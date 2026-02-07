ETV Bharat / international

ओबामा दंपति के बारे में ट्रंप के नस्लवादी पोस्ट को आलोचनाओं के बाद हटाया गया

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को जंगल में चिम्पैंजी के रूप में दिखाने वाले वीडियो को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों की तीखी आलोचना के बाद सोशल मीडिया से हटा दिया गया है.

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह इस पोस्ट के लिए माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कोई गलती नहीं की.’’

यह पोस्ट गुरुवार रात ट्रंप के ‘ट्रुथ सोशल’ अकाउंट पर साझा किया गया था. अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने बाद में इसे एक कर्मचारी की गलती बताया. प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पहले इसे ‘‘बेकार की नाराजगी’’ करार दिया था लेकिन भारी दबाव के बाद पोस्ट हटा दिया गया.

वीडियो में 2020 के चुनाव में वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ के झूठे दावों के बीच दो चिम्पैंजी के चेहरों पर ओबामा दंपति की तस्वीर नजर आ रही थी. 62 सेकंड की यह वीडियो क्लिप पहले भी एक कट्टरपंथी मीम निर्माता द्वारा साझा की जा चुकी थी. इसमें ट्रंप को ‘‘जंगल का राजा’’ दिखाया गया और जो बाइडेन सहित कई डेमोक्रेटिक नेताओं को जानवरों के रूप में चित्रित किया गया है.