सऊदी और पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं: तुर्की
तुर्की विदेश मंत्री ने कहा कि तीनों देश किसी खास देश को तब तक दुश्मन नहीं मानते जब तक वे उनके खिलाफ कार्रवाई न करें.
Published : August 9, 2026 at 7:00 AM IST
अंकारा: सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक रक्षा समझौते का उद्देश्य ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है, तुर्की के विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा, समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सऊदी के पवित्र शहर मक्का में इस एग्रीमेंट पर साइन किए. इसमें कहा गया है कि किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा.
'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' तेल से अमीर सऊदी अरब और न्यूक्लियर पावर वाले पाकिस्तान के साथ-साथ तुर्की को भी एक साथ लाता है, जिसके पास नाटो (NATO) की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी और तेजी से बढ़ता डिफेंस इंडस्ट्री है.
यह ऐसे समय में सहयोग और रोकथाम को और मजबूत करता है जब इलाके में अनिश्चितता बढ़ रही है और ईरान में युद्ध से खतरा है. तुर्की की सरकारी अनादोलू एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने ज़ोर देकर कहा कि तीनों देश किसी खास देश को तब तक दुश्मन नहीं मानते जब तक वे उनके खिलाफ दुश्मनी वाली कार्रवाई न करें.
फिदान ने कहा, 'हमारे पास ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर हमने साइन किया हो जो एक आम खतरे को बताता हो.' कोई भी देश जो हम पर हमला नहीं करता, वह हमारे लिए टारगेट नहीं है.' तुर्की के मंत्री ने आपसी रक्षा पर समझौते के क्लॉज को 'टेक्नीकली नाटो के आर्टिकल 5 जैसा ही' बताया, जिसके तहत 32 सदस्यों में से किसी एक पर हमला उन सभी पर हमला माना जाता है.
यह पूछे जाने पर कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा, फिदान ने कहा कि एक सदस्य को फॉर्मल तौर पर मदद के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी और बाकी दो देशों की मदद इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक हो सकती है. या खतरे के आधार पर मिलिट्री यूनिट्स की तैनाती तक हो सकती है.
फिदान ने कहा, 'ये कई लेयर वाले मामले हैं जो खतरे के लेवल के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. यही वह नजरिया है जिसे हमने अब तक अपने काम में रखा है.' तुर्की के मंत्री ने कहा कि दूसरे देशों ने जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया इस एग्रीमेंट में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है, और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मिस्र, जिसे उन्होंने 'नेचुरल पार्टनर' बताया अगले स्टेज में हिस्सा लेगा.
इस डील के तहत तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री अपने मिलिट्री चीफ के साथ रेगुलर कमिटी मीटिंग करेंगे. फिदान ने कहा कि तीनों देश सऊदी अरब में एक सेक्रेटेरिएट भी बनाएंगे.