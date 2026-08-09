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सऊदी और पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं: तुर्की

बाएं से तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के मक्का में रक्षा समझौते पर साइन करने के बाद पोज देते हुए ( AP )

अंकारा: सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक रक्षा समझौते का उद्देश्य ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है, तुर्की के विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा, समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सऊदी के पवित्र शहर मक्का में इस एग्रीमेंट पर साइन किए. इसमें कहा गया है कि किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा. 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' तेल से अमीर सऊदी अरब और न्यूक्लियर पावर वाले पाकिस्तान के साथ-साथ तुर्की को भी एक साथ लाता है, जिसके पास नाटो (NATO) की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी और तेजी से बढ़ता डिफेंस इंडस्ट्री है. यह ऐसे समय में सहयोग और रोकथाम को और मजबूत करता है जब इलाके में अनिश्चितता बढ़ रही है और ईरान में युद्ध से खतरा है. तुर्की की सरकारी अनादोलू एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने ज़ोर देकर कहा कि तीनों देश किसी खास देश को तब तक दुश्मन नहीं मानते जब तक वे उनके खिलाफ दुश्मनी वाली कार्रवाई न करें.