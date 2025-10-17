गाजा में शवों की तलाश होगी पूरी! तुर्की विशेषज्ञ करेंगे मदद, ढूंढ़ेंगे बंधकों के अवशेष
तुर्की ने गाजा पट्टी में आपदा राहत विशेषज्ञ भेजे हैं, जिनमें से कुछ 19 बंधकों के अवशेषों को खोजने में मदद करेंगे.
By AFP
Published : October 17, 2025 at 11:57 AM IST
अंकारा: तुर्की के रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने गुरुवार को बताया कि तुर्की ने गाजा पट्टी में 81 आपदा राहत विशेषज्ञ भेजे हैं. इनमें से कुछ 19 बंधकों के अवशेषों को खोजने में मदद करेंगे. गौर करें तो इन अवशेषों का अभी तक कोई पता नहीं चला है.
सूत्र ने तुर्की की आपदा राहत एजेंसी का हवाला देते हुए कहा, "वहां पहले से ही 81 AFAD कर्मचारियों की एक टीम मौजूद है." उन्होंने संकेत दिया कि "एक टीम शवों की तलाश और उन्हें ढूंढ़ने का काम करेगी."
तुर्की का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) एक सरकारी एजेंसी है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है.
मंत्रालय के सूत्र ने कहा, "इन कार्यों के बारे में सभी जानते हैं: मानवीय सहायता पहुंचाना, शवों को ढूंढ़ना और युद्ध विराम की रक्षा करना है. लेकिन इन कार्यों को कैसे किया जाए, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है."
यह पूछे जाने पर कि क्या तुर्की के सैन्य बल इसमें शामिल हो सकते हैं. सूत्र ने कहा कि यह "AFAD जैसी नागरिक संस्थाओं का काम ज़्यादा होगा" लेकिन सैद्धांतिक रूप से, जरूरत पड़ने पर सेना मदद कर सकती है.
AFAD के बचावकर्मी दुर्गम इलाकों में काम करने के आदी हैं और उन्होंने तुर्की को हिला देने वाले कई भूकंपों का सामना किया है. इनमें फरवरी 2023 में देश के दक्षिण-पूर्व में आया भूकंप भी शामिल है. इसमें कम से कम 53,000 लोग मारे गए थे.
एएफएडी का कहना है कि उसने हाल के वर्षों में पांच महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों में बचाव और मानवीय सहायता मिशन चलाए हैं. इनमें सोमालिया, फिलिस्तीनी क्षेत्र, इक्वाडोर, फिलीपींस, नेपाल, यमन, मोजाम्बिक और चाड शामिल हैं.
गौर करें तो इजराइली बमबारी ने गाजा को बर्बाद कर दिया है. युद्ध-पूर्व अर्थव्यवस्था का बहुत ही कम हिस्सा बचा है. बुनियादी सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं. बहुत से घर तबाह हुए हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि पुनर्निर्माण का खर्च कौन उठाएगा. ये एक बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें वर्षों लग सकते हैं. इजराइल का कहना है कि यह समझौता उसके वॉर उद्देश्यों को पूरा करता है.
बता दें कि यह युद्ध हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के साथ शुरू हुआ था. उस समय हमास आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी. इसके साथ ही 251 लोगों को बंदी बना लिया था. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के जवाबी अभियान में 67,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं.
ये भी पढ़ें - युद्ध विराम के लिए जटिल मुद्दों से अभी निपटना बाकी, क्या इजराइल मानेगा, हमास झुकेगा