गाजा में शवों की तलाश होगी पूरी! तुर्की विशेषज्ञ करेंगे मदद, ढूंढ़ेंगे बंधकों के अवशेष

दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में विस्थापित फिलिस्तीनी नष्ट इमारतों से घिरे एक क्षेत्र से गुजरते हुए. ( AP )

By AFP 3 Min Read

अंकारा: तुर्की के रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने गुरुवार को बताया कि तुर्की ने गाजा पट्टी में 81 आपदा राहत विशेषज्ञ भेजे हैं. इनमें से कुछ 19 बंधकों के अवशेषों को खोजने में मदद करेंगे. गौर करें तो इन अवशेषों का अभी तक कोई पता नहीं चला है. सूत्र ने तुर्की की आपदा राहत एजेंसी का हवाला देते हुए कहा, "वहां पहले से ही 81 AFAD कर्मचारियों की एक टीम मौजूद है." उन्होंने संकेत दिया कि "एक टीम शवों की तलाश और उन्हें ढूंढ़ने का काम करेगी." तुर्की का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) एक सरकारी एजेंसी है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. मंत्रालय के सूत्र ने कहा, "इन कार्यों के बारे में सभी जानते हैं: मानवीय सहायता पहुंचाना, शवों को ढूंढ़ना और युद्ध विराम की रक्षा करना है. लेकिन इन कार्यों को कैसे किया जाए, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है." यह पूछे जाने पर कि क्या तुर्की के सैन्य बल इसमें शामिल हो सकते हैं. सूत्र ने कहा कि यह "AFAD जैसी नागरिक संस्थाओं का काम ज़्यादा होगा" लेकिन सैद्धांतिक रूप से, जरूरत पड़ने पर सेना मदद कर सकती है.