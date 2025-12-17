ETV Bharat / international

ट्रंप ने ट्रैवल बैन बढ़ाया, फिलिस्तीनियों की एंट्री पर भी रोक, देखें पूरी लिस्ट

ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमेरिका में बाहरी देशों के नागरिकों की एंट्री को लेकर सख्त रूख अपना रहा है.

Trump travel ban 12 countries
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ANI

Published : December 17, 2025 at 8:13 AM IST

3 Min Read
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (लोकल टाइम) को ट्रैवल बैन को बढ़ाते हुए पांच और देशों को शामिल किया और दूसरों पर लिमिट लगा दी. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन अमेरिका में एंट्री की जरूरतों और इमिग्रेशन स्टैंडर्ड को और कड़ा कर रहा है.

व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया, 'लगाए गए प्रतिबंध और सीमाएं उन विदेशी नागरिकों के प्रवेश को रोकने के लिए जरूरी हैं जिनके बारे में अमेरिका के पास इतनी जानकारी नहीं है कि उनके साथ जो खतरा है उसका अंदाजा लगा सके, विदेशी सरकारों से सहयोग जुटा सके, हमारे इमिग्रेशन कानूनों को लागू कर सके और दूसरी जरूरी विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकें.'

व्हाइट हाउस ने कहा कि मंगलवार को उनके एक्शन के कारण, पांच देशों - बुर्किना फासो, माली, नाइजर, साउथ सूडान और सीरिया के नागरिकों के साथ-साथ फिलिस्तीनी अथॉरिटी से जारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट रखने वाले लोगों पर अमेरिका की यात्रा पर बैन लग जाएगा. इसके अलावा, लाओस और सिएरा लियोन पर मौजूदा पार्शियल बैन को बढ़ाकर एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई.

अन्य 15 देशों - अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोटे डी आइवर, डोमिनिका, गैबॉन, द गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे - पर कुछ पाबंदियां लगेंगी. व्हाइट हाउस ने कहा कि यह घोषणा 'व्यापक परिवार-आधारित अप्रवासी वीजा को सीमित करता है जिससे स्पष्ट रूप जोखिम भरे धोखाधड़ी से दूरी बनाता है.

अपनी घोषणा में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि जिन देशों पर ट्रैवल बैन हैं उनमें से कई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी वाले या भरोसेमंद नहीं है. जिन देशों पर बैन लगाया गया है वे सिविल डॉक्यूमेंट, क्रिमिनल रिकॉर्ड और बर्थ-रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं होने से परेशान हैं. इससे सही जांच करना मुश्किल हो जाता है. फॉक्स न्यूज के मुताबिक दूसरे देश लॉ-एनफोर्समेंट डेटा शेयर करने से मना करते हैं, जबकि दूसरे सिटिजनशिप-बाय-इन्वेस्टमेंट स्कीम की इजाजत देते हैं जो पहचान छिपाती है और जांच की जरूरतों और ट्रैवल पाबंदियों को बायपास करती हैं.

जून में ट्रंप ने 12 देशों - अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन - के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, जबकि दूसरे देशों- बुरुंडी, क्यूबा, ​​लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर भी पाबंदियां और कड़ी कर दी.

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार का यह फैसला एक अफगान नागरिक की गिरफ्तारी के बाद आया है, जिस पर थैंक्सगिविंग हॉलिडे वीकेंड पर वाशिंगटन डीसी में दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारने का शक है. रिपोर्ट के अनुसार हत्या के समय, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि रहमानुल्लाह लकनवाल उन कई बिना जांच वाले अफगानों में से एक था, जिन्हें बाइडेन प्रशासन के तहत ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका में मास पैरोल पर लाया गया था.

रिपोर्ट के अनुसार लकनवाल पर अमेरिकी आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम, जिनकी बाद में मौत हो गई और अमेरिकी एयर फोर्स स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ को गोली मारने का आरोप है. वह अब ठीक हो रहे हैं.

