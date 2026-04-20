जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी
जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है.
Published : April 20, 2026 at 3:02 PM IST
टोक्यो : उत्तरी जापान के तटीय क्षेत्र के पास 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया. वहीं जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने स्थिति को देखते हुए सुनामी का अलर्ट जारी किया है.
एजेंसी ने बताया कि स्थानीय समयानुसार शाम चार बजकर 53 मिनट पर आए इस भूकंप का केंद्र उत्तरी जापान के सनरिकु तट के पास समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था. जापान के सार्वजनिक प्रसारक ‘एनएचके’ के मुताबिक, इस भूकंप के बाद क्षेत्र में लगभग तीन मीटर (करीब 10 फुट) ऊंची सुनामी लहरें उठने की आशंका जताई गई है.
BREAKING: A powerful 7.4-magnitude earthquake strikes off the northern Japanese coast, with a tsunami alert issued. https://t.co/w7dsy2zzQv— The Associated Press (@AP) April 20, 2026
संवेदनशील है जापान
जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां बहुत अधिक भूकंप आते हैं. प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर होने के चलते यहां कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं. यही वजह है कि जापान में भूकंप आते रहते हैं. वहीं सुनामी आने के लिहाज से भी जापान संवेदनशील है.
इंडोनेशिया में भी आया था 7.4 का भूकंप
बता दें कि इस महीन के शुरू में इंडोनेशिया में भी 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था. यहां 2 अप्रैल को उत्तर-पूर्व में मोलुक्का सागर क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था. इसका केंद्र इंडोनेशिया के टेरनेट से 127 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में स्थित था. इसकी वजह से इंडोनेशिया में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी.
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