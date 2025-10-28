ETV Bharat / international

भूकंप से झटकों से हिली धरती, तीव्रता 6.1, तीन इमारतें ढहीं, बचाव कार्य जारी

तुर्किए में भूकंप के झटकों की वजह से तीन इमारतें ढह गईं. भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत का सिंदिरगी शहर था.

तुर्किए में भूकंप (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 8:32 AM IST

अंकारा: तुर्किए में सोमवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 6.1 मापी गई है. जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर था. वहीं, इस्तांबुल में भी झटके लगे हैं. अनादोलु एजेंसी ने आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (एएफएडी) के हवाले से इसकी पुष्टि की है.

आपदा एजेंसी ने बताया कि भूकंप पश्चिमी बालिकेसिर प्रांत में स्थानीय समयानुसार रात 10:48 बजे (1948 जीएमटी) आया. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि तीन बिल्डिंगों के ढहने की खबर मिली है. एजेंसी ने आगे कहा कि भूकंप बुरसा, मानिसा और इजमिर प्रांत में भी महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. गृह मंत्री अली येरलिकाया ने भूकंप को लेकर कहा कि सिंदिरगी में तीन इमारतें और एक दुकान के ढहने की सूचना मिली है. वहीं, अभी तक किसी भी प्रकार के जनहानि की कोई खबर नहीं मिली है. राहत और बचाव कार्य में टीमें जुटी हैं.

दो साल पहले भी लगे थे तगड़े झटके
बता दें, साल 2023 में भी तुर्किए में भूकंप के तेज झटके लगे थे. जो कभी भयानक था. जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को आए इस भूकंप में हजारों लोगों की जानें गई थीं. वहीं, काफी नुकसान भी हुआ था. तुर्किए और सीरिया में आए भूकंप से करीब 55 हजार से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थीं. लगातार तीन भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, पहले की तीव्रता करीब 7.8 थी और दूसरे की 7.5 मापी गई थी. वहीं, तीसरे भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 थी.

इससे पहले सोमवार शाम को भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. हालांकि झटके इतने तेज नहीं थे. इस वजह से किसी भी प्रकार के जनहानि की खबर नहीं है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस मामले पर बताया कि शाम पौने सात बजे के करीब यह झटके लगे थे. चमोली प्रशासन ने बताया कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई है और इसका केंद्र चमोली जिले में धरती से करीब 5 किमी. गहराई पर था.

पढ़ें: तिब्बत में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 दर्ज

भूकंप से कांपी पाकिस्तान की धरती, दहशत में लोग

