तक कि यह सच न हो जाए."
Two teenage gunmen opened fire on Monday at the Islamic Center of San Diego, California, killing three men outside the mosque, one of them a security guard, before the two suspects were found dead, apparently from self-inflicted gunshot wounds, police said.— ANI (@ANI) May 18, 2026
All of the children… pic.twitter.com/cURDX330ro
अभी शूटर्स की पहचान साफ नहीं है. पुलिस चीफ के अनुसार, शूटर दो लड़के थे, जिनकी उम्र 17 और 19 साल बताई जा रही है. वाहल ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों में से एक इस्लामिक सेंटर का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसने यह सुनिश्चित करने में 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभाई कि घटना और ज्यादा घातक न हो. उन्होंने कहा कि अधिकारी जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमले के पीछे क्या कारण थे.
अधिकारियों के अनुसार, तीनों पीड़ित वयस्क थे. स्कूल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. सभी बच्चे सुरक्षित हैं.
इससे पहले, सैन डिएगो पुलिस विभाग ने ICSD में एक एक्टिव शूटर घटना की रिपोर्ट दी थी. बाद में जानकारी दी गई कि खतरा "खत्म" हो गया है.
मस्जिद के इमाम ताहा हसन ने ICSD को लोगों के लिए – जिसमें गैर-मुस्लिम भी शामिल हैं – एक साथ आने, प्रार्थना करने, सीखने और जश्न मनाने की जगह बताया. हसन ने कहा, "किसी धार्मिक जगह को निशाना बनाना बहुत ही अपमानजनक है. हमारा इस्लामिक सेंटर एक धार्मिक स्थल है."
वहीं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सैन डिएगो के मेयर टॉड ग्लोरिया ने जोर देकर कहा कि शहर में "नफरत के लिए कोई जगह नहीं है". ग्लोरिया ने कहा, "हमारे स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं. मैं अपने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप इस शहर में सुरक्षित महसूस कर सकें, और इस मुश्किल समय में हमारे धार्मिक संस्थानों और जगहों की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी."
ICSD सैन डिएगो के क्लेयरमोंट में एक आवासीय क्षेत्र में स्थित है, जो शहर के डाउनटाउन के उत्तर में है.
यह भी पढ़ें- अमेरिकी मीडिया पर अब ईरान को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- ‘ये बिल्कुल पागल हो गए हैं’