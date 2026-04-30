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ट्रंप ने ओपेक से UAE के बाहर निकलने का स्वागत किया, कहा कि इससे फ्यूल की कीमतें कम हो सकती है

यूएई ने मंगलवार को ओपोक और बड़े ओपेक+ ग्रुप से बाहर निकलने का ऐलान किया, जिससे दुनिया भर में तेल के हालात में एक बड़ा बदलाव आया है. ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश, पश्चिम एशिया संकट और सप्लाई में रुकावटों के बीच प्रोडक्शन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जोर दे रहा है.

ट्रंप ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का जिक्र करते हुए कहा,'मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है. मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ. वह बहुत स्मार्ट हैं और शायद वह अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं. गैस की कीमत कम करने, तेल की कीमत कम करने, सब कुछ कम करने के लिए यह अच्छी बात है. उनके पास सब कुछ है. वह असल में एक बेहतरीन लीडर हैं. मैं ठीक हूँ. ओपेक में उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही है.'

वाशिंगटन: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ओपेक (OPEC) और ओपेक + गठबंधन से बाहर निकलने के यूनाइटेड अरब अमीरात के फैसले का स्वागत किया. साथ ही कहा कि इस कदम से दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें कम करने में मदद मिल सकती है.

एएसके (ASK) वेल्थ एडवाइजर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के फैसले का तेल की कीमतों पर तुरंत क्या असर होगा, यह पक्का नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'जल्द ही तेल की कीमतों पर असर सीधा नहीं होगा. इन्वेस्टर्स को सीधे-सीधे कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए,' यह देखते हुए कि जियोपॉलिटिकल रिस्क और सप्लाई की दिक्कतें - खासकर होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी रुकावटों के बाद मार्केट को लगातार बदल रही हैं.'

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम से कीमतें तुरंत कम नहीं हो सकती हैं, लेकिन इससे कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कंट्रोल कमजोर हो सकते हैं, जिससे समय के साथ कीमतों में और उतार-चढ़ाव हो सकता है. ओपेक प्लस के अंदर कम तालमेल से कार्टेल प्रीमियम भी कम हो सकता है. इससे क्रूड ऑयल के लिए एक बड़ा और ज़्यादा वोलाटाइल ट्रेडिंग रेंज बन सकता है.

हालांकि, इकोनॉमिस्ट ने ऐसे बदलावों के बड़े असर को लेकर चिंता जताई है. जाने-माने इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने चेतावनी दी कि बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें ग्लोबल इकोनॉमी को संकट की ओर धकेल सकती है. सैक्स ने कहा, 'दुनिया की इकोनॉमी एक भयानक संकट से गुजरेगी.' उन्होंने चेतावनी दी कि तेल और गैस सप्लाई में लगातार रुकावटों से बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा हो सकती है.

उन्होंने यूएई के बाहर निकलने को एक रणनीतिक गलती बताया और तर्क दिया कि फॉसिल फ्यूल से दूर ग्लोबल बदलाव के दौरान कोऑर्डिनेटेड सप्लाई मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सैक्स ने कहा कि क्रूड ऑयल की कीमतें पहले ही यूएसडी 100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी हैं और अगर टेंशन बनी रही तो और बढ़ सकती हैं.