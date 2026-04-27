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'मैंने किसी का रेप नहीं किया': शूटर के मैसेज के जवाब में बोले, ट्रंप

ट्रंप ने आगे जोड़ा, "मुझे उन चीज़ों से जोड़ा गया जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं था. मुझे पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया गया था. खेल के दूसरी तरफ वाले आपके दोस्त वो लोग हैं जो एपस्टीन (Epstein) या अन्य ऐसी चीज़ों में शामिल थे. मैंने खुद से कहा था, 'चलो मैं यह इंटरव्यू देता हूं और ये लोग शायद...' मैंने वह घोषणापत्र पढ़ा है. वह एक बीमार व्यक्ति है. लेकिन आपको इसे पढ़ते हुए खुद पर शर्म आनी चाहिए क्योंकि मैं उनमें से कुछ भी नहीं हूं."

उन्होंने कहा- "खैर, मैं आपके यह सब पढ़ने का इंतज़ार ही कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आप लोग घटिया हैं. बेहद घटिया. हां, उसने यह लिखा था. मैं कोई बलात्कारी नहीं हूं. मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया. मैं पीडोफाइल भी नहीं हूं. आप एक बीमार व्यक्ति की लिखी हुई बकवास पढ़ रहे हैं."

यह सवाल पूछने पर ट्रंप ने इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को 'भयानक' (horrible) करार दिया. इंटरव्यू लेने वाले ने उस व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदेश का हवाला दिया था, जिस पर सुरक्षा घेरा तोड़कर वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में गोलीबारी करने का आरोप है. व्हाइट हाउस ने कहा कि संदिग्ध ने "स्पष्ट रूप से कहा" था कि वह प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था.

वाशिंगटन डीसी (यूएस): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (स्थानीय समय) को कहा कि वह बलात्कारी या पीडोफाइल (बच्चों का यौन शोषण करने वाले) नहीं हैं. सीबीएस न्यूज (CBS News) के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप से उस घोषणापत्र पर उनके विचार पूछे गए थे, जिसमें हमलावर ने लिखा था, "प्रशासन के अधिकारी निशाने पर हैं." हमलावर ने यह भी लिखा था, "मैं अब और किसी पीडोफाइल, बलात्कारी और गद्दार को अपने अपराधों से मेरे हाथ रंगने की अनुमति देने को तैयार नहीं हूं."

मीडिया को दिया गया उनका यह तीखा जवाब चौंकाने वाला था, क्योंकि शनिवार को हुई गोलीबारी की घटना के बाद मीडिया के प्रति उनका रवैया काफी नरम पड़ गया था.

ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन' के रात्रिभोज में हुई गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी से कवरेज करने के लिए मीडियाकर्मियों की दुर्लभ प्रशंसा की. उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम को अगले 30 दिनों के भीतर दोबारा आयोजित किया जाएगा. ट्रंप ने एसोसिएशन की अध्यक्ष वेजिया जियांग को भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही कार्यक्रम की नई तारीख तय करेंगे.

उन्होंने कहा, "मैडम चेयरमैन, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने शानदार काम किया है. कितनी खूबसूरत शाम थी और हम इसे दोबारा आयोजित करेंगे. ठीक है? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. और इस (तारीफ) के बाद, उनके लिए कोई बहुत कड़ा सवाल पूछना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन आपने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है."

बाद में प्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने बताया कि गोलीबारी की घटना के दौरान उनके मन में क्या चल रहा था. उन्होंने कहा- "सच तो यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, वह हमेशा चौंकाने वाला होता है. मेरे साथ ऐसा थोड़ा बहुत पहले भी हुआ है और वह अहसास कभी नहीं बदलता. हम बिल्कुल एक-दूसरे के बगल में बैठे थे, फर्स्ट लेडी मेरे दाईं ओर थीं, तभी मैंने एक शोर सुना और मुझे लगा कि कोई ट्रे नीचे गिरी है. मैंने ऐसी आवाज़ कई बार सुनी है और वह शोर काफी तेज़ था. वह काफी दूर से आ रहा था. वह (हमलावर) सुरक्षा घेरा बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाया था, उन्होंने (सुरक्षाबलों ने) उसे पकड़ लिया था. तो वह काफी दूर था, लेकिन वह बंदूक की आवाज़ थी."

ट्रंप ने बताया कि फर्स्ट लेडी मेलानिया वह पहली व्यक्ति थीं जिन्हें आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है. उन्होंने कहा, "कुछ लोग तो इसे बहुत जल्दी समझ गए, जबकि अन्य नहीं समझ पाए. मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है. शायद मुझे और भी तेजी से नीचे झुक जाना चाहिए था. मुझे लगता है कि मेलानिया इस बात को लेकर बहुत सचेत थीं कि क्या हुआ है. उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है. वह कह रही थीं, 'यह बहुत बुरी आवाज है'."

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