तहरीक-ए-तालिबान ने पंजाब से पाकिस्तान सरकार और सेना को दी धमकी
टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार और उनकी सेना को धमकी देकर बता दिया है कि वह पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में मौजूद हैं.
Published : November 7, 2025 at 2:57 PM IST
नई दिल्ली : तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना को स्पष्ट धमकी दी है, जिसमें देश के पंजाब क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति का दावा किया गया है और पूरे देश में इस्लामी व्यवस्था स्थापित करने की कसम खाई है.
आईएएनएस द्वारा प्राप्त एक वीडियो में, सशस्त्र टीटीपी सदस्यों ने पंजाब से इस्लामाबाद तक मार्च करने की अपनी मंशा जाहिर की है. इसके अलावा सत्ता प्रतिष्ठान तथा उसके अमेरिकी मददगारों को झटका देने का वादा किया है.
एक आतंकवादी ने विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना और प्रतिष्ठान को क्रूर ताकत बताते हुए दावा किया कि उनमें मुजाहिद्दीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की क्षमता नहीं है तथा उनके शीघ्र पतन की भविष्यवाणी की.
यह बयान पाकिस्तानी सैन्य शासन के इस दावे का सरासर खंडन करता है कि टीटीपी मुख्य रूप से अफगानिस्तान में स्थित है. टीटीपी कैडर का यह दावा कि हम पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में मौजूद हैं सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के कथन को चुनौती देता है.
यह समाचार बढ़ते तनाव के बीच आया है. वहीं कुछ आलोचकों का कहना है कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के उत्पीड़न को उचित ठहराने के लिए टीटीपी के नाम का उपयोग कर रहे हैं, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि इससे पाकिस्तानी और अफगान आबादी के बीच संबंध खराब हो रहे हैं - यह कदम कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्देशित है.
टीटीपी की सार्वजनिक धमकी से पाकिस्तान के केंद्रीय प्राधिकार के साथ एक बड़े टकराव और सीधे टकराव का संकेत मिलता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं.
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अफगान और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता के लिए मिल रहे हैं. इसका उद्देश्य नाजुक युद्धविराम को बनाए रखना और दीर्घकालिक सीमा सुरक्षा समझौते पर पहुंचना है.
एक तरफ पाकिस्तानी प्रतिष्ठान इस्तांबुल में तालिबान नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर स्पिन बोल्डक पर गोलीबारी की है. अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने गुरुवार को एक्स पर कहा, "जबकि पाकिस्तानी पक्ष के साथ तीसरे दौर की वार्ता इस्तांबुल में शुरू हो चुकी है, दुर्भाग्य से, आज दोपहर पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर स्पिन बोल्डक पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता पैदा हो गई."
